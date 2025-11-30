V vremensko vedno nepredvidljivi Ruki na Finskem so smučarji skakalci ostali brez druge tekme. Po sobotnem slovenskem uspehu, ko sta prvo in tretje mesto zasedla Anže Lanišek in Domen Prevc, bi se moralo nedeljsko dogajanje začeti ob 9. uri s kvalifikacijami, a so jih zaradi vetra odpovedali. Razmere niso bile nič boljše ob 14.50, ko bi se morala začeti tekma, in je žirija odpovedala tudi to.

Na tretjem prizorišču svetovnega pokala v finski Ruki so v soboto slovenski orli še drugič zapored naravnost zablesteli. V vetrovni loteriji, ki jo je spremljalo močno sneženje, je nosilec rumene majice Anže Lanišek osvojil prvo, Domen Prevc pa tretje mesto. Do točk sta se prebila še Timi Zajc (23.) in Rok Oblak (26.), Lovro Kos je tekmo sklenil že po kvalifikacijah.

"Veter je premočan, sunki vetra so do 11 metrov na sekundo. Ker vremenska napoved za preostanek dneva ni nič boljša, se je žirija tekmovanja odločila odpovedati tekmo," je 20 minut po predvidenem začetku nedeljske tekme sporočila žirija tekmovanja v Ruki. Ali bodo tekmo uspelo nadomestiti kje drugje, bodo odločalo naknadno.

Lanišek in Prevc trenutno zasedata prvo in drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Lanišek je pri 356 točkah, Prevc zaostaja 86 točk. Tretji je Japonec Rjoju Kobajaši z 266 točkami, nato pa sledijo trije Avstrijci, Daniel Tschofenig, Stefan Kraft (v Ruki ne nastopa, saj si je vzel nekaj dni premora ob pričakovanju rojstva prvega otroka) in Jan Hörl.

Karavana svetovnega pokala se nato sledi na Poljsko, kjer bosta prihodnji konec tedna v Visli dve novi posamični tekmi.