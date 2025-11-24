Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

24. 11. 2025
18.50

1 ura, 48 minut

Obtožnica proti prvaku lige NBA

Chauncey Billups se je izrekel za nedolžnega

STA

Chauncey Billups | Foto Reuters

Chauncey Billups

Foto: Reuters

Trener Portland Trail Blazers Chauncey Billups se je v ponedeljek na zveznem sodišču v Brooklynu izrekel za nedolžnega v obsežni kazenski zadevi, v kateri je obtožen zarote z mafijo pri prirejanju nezakonitih poker iger.

Chauncey Billups, petkratni udeleženec tekme All Star, ki je z Detroit Pistons osvojil prvenstvo lige NBA, se je pojavil na zveznem sodišču v New Yorku, kjer se je soočil z obtožbami zarote za pranje denarja in bančne goljufije. Grozi mu do 20 let zapora. Po navedbah tožilcev je Billups sodeloval v shemi za manipulacijo poker iger, ki jo je podpirala mafija in ki so se odvijale na Manhattnu, v Las Vegasu in Miamiju.

Tožilci trdijo, da so obtoženi izdelali dovršeno shemo, v kateri so uporabili zvezdniško moč profesionalnih športnikov in žrtve zvabili v igre s kartami ter jih nato ogoljufali z uporabo visokotehnološke opreme. Med operacijami so uporabljali sofisticirano tehnologijo, vključno s spremenjenimi stroji za mešanje kart, skritimi kamerami z žetoni in posebnimi poker mizami, opremljenimi z rentgenskimi napravami, ki lahko berejo karte.

Sodna karikatura Chaunceyja Billupsa. | Foto: Reuters Sodna karikatura Chaunceyja Billupsa. Foto: Reuters Tožilci še trdijo, da so žrtve poker operacij od leta 2019 ogoljufali za približno sedem milijonov dolarjev (dobrih šest milijonov evrov). Billups naj bi služil s privabljanjem bogatih. V enem primeru so si organizatorji izmenjali sporočila, v katerih je pisalo, da je žrtev "željna izgubiti denar od Billupsa, ker je bila zaljubljena v zvezdnika".

V domnevni poker shemi je bil obtožen tudi nekdanji igralec NBA in pomočnik trenerja Damon Jones. Obtožbe proti Billupsu so bile razkrite oktobra skupaj s povezanim primerom, ki Jonesa in branilca Miami Heat Terryja Rozierja obtožuje uporabe notranjih informacij za prirejanje stav na tekme lige NBA med letoma 2022 in 2024. Tudi Jones in Rozier sta se izrekla za nedolžna. Tožilci trdijo, da so organizatorji del dobička plačali kriminalnim družinam Gambino, Genovese in Bonanno za dovoljenja za prirejanje poker dogodkov na njihovem ozemlju. Skupno je obtoženih 31 ljudi.

LeBron James Los Angeles Lakers Cleveland Cavaliers
Sportal V "največjem škandalu športnih stav" tudi LA Lakers
Chauncey Billups
Sportal Nov veliki škandal v ligi NBA: Chauncey Billups aretiran
Liga NBA Liga NBA Chauncey Billups
