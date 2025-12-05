Nejc Štern je bil edini slovenski smučarski tekač v izločilnih bojih šprinta za svetovni pokal v norveškem Trondheimu. Na tekmi v klasični tehniki je bil šesti v prvi četrtfinalni skupini, kjer je končal nastop na skupno 30. mestu. Zmagala sta kot prvi stotič v pokalu domačin Johannes Hoesflot Klaebo in Švedinja Johanna Hagstroem.

V kvalifikacijah sta od Slovencev izpadla Miha Šimenc in Anže Gros, v ženski konkurenci pa ni bilo slovenskih tekačic.

Nejc Štern se je prvič v sezoni uvrstil med trideseterico, v kvalifikacijah nadaljevanje ujel 30. mestom, zadnjim, ki je vodilo v četrtfinale. Tam je tekel v prvi skupini in na zadnjem mestu za 2,63 sekunde zaostal za 29-letnim Klaebom.

Slednji je nato dobil tako nastop v prvi polfinalni skupini kot tudi v finalu. V zadnjem teku tekme je bila peterica Norvežanov. Drugi je bil Oskar Opstad Vike, ki je za zmagovitim rojakom in vodilnim v pokalu zaostal za 0,31 sekunde, tretji med šesterico pa Šved Alvar Myhlback (+0,34), ki je drugo stopničko zgrešil za štiri stotinke.

Nejc Štern se je prvič v sezoni uvrstil med trideseterico. Foto: Guliverimage

"Vesel sem, da sem zmagal in to na pravem mestu. Nekaj posebnega je jubilej proslaviti doma. Sedaj bom ta konec tedna le še užival," je povedal Klaebo takoj po temi in zanikal, da je namerno na prejšnji tekmi v finski Ruki končal zunaj deseterice, da bi lahko stotico proslavil pred domačimi gledalci.

Štiri Švedinje pa so se uvrstile v finale tekačic in se razvrstile od prvega do četrtega mesta. Johanna Hagstroem je za 1,53 sekunde ugnala Emmo Ribom in za 2,67 Linn Svahn.

V soboto bo v Trondheimu dvojno zasledovanje na 20 km.

Izidi, sprint, klasično: - moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:59,89

2. Oskar Opstad Vike (Nor) +0,31

3. Alvar Myhlback (Šve) 0,34

4. Lars Heggen (Nor) 0,46

5. Erik Valnes (Nor) 1,03

6. Ansgar Evensen (Nor) 18,28

... - izpadel v četrtfinalu:

30. Nejc Štern (Slo) - izpadla v kvalifikacijah:

48. Miha Šimenc (Slo)

74. Anže Gros (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (4/28):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 387 točk

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 314

3. Edvin Anger (Šve) 259

4. Erik Valnes (Nor) 256

5. Alvar Myhlback (Šve) 216

6. Mattis Stenshagen (Nor) 210

...

72. Nejc Štern (Slo) 31

106. Miha Šimenc (Slo) 3

112. Vili Črv (Slo) 1

... - ženske:

1. Johanna Hagstroem (Šve) 3:30,97

2. Emma Ribo (Šve) +1,53

3. Linn Svahn (Šve) 2,67

4. Jonna Sundling (Šve) 4,13

5. Ingrid Bergene Aabrekk (Nor) 5,25

6. Laura Gimler (Nem) 9,40

... - Slovenk ni bilo na startni listi - vrstni red v svetovnem pokalu (4/28):

1. Jessie Diggins (ZDA) 306

2. Jonna Sundling (Šve) 300

3. Moa Ilar (Šve) 299

4. Jasmi Joensuu (Fin) 230

5. Maja Dahlquist (Šve) 224

6. Frida Karlsson (Šve) 212

...

89. Anja Mandeljc (Slo) 13

...

