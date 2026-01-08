Hud incident v Nemčiji: vojska streljala na skrivnostne vsiljivce

V Nemčiji se je že 1. decembra lani zgodil resen varnostni incident, javnost pa je bila o dogodku obveščena šele zdaj. Nad novim protiraketnim sistemom Arrow 3 (Puščica 3), ki ga je Nemčija kupila od Izraela in ga namestila v letalskem oporišču Schönewalde/Holzdorf, so takrat namreč opazili roj vohunskih dronov. Vojska jih je poskušala sestreliti, a brez uspeha. Kdo jih je poslal, ni znano.

Kot je pokazala interna preiskava, o kateri sta poročali nemški medijski hiši NDR in WDR, se je incident zgodil 1. decembra 2025 ob približno 16.40. Pripadnike nemških oboroženih sil je sistem za zaznavanje potencialnih bližnjih groženj takrat obvestil, da nad radarjem protiraketnega sistema Arrow 3 na višini okrog sto metrov lebdijo trije brezpilotni letalniki oziroma droni.

Vojaki so drone poskušali sestreliti, a jim ni uspelo

Nemška vojska je takoj aktivirala mehanizem za hitro odzivanje in v zrak poslala enega od lastnih izvidniških dronov. Nemški vojaki so takrat tudi dobili odobritev za poskus sestrelitve brezpilotnih letalnikov, za kar so uporabili jurišne puške z optiko Smash X4, ki so jo v Izraelu razvili posebej za učinkovito klatenje neznanih ali sovražnih dronov.

Nemškim vojakom je sicer spodletelo, neznani brezpilotni letalniki pa so nato zapustili območje letalskega oporišča Schönewalde/Holzdorf.

Nemškim vojakom poskus sestrelitve dronov ni uspel, odleteli so neznano kam. Foto: Reuters

Nemška vojska incident obravnava kot poskus vohunjenja

Kot so s poveljstva nemških oboroženih sil sporočili za NDR in WDR, incident obravnavajo kot "poskus načrtnega opravljanja izvidniške dejavnosti". Z drugimi besedami – kot poskus vohunjenja.

Protiraketni sistem Arrow 3 je bil v sestav nemških obrambnih sil uradno vključen dva dni po incidentu z droni. Foto: Reuters

V nemški vojski sicer še niso razkrili ali pojasnili, kdo bi nad protiraketni sistem Arrow 3 lahko poslal drone oziroma kdo vse, če sploh kdo, je med osumljenci za domnevno vohunjenje.

3,6 milijarde evrov za klatenje najbolj strašljivih raket

Protiraketni sistem Arrow 3 je namreč ena od najpomembnejših in tudi najdražjih novejših pridobitev nemške vojske. Sistem, ki so ga razvili v Izraelu, je Nemčijo stal kar 3,6 milijarde evrov, namenjen pa je sestreljevanju raket, ki letijo na velikih atmosferskih višinah in celo v vesolju, na primer balističnih raket, kakršne ima tudi Rusija in ki lahko nosijo tudi jedrske bojne glave.

Nemški vojaki pred radarjem sistema Arrow 3 Foto: Reuters

Operaterji sistema Arrow 3 so za zdaj le Nemčija, Izrael in ZDA.