Avtor:
STA

Petek,
12. 12. 2025,
16.15

Vili Črv Nejc Štern Davos smučarski tek

Smučarski tek, Davos, sprint v sprosti tehniki - kvalifikacije

Nejc Štern 18. v kvalifikacijah sprinta v Davosu

STA

Nejc Štern je v kvalifikacijah sprinta v prosti tehniki zasedel 18. mesto.

Nejc Štern je v kvalifikacijah sprinta v prosti tehniki zasedel 18. mesto.

Foto: Guliverimage

Norveški smučarski tekač Harald Oestberg Amudsen je bil najboljši v kvalifikacijah sprinta v prosti tehniki pred ekipno tekmo svetovnega pokala v švicarskem Davosu. Drugi je bil domačin Roman Alder z 0,8 sekunde zaostanka, tretji Šved Edvin Anger (+1,0). Nejc Štern je bil 18. (+4,48), drugi slovenski predstavnik Vili Črv pa 24. (+5,45).

Med tekačicami, kjer ni slovenskih predstavnic, je bila najboljša Norvežanka Mathilde Myhrvold. Tekma se bo začela ob 17. uri.

