Zaradi vetra odpovedali tekmo nordijskih kombinatorcev v Ruki

Organizatorji tekem v finski Ruki so morali zaradi premočnega vetra odpovedati tretjo preizkušnjo nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v sezoni. Slovenska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta po jutranjem nastopu v teku tako ostala brez skoka v popoldanskem sporedu.

V tokrat obrnjenem poteku tekmovanja se je 58 tekmovalcev najprej pomerilo v teku s skupinskim startom na 10 km. Najhitreje je tek opravil Avstrijec Stefan Rettenegger. Od Slovencev sta bila Vrhovnik 18. (+40,4), Brecl pa 35. (+1:05,1), vendar priložnosti za nagraditev izidov nista dobila.

Vrhovnik je na prvih dveh tekmah za 29. in 30. mesto zbral skupaj 23 točk v razvrstitvi svetovnega pokala, Brecl pa ima ob svojem imenu z 52. oziroma 44. mestom še naprej točkovno ničlo. Po dveh zmagah na prvih dveh tekmah vodi Avstrijec Johannes Lamparter.

Naslednje tekme v nordijski kombinaciji bodo naslednji konec tedna v Trondheimu, kjer bodo prvič v sezoni nastopile tudi ženske.