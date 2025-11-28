Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Petek,
28. 11. 2025,
17.25

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,63

Natisni članek

Natisni članek
Nozomi Maruyama Falun Katra Komar Jurij Tepeš Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Petek, 28. 11. 2025, 17.25

13 minut

Smučarski skoki, Falun, posamična tekma (ž), srednja skakalnica

Nika Prevc druga, Nozomi Marujama pa še tretjič najboljša

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,63
Falun Nika Prevc | Nika Prevc je bila na drugi tekmi sezone tretja, na tretji pa zdaj druga. | Foto Reuters

Nika Prevc je bila na drugi tekmi sezone tretja, na tretji pa zdaj druga.

Foto: Reuters

Smučarske skakalke so se iz Lillehammerja preselile v Falun, kjer so v petek opravile s tekmo na srednji skakalnici. Nika Prevc je dosegla svojo najboljšo uvrstitev zime, saj je osvojila drugo mesto (87 in 95 metrov). Tudi na tretji tekmi nove tekmovalne zime je tako kot na prvih dveh zmagala Nozomi Maruja (94 in 91 metrov). Imela je več kot 18 točk prednosti pred branilko kristalnega globusa. Nika Vodan je bila peta (88,5 in 96,5 m).

Anže Lanišek, Domen Prevc, Falun
Sportal Slovenski dan v Falunu: Lanišek slavil in prevzel skupno vodstvo, Prevc tretji #video

Nozomi Marujama je zmagala še tretjič. | Foto: Reuters Nozomi Marujama je zmagala še tretjič. Foto: Reuters Nozomi Marujama dominira na uvodu olimpijske zime smučarskih skakalk, saj je na tretji tekmi slavila še tretjo zmago. Japonka (229,6 točke) je v Falunu na srednji skakalnici v težkih razmerah nabrala velikih 18,5 točke prednosti pred najbližjo zasledovalko, junakinjo lanske zime Niko Prevc (211,1) na drugem mestu. Dvakratna branilka skupne zmage Prevc je še drugič letos skočila na stopničke po tretjem mestu na veliki skakalnici v Lillehammerju.

Tokratno drugo mesto, njeno sedmo v karieri ob 22 zmagah, je 20-letno skakalko popeljala tudi na skupno tretje mesto v svetovnem pokalu. Na vrhu pa je z maksimalnim izkupičkom 300 točk Marujama, ki je dobro poletno formo prenesla tudi v zimo.

Zelo dobro je nastopila tudi povratnica po poškodbi Nika Vodan (199,2 točke), ki ji je v finalu uspela najdaljša daljava serije (96,5 metra) in je napredovala na peto mesto. Med dobitnice točk sta se uvrstili tudi Tinkara Komar (156,1) na 29. in Katra Komar (154,4) na 30. mestu, medtem ko je Maja Kovačič ostala brez finala.

Nika Prevc je na srednji skakalnica pristala pri 87 in 95 metrih. | Foto: Reuters Nika Prevc je na srednji skakalnica pristala pri 87 in 95 metrih. Foto: Reuters

Falun, srednja skakalnica, posamična tekma (ž):

1. Nozomi Marujama (Jap) 229,6 točke (94/91)
2. Nika Prevc (Slo) 211,1 (87/95)
3. Lisa Eder (Avt) 209,3 (91/90,5)
4. Anna Odine Stroem (Nor) 207 (90/93)
5. Nika Vodan (Slo) 199,2 (88,5/96,5)
6. Heidi Traaserud (Nor) 197,3 (89/89,5)
...
29. Tinkara Komar (Slo) 156,1 (81,5/79)
30. Katra Komar (Slo) 154,4 (82/81)
Brez finala: 44. Maja Kovačič (Slo)

Svetovni pokal, skupno (3/33):

1. Nozomi Maruyama (Jap) 300 točk
2. Heidi Traaserud (Nor) 165
3. Nika Prevc (Slo) 156
4. Liza Eder (Avt) 142
5. Abigail Strate (Kan) 141
6. Anna Odine Strrom (Nor) 132
...
9. Nika Vodan (Slo) 94
38. Katra Komar (Slo) 3
39. Tinkara Komar (Slo) 2

Kvalifikacije so zaradi težav z vetrom odpadle, tako da je v prvi seriji nastopilo vseh 65 tekmovalk.

Organizatorji so tekmovalni urnik obrnili, tako da je bila v petek na sporedu tekma na srednji skakalnici, v nedeljo pa sledi še tekma na veliki. 

Lisa Hirner
Sportal Nordijska kombinatorka Lisa Hirner konec tedna na tekmi smučarskih skakalk
Anže Lanišek
Sportal Lanišek le za novim rekorderjem, ki je prehitel Ahonena, Hrgota tekmo ocenil kot odlično #video
smučarski skoki, NIka Prevc
Sportal Fantastična novica za smučarske skakalke
Nozomi Maruyama Falun Katra Komar Jurij Tepeš Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.