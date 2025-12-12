Petek, 12. 12. 2025, 16.15
1 ura, 27 minut
Smučarski tek, Davos, sprint v sprosti tehniki - kvalifikacije
Nejc Štern 18. v kvalifikacijah sprinta v Davosu
Norveški smučarski tekač Harald Oestberg Amudsen je bil najboljši v kvalifikacijah sprinta v prosti tehniki pred ekipno tekmo svetovnega pokala v švicarskem Davosu. Drugi je bil domačin Roman Alder z 0,8 sekunde zaostanka, tretji Šved Edvin Anger (+1,0). Nejc Štern je bil 18. (+4,48), drugi slovenski predstavnik Vili Črv pa 24. (+5,45).
Med tekačicami, kjer ni slovenskih predstavnic, je bila najboljša Norvežanka Mathilde Myhrvold. Tekma se bo začela ob 17. uri.