Na drugi strani velike luže že nestrpno odštevajo tedne in mesece do začetka nove sezone lige NBA, v kateri bi lahko, takšne so številne napovedi, Luka Dončić v novi podobi, izklesanim telesom in bistveno manjšo telesno težo, dosegel marsikaj. O tem so povprašali njegovega nekdanjega soigralca Bobana Marjanovića. Srbski orjak, ki zelo spoštuje 26-letnega superzvezdnika Lakersov, je prepričan, da se bo v prihodnji sezoni o tem, kdo bo prejemnik najprestižnejšega individualnega priznanja MVP, odločalo le med dvema kandidatoma. Prihajata iz Slovenije in Srbije, druži pa ju ogromno prijateljstvo.

Je eden najvišjih košarkarjev na svetu, s svojo pojavo in srčnostjo pa si je kaj hitro ustvaril sloves enega najbolj simpatičnih igralcev na svetu. O njegovi pozitivni energiji, ki jo je bilo čutiti med letoma 2019 in 2022, ko je nosil dres Dallas Mavericks, ima veliko lepega povedati Luka Dončić. Z Bobanom Marjanovićem sta stkala veliko prijateljstvo, poskrbela za ničkoliko šaljivih scen, po letu 2022, ko je visoki srbski center zapustil Dallas, pa nista bila več soigralca. Marjanović, ki se je lani za nekaj časa vrnil v Evropo in oblekel dres Fenerbahčeja, letos pa se je dokazoval na Kitajskem (Zhejiang Lions), se je javnosti v ZDA prikupil tudi s številnimi občasnimi filmskimi vlogami.

Boban Marjanović je lani zaigral za turškega velikana Fenerbahče, nato pa nadaljeval kariero na Kitajskem. Foto: Guliverimage

Pred kratkim je tako v filmu Happy Gilmore 2 upodobil lik Draga Larsona, o čemer je spregovoril v intervjuju za YahooSports Daily. Beseda je tekla tudi o Dončiću in njegovi novi podobi, s katero se je na parketu prvič predstavil prejšnji teden v Ljubljani proti Nemčiji in košarkarski javnosti namignil, kaj vse bi lahko ustvaril v novi sezoni lige NBA. "Je odličen košarkar. Močan, sposoben, eden najboljših na svetu. Tega ne govorim le zaradi tega, ker sva prijatelja, ampak ker vem, koliko truda vlaga v pripravo na tekme. Zelo ga spoštujem," je 36-letni in kar 224 centimetrov visoki Srb popihal na dušo slovenskemu košarkarskemu velemojstru.

Le Dončić in Jokić ter nihče drug

Nikola Jokić in Luka Dončić sta po mnenju Bobana Marjanovića največja kandidata za osvojitev priznanja MVP v novi sezoni lige NBA. Foto: Guliverimage Bi lahko Dončić, ki je lani prvič zaigral v velikem finalu lige NBA, pred tem pa bil tudi najboljši strelec rednega dela sezone, v prihodnosti kandidiral tudi za osvojitev najprestižnejšega individualnega priznanja MVP?

Marjanović je temu prikimal. "Luka bo dal vse od sebe. Ne bo enostavno, o tem, kdo bo postal MVP, pa bosta odločala Luka Dončić in Nikola Jokić. Eden izmed njiju bo prejel priznanje. O tem sem prepričan. Vem, da bosta dala vse od sebe. Vem tudi, koliko truda vlaga Luka v košarko in kako veliko časa posveti delu v telovadnicah. Je zelo tekmovalen. Vem, koliko truda je to poletje vložil v pripravo. Zelo sem srečen zanj in komaj čakam, da vidim, kakšna bo njegova prihodnost," je poudaril, da je ves čas, ko sta bila soigralca, občudoval njegovo delavnost in neprestan trud.

Konec meseca ga čaka nastop na tretjem zaporednem evropskem prvenstvu. Na prvem (2017) je bil prvak, na drugem (2022) je izpadel v četrtfinalu. Foto: Filip Barbalić

Pred novo sezono lige NBA, ki se bo začela čez dva meseca, pa bo Dončić zaigral še na EuroBasketu. Kaj kmalu, že čez dober teden, natančneje 21. avgusta, se bo v Beogradu pomeril z velikim prijateljem, še enim ogromnim zvezdnikom lige NBA Nikolo Jokićem. Za pripravljalno srečanje, na katerem bosta nastopila osrednja Marjanovićeva kandidata za osvojitev priznanja MVP v novi sezoni lige NBA, v Srbiji vlada ogromno zanimanja, konec meseca pa se bo začelo evropsko prvenstvo, na katerem so Srbi, aktualni olimpijski podprvaki, prvi favoriti za naslov prvaka.

Slovenijo, ki bo na tekmovanju zaigrala oslabljena, pogrešala bo zlasti (poškodovane) višje igralce, za začetek čakajo zahtevna dokazovanja na Poljskem. Marjanović je leta 2017 na EuroBasketu v Istanbulu osvojil srebrno medaljo, v finalu pa izgubil prav proti Dončićevi Sloveniji.