Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
28. 12. 2025,
13.09

Miha Šimenc Anže Gros Tour de Ski Vili Črv Anja Mandeljc Nejc Štern

Tour de Ski, sprint v prosti tehniki, kvalifikacije

Štern edini iz slovenskega tabora skozi sito kvalifikacij, najboljša Klaebo in Hagstroem

Nejc Štern | Nejc Štern je edini iz slovenskega tabora, ki se je na prvi tekmi novoletne turneje uvrstil v izločilne boje. | Foto Guliverimage

Nejc Štern je edini iz slovenskega tabora, ki se je na prvi tekmi novoletne turneje uvrstil v izločilne boje.

Foto: Guliverimage

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Švedinja Johannna Hagstroem sta bila najboljša v kvalifikacijah sprinta v prosti tehniki v italijanskem Dobbiacu, kjer se je začela novoletna turneja smučarskih tekačev. V izločilne boje, ki se bodo začeli ob 14.15, bo od peterice slovenskih predstavnikov nastopil le Nejc Štern, ki je bil 23. (+4,71).

Vili Črv je končal na 47. mestu (+7,35), 76. med 121 uvrščenimi je bil Anže Gros (+12,06), 78. pa Miha Šimenc (+12,21). Na 62. mestu med 90 uvrščenimi je bila Anja Mandeljc (+12,16).

Klaebo bo poskušal po sezonah 2018/19, 2021/22, 2022/23 in 2024/25 še petič osvojiti novoletno turnejo, s tem pa bi s petimi slavji postal najuspešnejši v zgodovini.

Eva Urevc
Sportal Poslavlja se še ena slovenska vrhunska športnica

Miha Šimenc Anže Gros Tour de Ski Vili Črv Anja Mandeljc Nejc Štern
