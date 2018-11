[video: 61048 / ]

Leta 1960 je pokojni ameriški košarkarski velikan Wilt Chamberlain postavil enega od svojih dveh rekordov, za katera si v novodobni košarki težko predstavljamo, da bi se jima kdo približal. Kaj šele, da bi ju presegel.

Na tekmi med Philadelphio in Bostonom je zbral kar 55 skokov, kar je še danes rekord najkakovostnejše košarkarske lige na svetu NBA. Pred njim je bil lastnik rekordne znamke z 51 skoki Bill Russell.



Chamberlain je v karieri lige NBA zbral 23.924 skokov, v povprečju 22,9 na tekmo. Po letu 2000 je največ skokov na eni tekmi lige NBA v statistiko vpisal Kevin Love, ki jih je novembra 2010 zbral 31.

Drugi rekord je postavil marca 1962, ko je ob zmagi Philadelphie s 169:147 nad New York Knicks dosegel neverjetnih 100 točk.

Zgodilo se je še:

Leta 1984 se je rodila nekdanja odlična alpska smučarka Maria Höfl-Riesch. Nemka je v bogati karieri osvojila tri zlata olimpijska odličja (Vancouver 2010: kombinacija, slalom; Soči 2014: kombinacija) in eno srebro (Soči 2014: superveleslalom). Dvakrat je postala svetovna prvakinja, na svetovnih prvenstvih pa si še štirikrat priborila bron.

Leta 2002 sta si na 36. svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki v Debrecenu na Madžarskem slovenska telovadca Mitja Petkovšek na bradlji in Aljaž Pegan na drogu pritelovadila srebrni kolajni.

Leta 2005 je nogometaš Milivoje Novakovič pri zmagi Litexa nad Dniprom z 2:0 v skupinskem delu pokala UEFA prispeval zmagoviti zadetek. Bolgari so v skupini D zasedli tretje mesto in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje.

Leta 2008 je na vroči selektorski stolček slovenske košarkarske reprezentance kot sedmi selektor v samostojni Sloveniji sedel Jure Zdovc. Na selektorskem mestu je zamenjal Aleša Pipana. Pod Zdovčevo taktirko je slovenska izbrana vrsta na evropskem prvenstvu leta 2009 na Poljskem dosegla najboljšo uvrstitev do zdaj. Bila je četrta.

Leta 2012 so med stavko v ligi NHL odpovedali vse tekme do 14. decembra. Sindikat igralcev in predstavniki vodstva hokejske lige NHL so sporazum dosegli šele 6. januarja.

Leta 2013 je nemški voznik formule 1 Sebastian Vettel z zmago v Braziliji potrdil naslov svetovnega prvaka, 63. sezono formule 1 je dobil s kar 155 točkami več od najbližjega zasledovalca Španca Fernanda Alonsa. To je bil za Nemca četrti in do zdaj zadnji naslov svetovnega prvaka.

Rodili so se:

1938 – nekdanji ameriški košarkar Oscar Robertson

1943 – nekdanji ameriški košarkar Dave Bing

1948 – nekdanji ameriški košarkar in trener Rudi Tomjanovič

1958 – nekdanji škotski nogometaš Roy Aitken

1968 – nekdanji turški nogometaš Bülent Korkmaz

1971 – nekdanji kanadski hokejist Keith Primeau

1971 – nekdanji kenijski maratonec Cosmas Ndeti

1972 – nekdanji estonski nogometaš Marek Lemsalu

1975 – nekdanji nogometaš Spasoje Bulajič

1975 – nekdanja ameriška alpska smučarka Kristina Koznick

1977 – nekdanji nogometaš Anton Žlogar

1979 – nekdanji španski nogometaš Joseba Llorente

1984 – nekdanja nemška smučarka Maria Höfl-Riesch

1986 – španski nogometaš Pedro León

1994 – alžirski nogometaš Nabil Bentaleb

1992 – švedski hokejist Gabriel Landeskog