Smučarske skakalke so se iz Lillehammerja preselile v Falun, kjer so v petek opravile s tekmo na srednji skakalnici. Nika Prevc je dosegla svojo najboljšo uvrstitev zime, saj je osvojila drugo mesto (87 in 95 metrov). Tudi na tretji tekmi nove tekmovalne zime je tako kot na prvih dveh zmagala Nozomi Maruja (94 in 91 metrov). Imela je več kot 18 točk prednosti pred branilko kristalnega globusa. Nika Vodan je bila peta (88,5 in 96,5 m).

Nozomi Marujama je zmagala še tretjič. Foto: Reuters Nozomi Marujama dominira na uvodu olimpijske zime smučarskih skakalk, saj je na tretji tekmi slavila še tretjo zmago. Japonka (229,6 točke) je v Falunu na srednji skakalnici v težkih razmerah nabrala velikih 18,5 točke prednosti pred najbližjo zasledovalko, junakinjo lanske zime Niko Prevc (211,1) na drugem mestu. Dvakratna branilka skupne zmage Prevc je še drugič letos skočila na stopničke po tretjem mestu na veliki skakalnici v Lillehammerju.

Tokratno drugo mesto, njeno sedmo v karieri ob 22 zmagah, je 20-letno skakalko popeljala tudi na skupno tretje mesto v svetovnem pokalu. Na vrhu pa je z maksimalnim izkupičkom 300 točk Marujama, ki je dobro poletno formo prenesla tudi v zimo.

Zelo dobro je nastopila tudi povratnica po poškodbi Nika Vodan (199,2 točke), ki ji je v finalu uspela najdaljša daljava serije (96,5 metra) in je napredovala na peto mesto. Med dobitnice točk sta se uvrstili tudi Tinkara Komar (156,1) na 29. in Katra Komar (154,4) na 30. mestu, medtem ko je Maja Kovačič ostala brez finala.

Nika Prevc je na srednji skakalnica pristala pri 87 in 95 metrih. Foto: Reuters

Falun, srednja skakalnica, posamična tekma (ž):



1. Nozomi Marujama (Jap) 229,6 točke (94/91)

2. Nika Prevc (Slo) 211,1 (87/95)

3. Lisa Eder (Avt) 209,3 (91/90,5)

4. Anna Odine Stroem (Nor) 207 (90/93)

5. Nika Vodan (Slo) 199,2 (88,5/96,5)

6. Heidi Traaserud (Nor) 197,3 (89/89,5)

...

29. Tinkara Komar (Slo) 156,1 (81,5/79)

30. Katra Komar (Slo) 154,4 (82/81)

Brez finala: 44. Maja Kovačič (Slo)



Svetovni pokal, skupno (3/33):



1. Nozomi Maruyama (Jap) 300 točk

2. Heidi Traaserud (Nor) 165

3. Nika Prevc (Slo) 156

4. Liza Eder (Avt) 142

5. Abigail Strate (Kan) 141

6. Anna Odine Strrom (Nor) 132

...

9. Nika Vodan (Slo) 94

38. Katra Komar (Slo) 3

39. Tinkara Komar (Slo) 2

Kvalifikacije so zaradi težav z vetrom odpadle, tako da je v prvi seriji nastopilo vseh 65 tekmovalk.

Organizatorji so tekmovalni urnik obrnili, tako da je bila v petek na sporedu tekma na srednji skakalnici, v nedeljo pa sledi še tekma na veliki.