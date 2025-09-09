Med vzponom na Kobariški Stol umrl avstrijski kolesar

Policija je bila v soboto (6. septembra) ob 13.34 obveščena, da so tuji turisti na utrjeni makadamski poti Sedlo – Stol (tik pod vrhom) v občini Kobarid naleteli na tujega kolesarja, ki je bil neodziven oz. ni kazal znakov življenja. Takoj po obvestilu so bili na kraj napoteni policisti Policijske postaje Bovec, prav tako so bili s strani pristojne službe aktivirani gasilci PGD Kobarid, GRS Tolmin in kasneje dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, ki so primer kasneje tudi prevzeli, a je bilo oživljanje avstrijskega kolesarja neuspešno, so zapisali na policiji.

V nadaljevanju preiskave okoliščin omenjenega dogodka so ugotovili, da je 76-letni državljan Avstrije skupaj s prijateljem vozil električno kolo po omenjeni poti iz naselja Sedlo proti vrhu Kobariškega Stola (nahaja se na 1.673 metrov nadmorske višine v najdaljšem grebenu Zahodnih Julijskih Alp).

Kobariški Stol je 1.673 visoka gora v Zahodnih Julijskih Alpah. Leži nad vasema Breginj in Sedlo. Foto: Shutterstock

Naključna kolesarja, državljana Avstralije sta ga začela oživljati in poklicala reševalce

Pri vožnji po klancu navzgor je kolesarja na 1.330 metrih nadmorske višine obšla nenadna slabost, zaradi česar je je ustavil in zgrudil po tleh. Na kraju sta ga našla naključna kolesarja, državljana Avstralije, ki sta se vračala iz vrha Kobariškega Stola proti dolini v nasprotni smeri in mu nudila prvo pomoč ter ga začela oživljati, so zapisali na policiji. Prav tako sta nemudoma na pomoč poklicala reševalce. Nekaj minut zatem je do neodzivnega kolesarja po isti poti s kolesom prišel tudi njegov 75-letni prijatelj. Kasneje so ga prevzeli reševalci Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in mu nudili prvo pomoč, vendar je bilo oživljanje neuspešno, so sporočili s Policijske uprava Nova Gorica.

Pokojnega so s helikopterjem prepeljali na heliport v Tolmin, s strani zdravnika ZD Tolmin je bila odrejena sanitarna obdukcija, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega. Sumljivih okoliščin ni bilo ugotovljenih, glede na sedanje ugotovitve je bil vzrok smrti najverjetneje zdravstvene narave, so še dodali na policiji. Policija bo z zadevo pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.