Dončić v smehu nad Redicka: Tako je bil razjarjen, res sem užival

Los Angeles Lakersi so v noči na ponedeljek prvič po torku in krajšem premoru brez tekem, kar je za ligo NBA precej neznačilno, stopili na parket in dosegli svojo dvanajsto zmago v sezoni. Lakersi so še dobre tri minute in pol pred koncem dvoboja vodili s 105:94, nato pa se jim je v napadu ustavilo. Utah je zmanjševal zaostanek in si na koncu priigral celo priložnost za zmago. V zadnji sekundi pa je Keyonte George (27 točk) zgrešil trojko po dobri obrambi Jezernikov.

"Vsekakor premor vpliva tudi na ritem, počutil sem se, kot da danes nimam pravih nog, vrgel sem veliko kratkih metov. Sledi počitek, potem pa gremo naprej," je dejal Dončić, ki je dosegel 33 točk, 11 skokov in osem asistenc, a je iz igre zadel le deset od 24 metov. Pri metu za tri je bil uspešen trikrat, pokusil je dvanajstkrat.

Z 22 točkami in desetimi skoki je bil drugi strelec pri Lakersih Austin Reaves. Tudi on pa ni imel svojega dne (7/17 met iz igre). "Slab odstotek meta mi sploh ne povzroča skrbi. Nismo odigrali najboljše tekme, pa smo vseeno zmagali. To je odlika velikih ekip. Jaz in A. R. v tej sezoni še nisva našla pravih občutkov pri metu, a me to ne skrbi, ko nam bo steklo, bomo res zahteven nasprotnik," je prepričan Dončić, ki praktično vsako tekmo postavi kakšen rekord. Tudi tokrat ni bilo drugače. V dvanajstih tekmah te sezone je dosegel 414 točk in 107 asistenc in postal je prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je v 12 tekmah dosegel več kot 400 točk in več kot 100 asistenc.

Pomembna vloga na plečih Kleberja

Vsi v ekipi, ki jo vodi J. J. Redick, so po zmagi v Salt Lake Cityju v en glas poudarjali pomembnost Maxija Kleberja, ki je v ključnih trenutkih opravil pomembne naloge in bil na koncu eden od odločilnih kamenčkov v mozaiku zmage Lakersov. "Danes je bil res odličen, počne stvari, ki jih statistika ne pokaže. Odigral je tekmo za oceno 10 od 10. V gosteh igramo dobro. Mislil sem sicer, da nam bo šlo po štirih dneh premora lažje in boljše. Vemo, da je težko igrati tukaj tudi zaradi res visoke nadmorske višine, a na koncu je pomembno le, da nam je uspelo zmagati," je dodal Dončić.

Odmeval turnir v pickleballu

Tekma z ekipo Utah Jazz pa ni bila edina tekma, o kateri so govorili po koncu srečanja na novinarski konferenci. V zadnjih dneh je namreč pri franšizi Lakersov močno odmevalo petkovo dogajanje, saj so Lakersi organizirali turnir v pickleballu. Na dogodku je nastopilo več zvezdnikov, med njimi LeBron James, Rui Hachimura, Austin Reaves, Jarred Vanderbilt in tudi Luka Dončić, ki se je skupaj s pomočnikom trenerja Tyem Abbottom uvrstil v finale. Turnir se je končal z zmago Jaka LaRavie in pomočnika trenerja Beauja Levesqueja, ki sta bila v finalu boljša od Dončića in Abbotta. Je pa Dončić na turnirju med drugim premagal glavnega trenerja Redicka.

Dončić in J. J. Redick Foto: Reuters

"To je bila lahka zmaga. Tako je bil razjarjen, res sem užival v vsaki sekundi," se je nasmejal in pošalil Slovenec. "Potem sem izgubil v finalu in bil tudi sam jezen. Tekma je bila tesna, a moj soigralec se mora posvetiti svoji igri, to je dejstvo. Igra samo na moč, brez kakršnekoli elegance," se je smejal Dončić, ki je spregovoril tudi o odlični kemiji, ki ekipo krasi že vse od začetka sezone.

"Zame to ni presenečenje, ker smo se že na začetku priprav odlično ujeli, tudi zunaj parketa se veliko družimo, kar je način, kako ustvariti kemijo. Res uživam v igri s temi fanti in to je vse, kar je pomembno. Smo ekipa, krijemo si hrbet. Treba je bilo najti pravo pot do zmage. Kot sem že rekel, moje noge so bile povsem zunaj ritma, a zagotovo nam je ta kratki odmor brez tekem dobro del. Odpravil sem vse težave, tudi po tistih manjših udarcih, kar je zagotovo dobro. Opravili smo tudi nekaj dobrih treningov," je dejal Dončić.

Naslednji obračun Lakerse čaka v noči na sredo, ko se bodo ob 5. uri zjutraj po slovenskem času pomerili z mestnimi tekmeci LA Clippersi, sicer pa Jezernike zdaj čakajo štiri domače tekme v nizu. "Komaj čakam na tekme doma. Lahko grem na plažo, se naužijem malce sonca (smeh, op. p.), seveda pa se veselim igranja pred domačimi navijači. Komaj čakam," je še povedal Dončić.

