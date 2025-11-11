Po reprezentančnem premoru so se slovenski rokometni reprezentanti vrnili v klubska okolja, reprezentantke pa nadaljevale z nastopi. V minulem tednu je nase znova opozorila kapetanka slovenske ženske vrste Tjaša Stanko.

Tjaša Stanko se je pred dvema tednoma uspešno vrnila na igrišče. Na madžarskem prvenstvu je bila po sijajni predstavi takoj izbrana v idealno postavo kroga, v zadnjem tednu pa je odigrala odlično tekmo tudi v elitni evropski ligi prvakinj. Proti Stormaru je dosegla sedem golov in bila ob boku soigralke najboljša strelka ekipe ter obračuna, ki ga je njen Györi dobil s 40:23, so zapisali v pregledu tedna pri Rokometni zvezi Slovenije.

Popolno v Franciji

V Franciji so bile tokrat uspešne ekipe vseh slovenskih rokometašev in rokometašice. PAUC je z Jožetom Baznikom, ki ni imel svojega dne - zbral je dve obrambi - s 30:25 zmagal na gostovanju pri zasedbi Dunkerque. Rok Ovniček ni igral ob zmagi Nantesa (40:35) pri Limogesu, Matic Grošelj pa je s štirimi goli in prav toliko podajami Chamberyju pomagal do zmage proti novincu med francoskimi prvoligaši, Dijonu (30:28).

Uspešen je bil tudi Saint Amand Eme Hrvatin, ki je z 28:26 ugnal ekipo Plan de Cuques. Slovenska reprezentantka je zgrešila dva strela in vpisala podajo, po tekmi pa na žalost znova pristala izven pogona, saj je obnovila poškodbo stopala, zaradi česar ne bo mogla sodelovati na prihajajoči reprezentančni akciji.

V Nemčiji predvsem pokalne tekme

V Nemčiji so vrnitev na klubsko sceno izkoristili predvsem za pokalne tekme, po katerih so znani četrtfinalisti. Med njimi ne bo Gummersbacha s Tilnom Kodrinom (4 goli) in Kristjanom Horženom (2 gola), ki je s 30:27 klonil pri Lemgu, za katerega Urh Kastelic ni stopil med vratnici. Poleg slednjega bosta med elitno osmerico nastopila tudi Blaž Blagotinšek in Domen Novak. Njun Flensburg je s 36:29 izločil Stuttgart, za katerega je Miljan Vujović zbral 11 obramb. Tri gole je brez zgrešenega strela dosegel Novak, statistika Blagotinška pa je ostala prazna.

Flensburg je nato med koncem tedna odigral še tekmo državnega prvenstva in tudi po zaslugi štirih golov Novaka s 33:29 odpravil Hamburg. Ekipa, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajović, tako tudi po 11 tekmah (9 zmag, 2 remija) ostaja neporažena in s tekmo več zaseda sam vrh lestvice.

Nejc Cehte brez zgrešenega strela

Dve tekmi davnega prvenstva so klubi odigrali tudi v Severni Makedoniji. Tako Eurofarm kot Ohrid sta obe dobila. Prvi je bil s 40:25 boljši pri Prilepu, doma pa s 45:20 odpravil Kumanovo. Nejc Cehte je za zmagovalce odigral obe tekmi in skupno brez zgrešenega strela dosegel sedem golov, Nik Henigman še celi poškodbo prsne mišice, Domen Tajnik pa je zaigral le na prvi tekmi - na drugi ga ni bilo v kadru - in se ni vpisal med strelce. Tilen Strmljan je ob zmagi Ohrida pri zasedbi Butel (25:19) dosegel tri gole, zadetek manj pa dosegel proti Proletu (30:20).

V Španiji primat Barce

V Španiji Barcelona še naprej zanesljivo drži svoj primat. Po sedmih odigranih tekmah je pri stoodstotnem izkupičku. Nazadnje je bila z 41:29 boljša od Cajasola. Blaž Janc je dosegel štiri gole in dodal pet podaj, pet golov je zabil Domen Makuc.

Pričakovano sta bila na domačih tleh uspešna tudi oba najboljša poljska kluba, pri katerih igrajo štirje Slovenci. Miha Zarabec je dosegel štiri gole, Mitja Janc pa enega ob zmagi Wisle pri Legionowu, Kielce pa so v gosteh ugnale Glogow. Aleks Vlah je zadel dvakrat, Klemen Ferlin pa je zbral sedem obramb.

Rokometer: Francija:

Jože Baznik (Pauc Handball)

- 8.11.: 26 minut, 2 obrambi (uspešnost 2/15) - (DP Francije, Dunkerque : PAUC 25:30) Rok Ovniček (Nantes)

- 9.11.: ni igral - (DP Francije, Limoges : Nantes 35:40) Matic Grošelj (Chambery)

- 8.11.: 49 minut, 4 goli (strel 4/7), 4 podaje - (DP Francije, Chambery : Dijon 30:28) Ema Hrvatin (Saint-Amand Handball - Porte du Hainaut)

- 5.11.: 14 minut, brez gola (strel 0/2), 1 podaja - (DP Francije, Plan de Cuques : Saint Amand 26:28) Hrvaška:

Aleks Kavčič (Zagreb)

- 8.11.: 3 goli (strel 3/5), 2 podaji, prid. žoga - (DP Hrvaške, Čakovec : Zagreb 26:40) Madžarska:

Dragan Adžić (Mosonmagyarovari)

- ekipa ni imela tekme. Erin Novak (Kisvarda KC)

- ekipa ni imela tekme. Tim Rozman (Balatonfüredi)

- 8.11.: 31 minut, 5 golov (strel 5/9) - (DP Madžarske, Balatonfüredi : Csurgoi 32:30) Borut Mačkovšek (OTP Bank-Pick Szeged)

- 8.11.: 36 minut, 3 goli (strel 3/5) - (DP Madžarske, Szeged : Veszprem 31:32) Alen Skledar (Gyöngyös)

- 8.11.: 20 minut, 4 obrambe 8 uspešnost 4/16 - (DP Madžarske, Gyöngyös : NEKA 28:29) Tjaša Stanko (Györi)

- 8.11.: 7 golov (EHF Liga prvakinj, Györi : Stormar 40:23) Nemčija:

Blaž Blagotinšek (SG Flensburg Handewitt)

- 5.11.: brez gola.

- 9.11: 1 blokada. Domen Novak (SG Flensburg Handewitt)

- 5.11.: 3 goli (strel 3/3) - (Nemški pokal, Stuttgart : Flensburg 29:36)

- 9.11.: 4 goli (strel 4/4). (DP Nemčije, Flensburg : Hamburg 33:29) Kristjan Horžen (Vfl Gummersbach)

- 5.11.: 2 gola (strel 2/4). Tilen Kodrin (Vfl Gummersbach)

- 5.11.: 4 goli (strel 4/6) - (Nemški pokal, Lemgo : Gummersbach 30:27) Miljan Vujović (TVB Stuttgart)

- 5.11.: 1 gol (strel 1/1), 11 obramb (uspešnost 11/34) - (Nemški pokal, Stuttgart : Flensburg 29:36) Poljska:

Mitja Janc (Orlen Wisla Plock)

- 9.11.: 1 gol (strel 1/1). Miha Zarabec (Orlen Wisla Plock)

- 9.11.: 4 goli (strel 4/6). - (DP Poljske, Legionowo : Wisla 21:33) Klemen Ferlin (Industria Kielce)

- 8.11.: 7 obramb (uspešnost 7/20). Aleks Vlah (Industria Kielce)

- 8.11.: 2 gola (strel 2/2) - (DP Poljske, Glogow : Kielce 23:37) Nuša Fegic (Gniezno)

- 5.11.: 1 gol (strel 1/3) - (DP Poljske, Koszalin : Gniezno 32:27) Romunija:

Nataša Ljepoja (Ramnicu Valcea)

- ekipa ni imela tekme. Severna Makedonija:

Nejc Cehte (RK Eurofarm Pelister)

- 5.11.: 4 goli (strel 4/4).

- 8.11.: 3 goli (strel 3/3). Nik Henigman (RK Eurofarm Pelister)

- 5.11.: poškodovan.

- 8.11.: poškodovan. Domen Tajnik (RK Eurofarm Pelister)

- 5.11.: brez gola - (DP Severne Makedonije, Prilep : Eurofarm 25:40)

- 8.11.: ni bil v postavi. - (DP Severne Makedonije, Eurofarm : Kumanovo 45:20) Tilen Strmljan (Ohrid)

- 5.11.: 3 goli (strel 3/3), podaja - (DP Severne Makedonije, Butel : Ohrid 19:25)

- 8.11.: 2 gola (strel 2/2) - (DP Severne Makedonije, Ohrid : Prolet 30:20) Španija:

Blaž Janc (Barca)

- 8.11.: 4 goli (strel 4/6), 5 podaj. Domen Makuc (Barca)

- 8.11.: 4 goli (strel 4/5) - (DP Španije, Barca : Cajasol 41:29) Blažka Hauptman (Atletico Guardes)

- ekipa ni imela tekme. Turčija:

Živa Čopi (Yalikavak)

- poškodovana; ekipa ni imela tekme.

