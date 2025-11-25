Zmagovalec posamične tekme na srednji napravi v Falunu je Stefan Kraft, ki je oblekel tudi rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu in postal skakalec z največ točkami v zgodovini svetovnega pokala, trenutno je pri 15.811. Tik za njim (2,2 točke) je končal Anže Lanišek, pri katerem je Robert Hrgota posegel po taktični zamisli in ga spustil z nižjega zaletnega mesta. Tretji je bil Nemec Philipp Raimund. Do točk so skočili tudi preostali trije Slovenci. Domen Prevc je bil 13., Rok Oblak, ki je drugič v karieri osvojil točke svetovnega pokala, 21., kar je njegova najboljša uvrstitev do zdaj, Timi Zajc pa je zasedel 24. mesto. V sredo bo tu še tekma na večji napravi.

Smučarski skakalci so sredi pestrega tekmovalnega tedna. Po uvodu v novo sezono v Lillehammerju so se preselili v Falun, kjer bo leta 2027 nordijsko svetovno prvenstvo. Torek je bil namenjen tekmi na srednji napravi (HS 95), na kateri so v kvalifikacijah blesteli Avstrijci, ki so po zaslugi Stefana Krafta na koncu odnesli tudi zmago na posamični preizkušnji.

A zmagovalni oder na koncu ni bil povsem v avstrijskih barvah, razloge za veselje imajo tudi v slovenskem in nemškem taboru. Kraft se je v prvi seriji s 97,5 metra podpisal pod daljavo serije, še najbolj pa se mu je približal Anže Lanišek (96 metrov), ki je, tudi na račun slabših sodniških ocen, za avstrijskim asom zaostajal 5,2 točke. Na tretjem mestu je bil po polovici Daniel Tschofenig. Obetal se je hud boj za stopničke, saj je deseti Marius Lindvik za tretjim mestom zaostajal manj kot tri točke.

Stefan Kraft je z zmago oblekel tudi rumeno majico. Foto: Reuters

V finalu smo tako videli tudi nekaj taktiziranja. Po odličnem finalnem nastopu in 99,5 metra Nemca Philippa Raimunda, ki je po prvi seriji zasedal peto mesto, je trener Avstrijcev pred skokom Tschofeniga znižal nalet na številko 12, a branilcu velikega kristalnega globusa ni uspelo. Ostal je brez zmagovalnega odra, na šestem mestu.

Tudi Robert Hrgota je nato pri skoku Laniška vztrajal pri nižjem zaletu (12), kar se je obrestovalo. Lanišek je skočil 96 metrov in vrgel rokavico Kraftu. Ta je skočil s 13. zaletnega mesta, pristal pri 96,5 metra, kar je bilo na koncu dovolj za zmago z 2,2 točke prednosti pred 29-letnim Slovencem.

Kraft "slekel" Kobajašija in postal rekorder po točkah Kraft je z zmago skočil na prvo mesto skupnega seštevka svetovnega pokala, saj je bil Rjoju Kobajaši tokrat šele sedmi. Japonec ostaja drugi, tretji v skupnem seštevku je Tschofenig, četrti Jan Hörl, peti Lanišek, šesti pa Prevc. 32-letnik je postal tudi skakalec z rekordnim številom točk svetovnega pokala, po zmagi jih ima 15.811.

Rok Oblak je z 21. mestom vknjižil rezultat kariere. Foto: Guliverimage

Še trojica do točk, Oblak drugič v karieri

Točke so dosegli tudi preostali trije Slovenci, ki so si v kvalifikacijah (prekratek je bil Lovro Kos) zagotovili nastop na tekmi.

Domen Prevc je v finalu s 17. mesta napredoval na 13., Rok Oblak je končal kot 21., kar so njegove druge točke svetovnega pokala in hkrati najboljša uvrstitev, saj je bil pred tem februarja 29. v Willingenu. Timi Zajc je v finalu z 21. mesta nazadoval na 24.

V sredo ob 15.10 bo v Falunu še tekma na veliki skakalnici (HS132), ob 11. uri bodo kvalifikacije.

Pester tekmovalni teden bodo skakalci nato nadaljevali v Ruki, kjer bosta posamični tekmi v soboto in nedeljo.

Falun, posamična tekma:

