Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
11. 11. 2025,
17.12

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
legionarji Teja Oblak slovenska ženska košarkarska reprezentanca

Torek, 11. 11. 2025, 17.12

1 ura, 12 minut

Košarkarske legionarke

Teja Oblak še s peto zmago v evroligi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Teja Oblak | Teja Oblak je an reprezentančni zbor prišla z dobro klubsko popotnico. | Foto www.alesfevzer.com

Teja Oblak je an reprezentančni zbor prišla z dobro klubsko popotnico.

Foto: www.alesfevzer.com

Med slovenskimi košarkarskimi reprezentantkami je peto zmago v evroligi z Galatasarayem dosegla Teja Oblak in s turško ekipo ostala na vrhu skupine B, je v pregledu tedna zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

slovenska ženska košarkarska reprezentanca Eva Lisec
Sportal Slovenska reprezentantka brez dlake na jeziku: Sistem je res butast

Galatasaray je potrdil primat najboljše ekipe v skupini B evrolige. S 77:73 je na domačem parketu ugnal Flammes Basket. Kapetanka slovenske reprezentance Teja Oblak je prispevala 14 točk in dve podaji.

Galatasaray je prvenstvu v gosteh pri ekipi Emlaku nasploh doživel prvi poraz v sezoni z 68:74. Oblak je zabeležila štiri točke, dva skoka in štiri podaje.

Napredovanje v drugi del evrolige si je s tretjo zmago priboril tudi Schio. S 84:69 je bil boljši od Soprona, ki je še brez zmage. Jessica Shepard je ob zmagi zbrala 22 točk in 10 skokov, Zala Friškovec je pri poraženkah dosegla 12 točk ter dva skoka in podaji.

Je pa nato Shepard v prvenstvu ponagajala poškodba stopala, zaradi katere bo morala izpustiti tokratno reprezentančno akcijo. Na parketu je ob zmagi proti Venezii z 68:54 prebila zgolj 18 minut in v tem času zabeležila šest točk, osem skokov in dve podaji. Schio je še naprej vodilna ekipa lige.

San Martino pa je prišel do druge zmage. S tesnih 62:60 je bil boljši od Brixie. Tina Cvijanović je dodala tri točke, štiri skoke in dve podaji.

Na ligaškem parketu je še do osme zmage prišel ruski Jekaterinburg, ki je s 84:60 premagal Dinamo iz Kurska. Eva Lisec je v statistiko vpisala štiri točke, pet skokov in tri podaje.

Cinkarna Celje je bila v domačem prvenstvu precej boljša od kranjskega Triglava, v ženski regionalni ligi Waba pa od ekipe Orlovi (87:59). Maruša Seničar je bila aktivna zgolj ob zmagi proti Kranjčankam, Zoja Štirn je na obeh tekmah dosegla po devet točk ter tri skoke.

V ligi Waba je bila uspešna tudi Blaža Čeh. Partizan je s 93:63 ugnal Rilski. Slovenska košarkarica je bila prvo ime tekme, saj je v 22 minutah igre zabeležila 18 točk, štiri skoke in pet podaj.

V baltski ligi je Klaipeda v gosteh z 68:59 odpravila Tallinn. Tjaša Turnšek je dosegla 11 točk, štiri skoke in pet asistenc.

Joventut z Ajšo Sivko je pred domačimi navijači v španskem prvenstvu s 85:97 klonil proti Zaragozi. Sivka je vpisala tri točke, pet skokov in dve podaji.

Prekratka je bila tudi Lea Debeljak, ki je zbrala deset točk, tri skoke in podajo. Njen Marburg je s 57:71 izgubil proti Saarlouisu.

Preberite še:

David Gaspar
Sportal Že za uvod težek udarec za novega slovenskega selektorja
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Eva Lisec
Sportal Eva Lisec in soigralke dvignile pokal, Zala Friškovec blestela v madžarski ligi
legionarji Teja Oblak slovenska ženska košarkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.