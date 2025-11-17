Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
11.38

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Lea Bartelme

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 11.38

36 minut

Poškodba kolena

Huda smola mlade slovenske reprezentantke Lee Bartelme

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Lea Bartelme | Lea Bartelme je zaradi poškodbe že sklenila sezono. | Foto Aleš Fevžer

Lea Bartelme je zaradi poškodbe že sklenila sezono.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska 19-letna košarkarica Lea Bartelme, ki se je letos poleti preselila v ZDA, kjer je svojo kariero nadaljevala v ameriški študentski košarkarski ligi NCAA pod okriljem univerze Maryland, je zaradi poškodbe že končala letošnjo sezono. Slovenska reprezentantka si je ob zmagi nad ekipo Towson Tigers strgala vezi v levem kolenu in jo čaka dolgo okrevanje.

Bartelme se je po koncu sezone poslovila od serijskih slovenskih državnih prvakinj Cinkarne Celja. V šestih sezonah v dresu Celja je osvojila tri naslove regionalne lige Waba, pet pokalnih lovorik in pet naslovov v državnem prvenstvu. Bila je tudi najkoristnejša igralka lige Waba leta 2024 in članica najboljše peterke zaključnega turnirja v zadnjih dveh sezonah. Kot kapetanka je slovensko reprezentanco do 18 let popeljala do naslova evropskih prvakinj leta 2023, kjer je bila izbrana tudi v najboljšo peterko prvenstva. Lani je z reprezentanco do 20 let na evropskem prvenstvu osvojila peto mesto, prav tako pa postala članica članske reprezentance, za katero je zbrala sedem uradnih nastopov.

Pred začetkom letošnje sezone se je odločila za selitev čez lužo, kjer je za univerzo Maryland odigrala štiri tekme, na katerih je v povprečju dosegala 6,8 točke in 3,8 asistence na obračun. Zadnji obračun z ekipo Towns Tigers je zaradi poškodbe kolena končala predčasno, nato pa so dodatni pregledi pokazali, da je njene sezone 2025/26 zaradi strganih kolenskih vezi na žalost že konec.

Preberite še:

slovenska ženska košarkarska reprezentanca, Slovenija : Latvija
Sportal Slovenke želijo uvodni del končati s stoodstotnim izkupičkom
Kvalifikacije za EP: Estonija - Slovenija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca
Sportal Slovenke s pol moči izpolnile cilj
slovenska ženska košarkarska reprezentanca, Slovenija : Latvija, Jessica Shepard
Sportal Američanka s slovenskim potnim listom reprezentanci izkazala posebno čast
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Lea Bartelme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.