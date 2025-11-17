Slovenska 19-letna košarkarica Lea Bartelme, ki se je letos poleti preselila v ZDA, kjer je svojo kariero nadaljevala v ameriški študentski košarkarski ligi NCAA pod okriljem univerze Maryland, je zaradi poškodbe že končala letošnjo sezono. Slovenska reprezentantka si je ob zmagi nad ekipo Towson Tigers strgala vezi v levem kolenu in jo čaka dolgo okrevanje.

Bartelme se je po koncu sezone poslovila od serijskih slovenskih državnih prvakinj Cinkarne Celja. V šestih sezonah v dresu Celja je osvojila tri naslove regionalne lige Waba, pet pokalnih lovorik in pet naslovov v državnem prvenstvu. Bila je tudi najkoristnejša igralka lige Waba leta 2024 in članica najboljše peterke zaključnega turnirja v zadnjih dveh sezonah. Kot kapetanka je slovensko reprezentanco do 18 let popeljala do naslova evropskih prvakinj leta 2023, kjer je bila izbrana tudi v najboljšo peterko prvenstva. Lani je z reprezentanco do 20 let na evropskem prvenstvu osvojila peto mesto, prav tako pa postala članica članske reprezentance, za katero je zbrala sedem uradnih nastopov.

Pred začetkom letošnje sezone se je odločila za selitev čez lužo, kjer je za univerzo Maryland odigrala štiri tekme, na katerih je v povprečju dosegala 6,8 točke in 3,8 asistence na obračun. Zadnji obračun z ekipo Towns Tigers je zaradi poškodbe kolena končala predčasno, nato pa so dodatni pregledi pokazali, da je njene sezone 2025/26 zaradi strganih kolenskih vezi na žalost že konec.

