Teja Oblak z Galatasarayjem praznih rok na velikem derbiju

Po intenzivni reprezentančni akciji, ko so v sedmih dneh odigrale kar tri tekme kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027, so slovenske košarkarice v svojih klubih že nazaj v polnem delovnem ritmu, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Škofjeločanko Tejo Oblak je čakal veliki derbi turškega prvenstva. Galatasaray je gostil Fenerbahče in doživel drugi zaporedni ligaški poraz. Mestni tekmec je bil boljši s 75:71, kapetanka slovenske reprezentance je zabeležila štiri točke, skok in pet podaj.

V Italiji je bila blizu zmage Tina Cvijanović. Njen Alama San Martino je proti Derthoni Basket vse do zadnje četrtine nadzoroval potek tekme. A zadnjih deset minut izgubil 13:31, kar je vodilo do poraza 84:91. Cvijanović je odigrala dobro tekmo. V 33 minutah na igrišču je zabeležila 12 točk, 5 skokov in podajo.

Zala Friškovec na Madžarskem še naprej kaže odlično formo. Sopron je za osmo zaporedno zmago v državnem prvenstvu z 90:72 ugnal TSFE. Friškovec je dosegla 15 točk, pet skokov in štiri podaje. Razlog za zadovoljstvo je imela tudi Mojca Jelenc. UNI Györ je zmagal tretjič v sezoni. S 85:68 je premagal Cegledi. Jelenc je zbrala 13 točk, sedem skokov in podajo.

Poražene so bile Ajša Sivka, Lea Debeljak in Tjaša Turnšek. Španski Joventut je v derbiju sredine lestvice s 74:80 klonil proti Araskiju. Sivka je v statistiko vpisala pet točk, dva skoka in podajo. V Nemčiji je Marburg premoč s 64:76 moral priznati Kelternu. Debeljak je v slabih 30 minutah igre dosegla 10 točk in imela štiri skoke. V Litvi pa je Klajpeda z 68:87 izgubila proti Neptunasu. Mlada slovenska reprezentantka Turnšek je prispevala sedem točk, štiri skoke in podajo.

Maruša Seničar in Zoja Štirn sta s Cinkarno Celje prišli do nove prepričljive zmage v slovenskem prvenstvu. Škofjeloški Domel je sicer dobil prvo četrtino, a so Celjanke na koncu zmagale s prepričljivih 79:44. Seničar je zabeležila devet točk in štiri skoke, Štirn je dodala šest točk, tri skoke in podajo. Obe sta na parketu preživeli 19 minut.

V srbski ligi je Partizan šestič zmagal. V Nišu je ugnal tamkajšnji Student z 79:76. Blaža Čeh je tekmo končala z 12 točkami, tremi skoki in podajo. Jekaterinburg je v devetem krogu ruskega prvenstva prišel še do devete zmage. Z 80:66 je ugnal Unisey. Evi Lisec je trener namenil počitek. Na svoje prve uradne minute v ligi NCAA za univerzo Michigan State še čaka Sara Sambolić.

Teja Goršič bo svojo kariero znova nadaljevala v Izraelu. Med reprezentančnim premorom je okrepila vrste ekipe Maccabi Ramat Gan, kjer je že preživela uvodni del lanske sezone, a se kasneje preselila v Romunijo. V ponedeljek je za vodilni klub izraelskega prvenstva, ki je v sedmih krogih zabeležil sedem zmag, že zaigrala. S soigralkami so s 77:56 premagale Maccabi Ashdod. Goršič je igrala slabih 23 minut in prispevala sedem točk, pet skokov in tri podaje.

Preberite še: