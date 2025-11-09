Ko je Steve Jobs, človek, ki je spremenil svet tehnologije, izvedel, da ima raka trebušne slinavke, je verjel, da bo zmagal tako kot vedno. Po svoje. Z zaupanjem v intuicijo, meditacijo in naravne metode. A takrat se njegov genialni um ni mogel ubraniti pred neizprosno močjo bolezni. Odločitev, da zavrne operacijo, ga je po mnenju zdravnikov stala življenja in postala ena najpretresljivejših zgodb.

Zmuvej se: november je mesec moškega zdravja November je namenjen ozaveščanju o raku pri moških – od raka na prostati in modih do drugih oblik raka, ki prizadenejo moške. Spodbujamo zgodnje preglede, odprt pogovor in skrb za zdravje. Preventiva rešuje življenja. V ta namen poleg projekta Zmuvej se delimo tudi zgodbe ljudi, ki se oz. so se spopadali z rakom.

Ko je jeseni 2003 slišal diagnozo, je Steve Jobs že ustvaril Apple: iPod je preoblikoval glasbo, Mac je imel svojo legendo, svet je dihal s Silicijevo dolino. Potem pa stavek, ki ga ne želi slišati nihče: "Imate tumor na pankreasu." Zdravniki so ga takrat pomirili, da je šlo za redko, počasneje napredujočo obliko – t. i. nevroendokrini tumor trebušne slinavke. A dodali so tudi jasno priporočilo, da ga je treba kirurško odstraniti. Jobs, ki je vse življenje zaupanje v intuicijo postavljal nad pravila, se je odločil drugače.

Leta 2005 je predstavil Ipod – napravo za poslušanje glasbe. Foto: Guliverimage

"Diagnosticirali so mi zelo redko obliko raka trebušne slinavke, imenovano nevroendokrini tumor otočnih celic. Ne bom potreboval kemoterapije ali obsevanja," je izjavil po diagnozi. Odločitev se je kasneje izkazala za odločilno.

Steve Jobs devet mesecev zavračal operacijo: verjel je, da bo ozdravel s sokovi in meditacijo

V naslednjih devetih mesecih ni šel na operacijo. Raje je izbral vegansko dieto, post s sokovi, akupunkturo, zeliščne dodatke in meditacijo. Verjel je, da bo njegova volja, s katero je premikal svet tehnologije, premagala tudi trdovratnega raka. Njegov biograf Walter Isaacson je kasneje zapisal, da je Jobs to odločitev globoko obžaloval. "Želel sem verjeti, da bom ozdravel brez nožev," naj bi mu priznal.

Presaditev jeter: darilo življenja, ki ni trajalo dolgo

Ko se je leta 2004 vendarle odločil za operacijo, so zdravniki izvedli zahtevni Whipplov poseg, s katerim so odstranili del trebušne slinavke in dvanajstnik. Prvi meseci so bili obetavni. Jobs se je vrnil k Applu, kjer je na oder stopil suh, a z žarom v očeh. Izrekel je besede, ki so zaznamovale novo dobo: "Danes Apple na novo izumlja telefon."

Steve Jobs in znameniti Iphone Foto: AP / Guliverimage V slavnostnem nagovoru ob podelitvi diplom na univerzi Stanford leta 2005 je omenil raka: "To je bilo najbližje, kar sem bil kdaj soočen s smrtjo, in upam, da bom imel še nekaj desetletij do naslednjega takšnega trenutka," je dejal.

A rak se je vrnil. V začetku leta 2009 je Steve Jobs javno spregovoril o svojem zdravju in priznal, da je v letu 2008 hitro izgubljal telesno težo. Zdravniki so menili, da mu hormonsko neravnovesje "jemlje" beljakovine, zato je začel, kot je sam dejal, razmeroma preprosto in neposredno zdravljenje.

Moral je na presaditev jeter, kar je bila posledica širjenja bolezni. "Zdaj imam jetra osebe v srednjih 20. letih, ki je umrla v prometni nesreči in je bila dovolj velikodušna, da je podarila svoje organe," je takrat izjavil.

Življenje z utrujenostjo in strahom pred koncem

Zagotovil je, da bo kljub temu nadaljeval delo na čelu Appla: "Prvi bom stopil pred upravni odbor in povedal, če svojih dolžnosti ne bom mogel več opravljati," je dejal.

Applove delnice so takoj poskočile za pet odstotkov. Le devet dni pozneje pa je sporočil, da si bo vzel zdravstveni dopust do konca junija, saj so se njegove težave izkazale za zapletenejše, kot je sprva mislil.

Leta 2009 je bil že zelo suh. Foto: Guliverimage Vodenje vsakodnevnih operacij je prepustil Timu Cooku, sam pa ostal vključen v ključne strateške odločitve. Takrat so Applove delnice po trgovanju padle za deset odstotkov, ameriška komisija za vrednostne papirje pa je celo začela preverjati, ali so bili vlagatelji o njegovem zdravstvenem stanju dovolj natančno obveščeni.

Od takrat je Jobs živel s kronično utrujenostjo, izgubljal težo in se redkeje pojavljal v javnosti. Bolezen ga je omejila. Osredotočil se je le na tiste stvari, ki jih je želel početi v preostanku časa, ki mu je bil odmerjen. Ni več potoval po svetu. Čas je namenil družini.

Zakaj Steve Jobs ni želel gumba za izklop na Applovih napravah

Appla pa še ni zapustil. Tudi v najtežjih trenutkih je razmišljal o prihodnosti podjetja. Želel je ustvariti iPad in celo povsem prenoviti koncept televizije. Zamisel je zaupal tudi biografu Isaacsonu in dejal, da je "končno ugotovil, kako naj televizija deluje preprosto, brez daljincev in zapletenih menijev".

A ob ustvarjanju so ga vse pogosteje spremljala vprašanja o življenju in smrti. "Rodiš se sam in umreš sam. Kaj pravzaprav imaš izgubiti?" se je spraševal.

V enem od njunih pogovorov ga je Isaacson vprašal, ali verjame v Boga. Jobs je odgovoril: "Včasih verjamem v Boga, včasih ne. A odkar imam raka, opažam, da verjamem nekoliko bolj."

Foto: Guliverimage Predvsem je upal, da se s smrtjo ne konča vse, ampak obstaja posmrtno življenje. Prav zato svojih Applovih naprav ni opremil s stikali za izklop. "Včasih mislim, da je to kot stikalo za vklop in izklop. Preprosto se izklopi in je vsega konec."

Januarja 2011 je Steve Jobs še vedno upal, da bo premagal bolezen. Sporočil je, da bo znova odšel na zdravniški dopust. Ne glede na vse je želel ostati izvršni direktor in sodelovati pri ključnih strateških odločitvah. "Apple imam neizmerno rad in upam, da se bom lahko vrnil čim prej," je dejal takrat 55-letni Jobs.

Upanje je umrlo zadnje, a se je zdravstveno stanje iz dneva v dan, tedna v teden in meseca v mesec slabšalo.

Septembra 2011 je dokončno zapustil Apple. Mesece pozneje, 5. oktobra 2011, je pri 56 letih umrl doma v Palo Altu, obkrožen z družino.

Zadnje besede vizionarja, ki je verjel intuiciji, ne znanosti

"Življenje je omejeno. Ne zapravljajte ga z življenjem nekoga drugega," je stavek iz njegovega legendarnega govora na univerzi Stanford leta 2005. Takrat je že vedel, da bolezen spi v njem, a še vedno je verjel, da bo zmogel.

Razumel je tehnologijo, a hkrati moč uma nad telesom. Jobs je bil genij, ki je na novo opredelil svet, a v najtežji bitki ni znal zaupati znanosti.