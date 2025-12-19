Četniški vojvoda mogoče vedel preveč in končal mrtev

Nenadna smrt zloglasnega četnika Slavka Aleksića je vzbudila sumničenja, saj naj bi bil ključna priča pri preiskavi plačljivih ostrostrelskih izletov med obleganjem Sarajeva, ki je trenutno v teku.

Ključna priča v središču preiskave o tem, ali so bogati turisti med obleganjem Sarajeva v 90. letih prejšnjega stoletja v resnici za plačilo nekaj tisoč evrov ubijali neoborožene civiliste, je nenadoma umrla kljub domnevno dobremu zdravstvenemu stanju, povzema pisanje Timesa Slobodna Dalmacija.

Slavko Aleksić, 69-letni zloglasni četniški vojvoda in nekdanji vodja bosanske paravojaške enote, je umrl v Trebinju. Njegova nenadna smrt je sledila prejšnji mesec v Italiji sproženi preiskavi zaradi obtožb o tako imenovanem "človeškem safariju", ostrostrelskih izletih med vojno na Balkanu, v kateri je umrlo več kot 11 tisoč civilistov.

Aleksić je med obleganjem prevzel nadzor nad judovskim pokopališčem nad Sarajevom, ki so ga uporabljali ostrostrelci. Po besedah srbskega odvetnika Čedomirja Stojkovića bi bil ključna priča, ker bi "lahko povedal, kdo je streljal in kdo je vse skupaj organiziral".

Prejšnji mesec so srbskega predsednika Aleksandra Vučića obtožili vpletenosti v sarajevski "človeški safari", kar je ta kategorično zanikal. Aleksić je 24. novembra opravil intervju za srbsko televizijo, v katerem je trdil, da predsednik nima nič skupnega z ostrostrelstvom.

Vendar pa je odvetnik Stojković dejal, da utemeljeno sumijo, da je Aleksićeva smrt povezana s preiskavo človeškega safarija in da je bila vpletena srbska obveščevalna služba.

Aleksićeva smrt je sledila kmalu po ponovnem pojavu morbidnega videoposnetka domnevno njegovega avtomobila, na katerega pokrovu motorja je človeška lobanja, domnevno vzeta iz telesa bosanske žrtve, s čelado ZN.

Preiskava sledila dokumentarcu

Preiskava množičnih umorov v Sarajevu je sledila dokumentarnemu filmu Sarajevski safari iz leta 2022, ki ga je režiral Miran Zupanič. Film trdi, da so bogati navdušenci nad orožjem iz Rusije, Kanade in ZDA ob koncih tedna prihajali na sarajevske hribe, da bi za zabavo streljali na civiliste, pri čemer je bila cena za streljanje otrok višja.

Preživeli v pokolu v Sarajevu so dejali, da zahtevajo najstrožje kazni za turiste, ki naj bi med vojno plačali za streljanje na civiliste. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je večkrat zanikal kakršnokoli povezavo z domnevnimi ostrostrelskimi izleti med vojno v 90. letih prejšnjega stoletja.

Prebivalci zdaj polagajo upe na novo preiskavo, ki se je začela v Milanu in bi lahko končno razkrila, ali so tuji državljani res prihajali na fronto, da bi streljali na ujete civiliste.

Tožilci so se odzvali po tem, ko je italijanski novinar in avtor Ezio Gavazzeni vložil kazensko ovadbo, v kateri trdi, da so obiskovalci bosanskim Srbom plačali med 70 tisoč in 88 tisoč funtov, da so prišli na ostrostrelske položaje.