Selektor nemške reprezentance v smučarskih skokih Stefan Horngacher se je odločil, da bo na naslednji postaji svetovnega pokala konec tedna v Zakopanah računal le na tri skakalce. Med njimi ne bo glavnih dveh akterjev, Felixa Hoffmanna in Philippa Raimunda.

Starejši del nemške reprezentance to sezono nima razlogov za rezultatsko zadovoljstvo, zato pa toliko bolj navdušujeta Felix Hoffmann in Philipp Raimund, ki pa zaradi težav s poškodbo oziroma zdravjem na naslednji postaji svetovnega pokala v Zakopanah ne bosta sodelovala.

Hoffmann čuti bolečine v kolenu, a magnetna resonanca ni pokazala strukturne poškodbe, temveč gre najverjetneje za preobremenjenost. "Na kolenu bodo v prihodnjih dneh opravili konzervativno zdravljenje in fizioterapijo. Raimund pa ne bo sodeloval zaradi bolezni, saj se je že v Bischofshofnu pritoževal nad simptomi prehlada," je Horngacher povedal v izjavi za krovno zvezo.

Horngacher bi na Poljskem – kjer bo le ena posamična tekma, na drugi pa bodo skakali v paru – lahko računal na pet skakalcev, a bo le na tri, in sicer na Karla Geigerja, Piusa Paschkeja in Andreasa Wellingerja.

Raimund (trenutno četrti skakalec zime) in Hoffmann (sedmi) si bosta lahko odpočila, saj po Zakopanah skakalce čaka pot na Japonsko, kjer bodo v Saporu tekmovali 16. in 17. januarja.