Izrael odobril 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu

Izraelski varnostni kabinet je odobril vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Po navedbah skrajno desnega ministra za finance Bezalela Smotriča gre za ukrep, s katerim želijo preprečiti ustanovitev palestinske države. S tem se število odobrenih judovskih naselij na Zahodnem bregu v zadnjih treh letih zvišuje na 69.

Do te poteze izraelske vlade prihaja le nekaj dni po tem, ko so Združeni narodi sporočili, da je širitev izraelskih naselij na Zahodnem bregu – ki so po mednarodnem pravu nezakonita – dosegla najvišjo raven vsaj od leta 2017, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najnovejšo odločitev, ki sta jo predlagala finančni minister Smotrič in obrambni minister Izrael Kac, je sporočilo ministrstvo za finance. Ob tem pa ni navedlo, kdaj jo je izraelski varnostni kabinet sprejel.

"Še naprej bomo razvijali, gradili in naseljevali deželo naših prednikov"

Smotrič je velik zagovornik judovskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih in tudi sam naseljenec. "Na terenu blokiramo vzpostavitev palestinske teroristične države. Še naprej bomo razvijali, gradili in naseljevali deželo naših prednikov z vero v pravičnost naše poti," je sporočil.

Novoodobrena naselja so po njegovih navedbah na "pomembnih strateških" območjih. Dve – Ganim in Kadim na severu Zahodnega brega – bosta ponovno vzpostavljeni, potem ko sta bili pred dvema desetletjema opuščeni. Pet od 19 naselbin že obstaja, a niso imele zakonitega statusa po izraelski zakonodaji.

Guterres obsodil "neizprosno" širjenje judovskih naselij

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na začetku tega meseca obsodil "neizprosno" širjenje judovskih naselij na Zahodnem bregu. "To še naprej podžiga napetosti, ovira dostop Palestincev do njihove zemlje in ogroža sposobnost preživetja popolnoma neodvisne, demokratične in suverene palestinske države," je poudaril.

"Te naselbine dodatno utrjujejo nezakonito izraelsko zasedbo, kršijo mednarodno pravo in spodkopavajo pravico palestinskega ljudstva do samoodločbe," je dodal Guterres.

Od začetka vojne v Gazi so se okrepili pozivi k ustanovitvi palestinske države, ki jo je uradno priznalo že več evropskih držav, Kanada in Avstralija, Izrael pa je odločno proti.

Z izjemo vzhodnega Jeruzalema, ki ga je Izrael zasedel in si ga priključil leta 1967, živi na Zahodnem bregu več kot pol milijona Izraelcev in okoli tri milijone Palestincev.