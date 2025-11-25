LA Lakersi oslabljeni, Luka Dončić in superzvezdniki burijo domišljijo

Luko Dončiča in njegove Los Angeles Lakerse v sredo zgodaj zjutraj (5.00) po slovenskem času čaka mestni derbi z Los Angeles Clippersi, ki bo štel tudi za pokal lige NBA. V tem imata obe ekipi po dve zmagi in nič porazov. Tekma bo torej štela dvojno, so pa navijači Jezernikov izvedeli slabo novico. Njihovi ljubljenci bodo namreč pod obročema oslabljeni, saj bo tekmo bo izpustil poškodovani center Deandre Ayton. Medtem Dončić ob še treh vročih kandidatih za naslov najkoristnejšega igralca sezone (MVP) buri domišljijo komentatorjev.

Ponedeljkova zmaga LA Lakersov v Utahu (108:106) je terjala davek, poškodoval se je namreč center slovite kalifornijske zasedbe Deandre Ayton. Že v drugi četrtini spopada z moštvom Jazz je prejel udarec v desno koleno in se na igrišče ni več vrnil. Izpustiti bo moral tudi mestni derbi z Los Angeles Clippersi. Pri teh bodo zagotovo manjkali že dalj časa odsotni Bradley Beal (kolk), pa tudi Derrick Jones (koleno) in Jordan Miller (mišica), na seznamu vprašljivih je še srbski branilec Bogdan Bogdanović (kolk).

Spopad Lakersov in Clippersov bo štel tudi za pokal lige NBA, v katerem imata obe ekipi po dve zmagi in sta na vrhu zahodne skupine B. Jezerniki so zaradi manj prejetih točk pri pokalnih zmagah nad Memphisem in New Orleansom v rahli prednosti, tokratna tekma pa je tako tudi pokalni derbi.

"Show time" Lakersov

Luka Dončić letos podira mejnike in navdušuje tako strokovnjake kot navijače slovite franšize LA Lakers. Njegove predstave so naravnost hollywoodske, skoraj vsak večer poskrbi za spektakel, z zimzelenim LeBronom Jamesom in odličnim Austinom Reavesom pa tvori izjemno napadalno vrsto, ki bo tudi Clippersom zagotovo povzročala nemalo težav.

LeBron James, Austin Reaves in Luka Dončić so zagotovilo za "show time". Foto: Reuters

Lakersi so v tem spopadu veliki favoriti, v tej sezoni so zbrali 12 zmag in doživeli le štiri poraze, kar jih uvršča na tretje mesto zahodne konference. Neporaženi so že štiri tekme zapored. Clippersi Kawhija Leonarda so veliko manj prepričljivi, trenutno so pri le petih zmagah ob 12 porazih, izgubili so štiri od zadnjih petih tekem, zasedajo pa 11. mesto na zahodu.

Fenomenalen boj za MVP

Dončić je s povprečjem 34,5 točke na tekmo trenutno najboljši strelec lige NBA, ob Nikoli Jokiću, Shaiju Gilgeousu-Alexandru in Giannisu Antetokounmpu pa kandidat za naslov najkoristnejšega igralca sezone (MVP). Pogled na zadnjo lestvico MVP – na tej je Dončić napredoval na tretje mesto ter zaostaja le za Jokićem in SGA – pa komentatorjem lige NBA razvnema domišljijo.

Foto: zajem zaslona

Srbski košarkarski čarovnik Jokić je v tej sezoni še dvignil raven igre in dosega 29,6 točke, 12,8 skoka in 11,1 asistence na tekmo. Njegovo poprečje je torej trojni dvojček! Tudi Dončića tako dobrega v ligi NBA še niso videli, se strinjajo, medtem ko Shai Gilgeous-Alexander igra šampionsko, kakor se za branilca naslova MVP in naslova prvaka lige NBA z Oklahoma City Thunder tudi spodobi. Antetokounmpo sam vleče voz Milwaukeeja in je s povprečjem 31,2 točke na tekmo četrti strelec lige. Četverica igra zgodovinsko in boj za naslov najkoristnejšega igralca sezone bo zato fenomenalen, piše ESPN.

V soboto poslastica

LA Lakerse naslednja tekma čaka v soboto zjutraj (4.00) po slovenskem času – in ta bo izjemna poslastica! V dvorano Crypto.com namreč prihajajo Dallas Mavericks, ekipa, ki je po tem, ko se je februarja v šokantni menjavi znebila 26-letnega ljubljanskega virtuoza, povsem razpadla. Pri Teksašanih sicer tli iskrica upanja, da bi se lahko na tekmi z Lakersi na igrišče vrnil nekdanji Jezernik Anthony Davis. Tudi ta tekma bo štela za pokal lige NBA.

