Avtor:
STA

Nedelja,
19. 10. 2025,
15.56

Kevin Durant podaljšal pogodbo s Houston Rockets

Kevin Durant

Kevin Durant je podaljšal pogodbo s Houston Rockets.

Foto: Guliverimage

Ameriški košarkarski zvezdnik Kevin Durant se je s Houston Rockets, ki igrajo v severnoameriški ligi NBA, dogovoril za dvoletno podaljšanje pogodbe. Z njo bo zaslužil 90 milijonov dolarjev oziroma 77 milijonov evrov, je poročala ameriška mreža ESPN.

Sedemintridesetletni Durant, ki je imel v zadnjih dveh letih priložnost za maksimalno pogodbo v višini 103 milijonov evrov, a se je s prihodom v Houston odrekel približno 26 milijonom evrov za dolgotrajnejše partnerstvo in večjo fleksibilnost pri gradnji ekipe, je zdaj rekorder po kariernih zaslužkih v zgodovini NBA.

Durant je oziroma bo zaslužil skupno 513,4 milijona evrov, s čimer je prehitel soigralca Luke Dončića iz Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa (501,1 milijona). Durant bo v sezoni 2025/26 prejel 46,9 milijona evrov.

V prejšnji sezoni je Durant v dresu Phoenix Suns v povprečju dosegal po 26,6 točke, šest skokov in 4,2 podaje na tekmo. Bodoči član hrama slavnih je v zadnjih 16 sezonah v povprečju dosegal vsaj 25 točk na tekmo, daljši niz ima le James, ki je pri 20 tovrstnih sezonah.

Rakete so Duranta, 15-kratnega udeleženca tekem vseh zvezd, privabile julija v največji menjavi igralcev v zgodovini lige. V to je bilo vključenih sedem ekip. S prihodom Duranta je Houston postal eden izmed favoritov za naslov v ligi, v ekipi sta tudi mlada zvezdnika Alperen Sengün in Amen Thompson, obenem pa so rakete pred sezono poskrbele še za nekaj odmevnih kadrovskih potez.

Nove pogodbe so dobili trener Ime Udoka, Fred VanVleet, Steven Adams in Jabari Smith ml., pripeljali so še Doriana Finney-Smitha, Clinta Capelo in Josha Okogieja kot proste igralce, znova po podpisale pogodbe še z veterani Jae'Seanom Tatom, Aaronom Holidayem in Jeffom Greenom.

