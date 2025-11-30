Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
13.38

Nordijska kombinacija, Ruka

Zaradi vetra odpovedali tekmo nordijskih kombinatorcev v Ruki

Organizatorji tekem v finski Ruki so morali zaradi premočnega vetra odpovedati tretjo preizkušnjo nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v sezoni. Slovenska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta po jutranjem nastopu v teku tako ostala brez skoka v popoldanskem sporedu.

V tokrat obrnjenem poteku tekmovanja se je 58 tekmovalcev najprej pomerilo v teku s skupinskim startom na 10 km. Najhitreje je tek opravil Avstrijec Stefan Rettenegger. Od Slovencev sta bila Vrhovnik 18. (+40,4), Brecl pa 35. (+1:05,1), vendar priložnosti za nagraditev izidov nista dobila.

Vrhovnik je na prvih dveh tekmah za 29. in 30. mesto zbral skupaj 23 točk v razvrstitvi svetovnega pokala, Brecl pa ima ob svojem imenu z 52. oziroma 44. mestom še naprej točkovno ničlo. Po dveh zmagah na prvih dveh tekmah vodi Avstrijec Johannes Lamparter.

Naslednje tekme v nordijski kombinaciji bodo naslednji konec tedna v Trondheimu, kjer bodo prvič v sezoni nastopile tudi ženske.

