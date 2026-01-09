Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
9. 1. 2026,
10.45

Petek, 9. 1. 2026, 10.45

Slabe novice z Japonske: poškodba slovenskega skakalca Roka Masleta

Rok Masle | Rok Masle si je v Saporu na Japonskem na treningu poškodoval nogo in koleno. | Foto Guliverimage

Rok Masle si je v Saporu na Japonskem na treningu poškodoval nogo in koleno.

Foto: Guliverimage

Smučarski skakalec Rok Masle si je ob padcu na treningu v japonskem Sapporu poškodoval koleno in nogo ter je že na poti v domovino, je v sporočilu za javnost zapisala Smučarska zveza Slovenije. Skakalnica Okurayama ta konec tedna gosti tekme celinskega pokala, naslednji teden pa se bodo tam merili najboljši v svetovnem pokalu.

Rok Masle je na tekmi svetovnega pokala nazadnje nastopil na zadnji postaji novoletne turneje v Bischofshofnu, kjer je zamenjal kaznovanega Timija Zajca. Tam se je uvrstil na tekmo, a ostal brez točk na 41. mestu.

V Sapporu v planu za celinski pokal

Po vrnitvi Zajca v reprezentančni kader za tekme v Zakopanah se je Masle vrnil na tekme celinskega pokala na Japonsko, kjer se je žal na treningu pred njimi poškodoval.

V Sapporu bosta ta konec tedna dve posamični preizkušnji v celinskem pokalu, na najvišji ravni pa bodo najboljši na čelu z vodilnim v skupnem seštevku in zmagovalcem turneje štirih skakalnic Domnom Prevcem na Okurayami skakali prihodnji konec tedna.

V soboto in nedeljo bodo tekme v Zakopanah. V soboto bo na sporedu superekipna tekma, v nedeljo pa posamična.

Ženske so te dni zbrane na Ljubnem ob Savinji, kjer jih čakata dve posamični tekmi. Danes ob 12. uri se bo spored tam začel s kvalifikacijami za sobotno preizkušnjo.

