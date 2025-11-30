Tudi na drugi tekmi na razdalji do točk le Anja Mandeljc

Švedinja Jonna Sundling in Norvežan Harald Oestberg Amundsen sta zmagovalca preizkušnje s skupinskim startom za svetovni pokal na 20 km v prosti tehniki v finski Ruki. Od slovenskih smučarskih tekačev je do točk prišla le Anja Mandeljc s 40. mestom.

V ženski konkurenci so Švedinje slavile drugo zmago v Ruki. Po petkovem slavju Fride Karlsson na 10 km z intervalnim startom je danes na 20 km s skupinskim startom slavila še specialistka za sprint Sundling. V soboto na najkrajši razdalji drugouvrščena Sundling je pospešila na zadnjem klancu tik pred ciljem in si zagotovila 13. zmago v svetovnem pokalu in šele drugo na razdalji. Drugo mesto je pripadlo Američanki Jessie Diggins (+2,3), ki se bo po olimpijski sezoni poslovila od smučarskega teka. Tretja je bila Norvežanka Heidi Weng (+2,8), četrta pa Karlsson (+4,9).

Mandeljc, edina slovenska tekačica, potem ko je Eva Urevc zaradi bolezni prvo postajo svetovnega pokala izpustila, je ciljno črto prečkala kot 40. z zaostankom 3:25,6 minute. S tem je osvojila 11 točk za svetovni pokal, skupno jih ima po 49. mestu na prvi tekmi zdaj 13.

Dvojno norveško slavje pri moških

Tretja moška preizkušnja v sezoni pa se je znova končala z najmanj dvojnim norveškim slavjem, vendar na prvih dveh mestih tokrat ni bilo največjega zvezdnika Johannesa Hoesflota Klaeba. Šestkratni svetovni prvak iz Trondheima je danes malce zaostal in zasedel 15. mesto (+18,3). Enajstič v karieri je zmagal Harald Oestberg Amundsen, ki je po 20 km za 1,9 sekunde ugnal presenetljivo drugega Einarja Hedegarta. Za 24-letnika je to šele druga uvrstitev med najboljšo deseterico v svetovnem pokalu in prva na stopničke. Popolno norveško prevlado na odru za zmagovalce je s tretjim mestom preprečil Šved Edvin Anger (+2,3).

Slovenci so tudi na drugi preizkušnji na razdalji ostali brez točk. Miha Ličef je bil 67. (+2:41,1), Vili Črv 74. (+3:10,8), Valerij Gontar 79. (+3:17) in Miha Šimenc 86. (+5:01,2).

Naslednja postaja svetovnega pokala bo prihodnji konec tedna na prizorišču zadnjega SP v Trondheimu.