Teja Oblak še s peto zmago v evroligi

Med slovenskimi košarkarskimi reprezentantkami je peto zmago v evroligi z Galatasarayem dosegla Teja Oblak in s turško ekipo ostala na vrhu skupine B, je v pregledu tedna zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Galatasaray je potrdil primat najboljše ekipe v skupini B evrolige. S 77:73 je na domačem parketu ugnal Flammes Basket. Kapetanka slovenske reprezentance Teja Oblak je prispevala 14 točk in dve podaji.

Galatasaray je prvenstvu v gosteh pri ekipi Emlaku nasploh doživel prvi poraz v sezoni z 68:74. Oblak je zabeležila štiri točke, dva skoka in štiri podaje.

Napredovanje v drugi del evrolige si je s tretjo zmago priboril tudi Schio. S 84:69 je bil boljši od Soprona, ki je še brez zmage. Jessica Shepard je ob zmagi zbrala 22 točk in 10 skokov, Zala Friškovec je pri poraženkah dosegla 12 točk ter dva skoka in podaji.

Je pa nato Shepard v prvenstvu ponagajala poškodba stopala, zaradi katere bo morala izpustiti tokratno reprezentančno akcijo. Na parketu je ob zmagi proti Venezii z 68:54 prebila zgolj 18 minut in v tem času zabeležila šest točk, osem skokov in dve podaji. Schio je še naprej vodilna ekipa lige.

San Martino pa je prišel do druge zmage. S tesnih 62:60 je bil boljši od Brixie. Tina Cvijanović je dodala tri točke, štiri skoke in dve podaji.

Na ligaškem parketu je še do osme zmage prišel ruski Jekaterinburg, ki je s 84:60 premagal Dinamo iz Kurska. Eva Lisec je v statistiko vpisala štiri točke, pet skokov in tri podaje.

Cinkarna Celje je bila v domačem prvenstvu precej boljša od kranjskega Triglava, v ženski regionalni ligi Waba pa od ekipe Orlovi (87:59). Maruša Seničar je bila aktivna zgolj ob zmagi proti Kranjčankam, Zoja Štirn je na obeh tekmah dosegla po devet točk ter tri skoke.

V ligi Waba je bila uspešna tudi Blaža Čeh. Partizan je s 93:63 ugnal Rilski. Slovenska košarkarica je bila prvo ime tekme, saj je v 22 minutah igre zabeležila 18 točk, štiri skoke in pet podaj.

V baltski ligi je Klaipeda v gosteh z 68:59 odpravila Tallinn. Tjaša Turnšek je dosegla 11 točk, štiri skoke in pet asistenc.

Joventut z Ajšo Sivko je pred domačimi navijači v španskem prvenstvu s 85:97 klonil proti Zaragozi. Sivka je vpisala tri točke, pet skokov in dve podaji.

Prekratka je bila tudi Lea Debeljak, ki je zbrala deset točk, tri skoke in podajo. Njen Marburg je s 57:71 izgubil proti Saarlouisu.

