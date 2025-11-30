Nedelja, 30. 11. 2025, 13.00
Smučarski tek, Ruka, skupinski start (ž in m)
Tudi na drugi tekmi na razdalji do točk le Anja Mandeljc
Švedinja Jonna Sundling in Norvežan Harald Oestberg Amundsen sta zmagovalca preizkušnje s skupinskim startom za svetovni pokal na 20 km v prosti tehniki v finski Ruki. Od slovenskih smučarskih tekačev je do točk prišla le Anja Mandeljc s 40. mestom.
V ženski konkurenci so Švedinje slavile drugo zmago v Ruki. Po petkovem slavju Fride Karlsson na 10 km z intervalnim startom je danes na 20 km s skupinskim startom slavila še specialistka za sprint Sundling. V soboto na najkrajši razdalji drugouvrščena Sundling je pospešila na zadnjem klancu tik pred ciljem in si zagotovila 13. zmago v svetovnem pokalu in šele drugo na razdalji. Drugo mesto je pripadlo Američanki Jessie Diggins (+2,3), ki se bo po olimpijski sezoni poslovila od smučarskega teka. Tretja je bila Norvežanka Heidi Weng (+2,8), četrta pa Karlsson (+4,9).
Mandeljc, edina slovenska tekačica, potem ko je Eva Urevc zaradi bolezni prvo postajo svetovnega pokala izpustila, je ciljno črto prečkala kot 40. z zaostankom 3:25,6 minute. S tem je osvojila 11 točk za svetovni pokal, skupno jih ima po 49. mestu na prvi tekmi zdaj 13.
Dvojno norveško slavje pri moških
Tretja moška preizkušnja v sezoni pa se je znova končala z najmanj dvojnim norveškim slavjem, vendar na prvih dveh mestih tokrat ni bilo največjega zvezdnika Johannesa Hoesflota Klaeba. Šestkratni svetovni prvak iz Trondheima je danes malce zaostal in zasedel 15. mesto (+18,3). Enajstič v karieri je zmagal Harald Oestberg Amundsen, ki je po 20 km za 1,9 sekunde ugnal presenetljivo drugega Einarja Hedegarta. Za 24-letnika je to šele druga uvrstitev med najboljšo deseterico v svetovnem pokalu in prva na stopničke. Popolno norveško prevlado na odru za zmagovalce je s tretjim mestom preprečil Šved Edvin Anger (+2,3).
Slovenci so tudi na drugi preizkušnji na razdalji ostali brez točk. Miha Ličef je bil 67. (+2:41,1), Vili Črv 74. (+3:10,8), Valerij Gontar 79. (+3:17) in Miha Šimenc 86. (+5:01,2).
Naslednja postaja svetovnega pokala bo prihodnji konec tedna na prizorišču zadnjega SP v Trondheimu.
Smučarski tek, Ruka, 20 km, prosto (m):
1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 44:42,5
2. Einar Hedegart (Nor) + 1,9
3. Edvin Anger (Šve) 2,3
4. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 4,5
5. Mika Vermeulen (Avt) 8,4
6. Mathis Desloges (Fra) 10,6
...
67. Miha Ličef (Slo) 2:41,1
74. Vili Črv (Slo) 3:10,8
79. Valerij Gontar (Slo) 3:17,0
86. Miha Šimenc (Slo) 5:01,2
Vrstni red v svetovnem pokalu (3/28):
1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 275 točk
2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 254
3. Edvin Anger (Šve) 221
4. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 197
. Mika Vermeulen (Avt) 197
6. Erik Valnes (Nor) 170
...
83. Nejc Štern (Slo) 9
101. Vili Črv (Slo) 1
Smučarski tek, Ruka, 20 km, prosto (ž):
1. Jonna Sundling (Šve) 50:24,9
2. Jessie Diggins (ZDA) + 2,3
3. Heidi Weng (Nor) 2,8
4. Frida Karlsson (Šve) 4,9
5. Ebba Andersson (Šve) 5,0
6. Karoline Simpson-Larsen (Nor) 6,2
...
40. Anja Mandeljc (Slo) 3:25,6
Vrstni red v svetovnem pokalu (3/28):
1. Jessie Diggins (ZDA) 252
2. Moa Ilar (Šve) 227 točk
3. Jonna Sundling (Šve) 213
4. Frida Karlsson (Šve) 212
5. Heidi Weng (Nor) 203
6. Ebba Andersson (Šve) 192
...
80. Anja Mandeljc (Slo) 13