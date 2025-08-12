Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
12. 8. 2025,
20.31

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nikola Jokić Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić Boban Marjanović

Torek, 12. 8. 2025, 20.31

13 minut

Boban Marjanović o Luki Dončiću

Simpatični srbski orjak z izbranimi besedami o Luki Dončiću

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić in Boban Marjanović | Luka Dončić in Boban Marjanović sta v Dallasu stkala veliko prijateljstvo. | Foto Reuters

Luka Dončić in Boban Marjanović sta v Dallasu stkala veliko prijateljstvo.

Foto: Reuters

Na drugi strani velike luže že nestrpno odštevajo tedne in mesece do začetka nove sezone lige NBA, v kateri bi lahko, takšne so številne napovedi, Luka Dončić v novi podobi, izklesanim telesom in bistveno manjšo telesno težo, dosegel marsikaj. O tem so povprašali njegovega nekdanjega soigralca Bobana Marjanovića. Srbski orjak, ki zelo spoštuje 26-letnega superzvezdnika Lakersov, je prepričan, da se bo v prihodnji sezoni o tem, kdo bo prejemnik najprestižnejšega individualnega priznanja MVP, odločalo le med dvema kandidatoma. Prihajata iz Slovenije in Srbije, druži pa ju ogromno prijateljstvo.

slovenska košarkarska reprezentanca, Zoran Dragić, Mark Padjen
Sportal Sekulić prečrtal Dragića. Je to slovo?

Je eden najvišjih košarkarjev na svetu, s svojo pojavo in srčnostjo pa si je kaj hitro ustvaril sloves enega najbolj simpatičnih igralcev na svetu. O njegovi pozitivni energiji, ki jo je bilo čutiti med letoma 2019 in 2022, ko je nosil dres Dallas Mavericks, ima veliko lepega povedati Luka Dončić. Z Bobanom Marjanovićem sta stkala veliko prijateljstvo, poskrbela za ničkoliko šaljivih scen, po letu 2022, ko je visoki srbski center zapustil Dallas, pa nista bila več soigralca. Marjanović, ki se je lani za nekaj časa vrnil v Evropo in oblekel dres Fenerbahčeja, letos pa se je dokazoval na Kitajskem (Zhejiang Lions), se je javnosti v ZDA prikupil tudi s številnimi občasnimi filmskimi vlogami.

Boban Marjanović je lani zaigral za turškega velikana Fenerbahče, nato pa nadaljeval kariero na Kitajskem. | Foto: Guliverimage Boban Marjanović je lani zaigral za turškega velikana Fenerbahče, nato pa nadaljeval kariero na Kitajskem. Foto: Guliverimage

Pred kratkim je tako v filmu Happy Gilmore 2 upodobil lik Draga Larsona, o čemer je spregovoril v intervjuju za YahooSports Daily. Beseda je tekla tudi o Dončiću in njegovi novi podobi, s katero se je na parketu prvič predstavil prejšnji teden v Ljubljani proti Nemčiji in košarkarski javnosti namignil, kaj vse bi lahko ustvaril v novi sezoni lige NBA. "Je odličen košarkar. Močan, sposoben, eden najboljših na svetu. Tega ne govorim le zaradi tega, ker sva prijatelja, ampak ker vem, koliko truda vlaga v pripravo na tekme. Zelo ga spoštujem," je 36-letni in kar 224 centimetrov visoki Srb popihal na dušo slovenskemu košarkarskemu velemojstru.

Le Dončić in Jokić ter nihče drug

Nikola Jokić in Luka Dončić sta po mnenju Bobana Marjanovića največja kandidata za osvojitev priznanja MVP v novi sezoni lige NBA. | Foto: Guliverimage Nikola Jokić in Luka Dončić sta po mnenju Bobana Marjanovića največja kandidata za osvojitev priznanja MVP v novi sezoni lige NBA. Foto: Guliverimage Bi lahko Dončić, ki je lani prvič zaigral v velikem finalu lige NBA, pred tem pa bil tudi najboljši strelec rednega dela sezone, v prihodnosti kandidiral tudi za osvojitev najprestižnejšega individualnega priznanja MVP?

Marjanović je temu prikimal. "Luka bo dal vse od sebe. Ne bo enostavno, o tem, kdo bo postal MVP, pa bosta odločala Luka Dončić in Nikola Jokić. Eden izmed njiju bo prejel priznanje. O tem sem prepričan. Vem, da bosta dala vse od sebe. Vem tudi, koliko truda vlaga Luka v košarko in kako veliko časa posveti delu v telovadnicah. Je zelo tekmovalen. Vem, koliko truda je to poletje vložil v pripravo. Zelo sem srečen zanj in komaj čakam, da vidim, kakšna bo njegova prihodnost," je poudaril, da je ves čas, ko sta bila soigralca, občudoval njegovo delavnost in neprestan trud.

Konec meseca ga čaka nastop na tretjem zaporednem evropskem prvenstvu. Na prvem (2017) je bil prvak, na drugem (2022) je izpadel v četrtfinalu. | Foto: Filip Barbalić Konec meseca ga čaka nastop na tretjem zaporednem evropskem prvenstvu. Na prvem (2017) je bil prvak, na drugem (2022) je izpadel v četrtfinalu. Foto: Filip Barbalić

Pred novo sezono lige NBA, ki se bo začela čez dva meseca, pa bo Dončić zaigral še na EuroBasketu. Kaj kmalu, že čez dober teden, natančneje 21. avgusta, se bo v Beogradu pomeril z velikim prijateljem, še enim ogromnim zvezdnikom lige NBA Nikolo Jokićem. Za pripravljalno srečanje, na katerem bosta nastopila osrednja Marjanovićeva kandidata za osvojitev priznanja MVP v novi sezoni lige NBA, v Srbiji vlada ogromno zanimanja, konec meseca pa se bo začelo evropsko prvenstvo, na katerem so Srbi, aktualni olimpijski podprvaki, prvi favoriti za naslov prvaka.

Slovenijo, ki bo na tekmovanju zaigrala oslabljena, pogrešala bo zlasti (poškodovane) višje igralce, za začetek čakajo zahtevna dokazovanja na Poljskem. Marjanović je leta 2017 na EuroBasketu v Istanbulu osvojil srebrno medaljo, v finalu pa izgubil prav proti Dončićevi Sloveniji.

Pep Guardiola
Sportal Pep Guardiola obožuje Luko Dončića
THUMB Donke
Sportal Luka Dončić se je znašel v nerodnem položaju #video
Anamaria Goltes thumb
Trendi Izbranka Luke Dončića s preobrazbo navdušila sledilce
slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić
Sportal Sekulić opravil rez, Dončić ostal doma
Christos Stavropoulos
Sportal Po pikri izjavi Dončića se je oglasil direktor Milana
slovenska košarkarska reprezentanca Klemen Prepelič
Sportal Klemen Prepelič neposreden kot vedno: To je žalostno
Aleksej Nikolić slovenska košarkarska reprezentanca nemška košarkarska reprezentanca
Sportal "To moramo razširiti čez vso tekmo. To je odlika velikih ekip."
Dennis Schröder Mark Padjen slovenske košarkarska reprezentanca
Sportal Slovenci brez Dončića zaostajali za 17 točk, prišli do preobrata, a ne do zmage

Nikola Jokić Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić Boban Marjanović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.