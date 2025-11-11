Grozljivo: v Italiji preiskujejo primer vikend ostrostrelcev v Sarajevu

Tožilci v Milanu so začeli preiskavo o tako imenovanih vikend ostrostrelcih iz Italije. Ti naj bi med vojno v BiH plačevali visoke zneske srbskim silam, da so lahko iz zabave streljali na civiliste v obleganem Sarajevu. Avtor prijave, na podlagi katere so sprožili preiskavo, se v njej sklicuje tudi na slovenski dokumentarec, poročajo italijanski mediji.

Tako imenovani vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so se po do zdaj zbranih pričevanjih zbirali v Trstu, nato pa so jih organizirano vozili v hribovita območja okoli Sarajeva. Tam so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom lahko streljali na prebivalce obleganega mesta, je pisanje časnikov Il Giorno in La Repubblica v ponedeljek povzela italijanska tiskovna agencija Ansa.

Med domnevnimi vojnimi turisti so omenjeni Američani, Kanadčani, Rusi in Italijani, obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.

Najti želijo krivce

V Milanu so zdaj po pisanju časnikov sprožili preiskavo, da bi identificirali ljudi, ki so sodelovali v pobojih.

Primer, o katerem je julija prvi poročal Il Giornale, vodi tožilec Alessandro Gobbis, pod sumom umora iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezia Gavazzenija.

Pisatelj se v prijavi sklicuje tudi na dokumentarec Sarajevo safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča iz leta 2022.

Zupanič je film zgradil okoli pripovedi človeka, ki naj bi dobil priložnost sodelovati v lovu na ljudi, pa tudi na resničnih posnetkih ubijanja civilistov v obleganem Sarajevu in izpovedi zakoncev, ki trdita, da je ostrostrelec namerno ubil njuno enoletno hčerko.

Končno presekali molk

Tožilstvo BiH je navedbe iz filma začelo preiskovati pred tremi leti. Kazensko prijavo je že po prvem predvajanju filma proti neznanim osebam vložila tedanja sarajevska županja Benjamina Karić.

O lovu na civiliste v BiH se je sicer šušljalo že pred tem. Med prvimi, ki je o tem govoril javno, je bil italijanski novinar, avtor in soustanovitelj založbe Infinito Edizioni Luca Leone. V svoji knjigi z naslovom The Bastards of Sarajevo, ki je bila prvič objavljena leta 2014, omenja nekatere tuje turiste, ki ustrezajo opisom strelcev iz filma Sarajevo safari.

Obleganje Sarajeva se je začelo 5. aprila 1992 in je trajalo 1.425 dni. V tem času je umrlo več kot 11 tisoč ljudi.