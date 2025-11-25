Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

25. 11. 2025,
Košarkarske legionarke

Teja Oblak z Galatasarayjem praznih rok na velikem derbiju

Slovenska kapetanka Teja Oblak je na velikem turškem derbiju zabeležila štiri točke, skok in pet podaj.

Slovenska kapetanka Teja Oblak je na velikem turškem derbiju zabeležila štiri točke, skok in pet podaj.

Po intenzivni reprezentančni akciji, ko so v sedmih dneh odigrale kar tri tekme kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027, so slovenske košarkarice v svojih klubih že nazaj v polnem delovnem ritmu, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Kvalifikacije za EP: Estonija - Slovenija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca
Sportal Slovenke nepreproznavne. "Težko je povedati kaj pametnega po takem porazu."

Škofjeločanko Tejo Oblak je čakal veliki derbi turškega prvenstva. Galatasaray je gostil Fenerbahče in doživel drugi zaporedni ligaški poraz. Mestni tekmec je bil boljši s 75:71, kapetanka slovenske reprezentance je zabeležila štiri točke, skok in pet podaj.

V Italiji je bila blizu zmage Tina Cvijanović. Njen Alama San Martino je proti Derthoni Basket vse do zadnje četrtine nadzoroval potek tekme. A zadnjih deset minut izgubil 13:31, kar je vodilo do poraza 84:91. Cvijanović je odigrala dobro tekmo. V 33 minutah na igrišču je zabeležila 12 točk, 5 skokov in podajo.

Zala Friškovec na Madžarskem še naprej kaže odlično formo. Sopron je za osmo zaporedno zmago v državnem prvenstvu z 90:72 ugnal TSFE. Friškovec je dosegla 15 točk, pet skokov in štiri podaje. Razlog za zadovoljstvo je imela tudi Mojca Jelenc. UNI Györ je zmagal tretjič v sezoni. S 85:68 je premagal Cegledi. Jelenc je zbrala 13 točk, sedem skokov in podajo.

Poražene so bile Ajša Sivka, Lea Debeljak in Tjaša Turnšek. Španski Joventut je v derbiju sredine lestvice s 74:80 klonil proti Araskiju. Sivka je v statistiko vpisala pet točk, dva skoka in podajo. V Nemčiji je Marburg premoč s 64:76 moral priznati Kelternu. Debeljak je v slabih 30 minutah igre dosegla 10 točk in imela štiri skoke. V Litvi pa je Klajpeda z 68:87 izgubila proti Neptunasu. Mlada slovenska reprezentantka Turnšek je prispevala sedem točk, štiri skoke in podajo.

Maruša Seničar in Zoja Štirn sta s Cinkarno Celje prišli do nove prepričljive zmage v slovenskem prvenstvu. Škofjeloški Domel je sicer dobil prvo četrtino, a so Celjanke na koncu zmagale s prepričljivih 79:44. Seničar je zabeležila devet točk in štiri skoke, Štirn je dodala šest točk, tri skoke in podajo. Obe sta na parketu preživeli 19 minut.

V srbski ligi je Partizan šestič zmagal. V Nišu je ugnal tamkajšnji Student z 79:76. Blaža Čeh je tekmo končala z 12 točkami, tremi skoki in podajo. Jekaterinburg je v devetem krogu ruskega prvenstva prišel še do devete zmage. Z 80:66 je ugnal Unisey. Evi Lisec je trener namenil počitek. Na svoje prve uradne minute v ligi NCAA za univerzo Michigan State še čaka Sara Sambolić.

Teja Goršič bo svojo kariero znova nadaljevala v Izraelu. Med reprezentančnim premorom je okrepila vrste ekipe Maccabi Ramat Gan, kjer je že preživela uvodni del lanske sezone, a se kasneje preselila v Romunijo. V ponedeljek je za vodilni klub izraelskega prvenstva, ki je v sedmih krogih zabeležil sedem zmag, že zaigrala. S soigralkami so s 77:56 premagale Maccabi Ashdod. Goršič je igrala slabih 23 minut in prispevala sedem točk, pet skokov in tri podaje.

