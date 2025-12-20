Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
20. 12. 2025,
16.29

38 minut

Vid Vrhovnik Teja Pavec Ema Volavšek nordijska kombinacija

Nordijska kombinacija, Ramsau, klasična tekma

Ema Volavšek, Teja Pavec in Vid Vrhovnik do točk

STA

Ema Volavšek | Ema Volavšek je zasedla 12. mesto. | Foto Guliverimage

Ema Volavšek je zasedla 12. mesto.

Foto: Guliverimage

Na klasični tekmi svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v Ramsauu sta od slovenskih tekmovalcev solidno nastopili kombinatorki. Ema Volavšek je zasedla 12., Teja Pavec pa 14. mesto, medtem ko je bil Vid Vrhovnik slabši kot na petkovi tekmi s skupinskim startom, tokrat se je moral zadovoljiti z 39. mestom in dvema točkama pokala.

Na skakalnici je bila Pavec 12., Volavšek pa 18., v petkilometrskem teku je prva nazadovala, druga pa pridobila. Vrhovniku se je zalomilo že pri skoku, v teku je pridobil deset mest.

Žensko tekmo je po neprepričljivem skoku in odličnem teku dobila Norvežanka Ida Marie Hagen, za 18,7 sekunde je zaostala Američanka Alexa Brabec, tretje mesto pa je z zaostankom 33,5 sekunde zasedla Nemka Nathalie Armbruster. Volavšek je zaostala minuto in 48 sekund, Pavec pa minuto in 55 sekund.

Pri moških je bil prvič v sezoni najboljši Nemec Vinzenz Geiger pred Norvežanom Jensom Luraasom Oftebrojem in vodilnim v svetovnem pokalu Avstrijcem Johannesom Lamparterjem.

Vrhovnik, s 47 točkami 35. v svetovnem pokalu, je za zmagovalcem po 10-kilometrskem teku zaostal za dve minuti in 45 sekund. Gašper Brecl je zasedel 45., Matic Grbajs pa 54. mesto.

Sezona se bo nadaljevala 2. januarja v Schonachu.

