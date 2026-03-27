Hokejisti Olimpije Ljubljane bodo v nedeljo ob 18. uri na gostovanju v Brunicu proti Pustertalu začeli polfinalno serijo na štiri zmage v regionalni ligi ICE. Ljubljančani so ponosni na uvrstitev v polfinale po zmagi nad Bolzanom in si ne glede na tri izgubljene tekme rednega dela sezone s Pustertalom nadejajo novih dobrih predstav.

Zmaji bodo prvo domačo tekmo polfinala v hali Tivoli, ki je že skoraj popolnoma razprodana, igrali v torek ob 19.15. Ekipi izmenjujoče igrata doma in v gosteh, naslednja tekma v Ljubljani bo prihodnjo nedeljo, morebitna tretja pa v četrtek, devetega aprila. Polfinale je prvi za Olimpijo, odkar se je klub pred petimi sezonami pridružil najmočnejšemu regionalnemu tekmovanju.

Miha Butara Foto: Aleš Fevžer "Izjemno sem srečen, da smo se uvrstili v polfinale. Imamo skupino neverjetnih fantov, ne samo na ledu, tudi v pisarni. To je nagrada, za katero smo garali, ne samo vso sezono, ampak v obdobju osmih let. To je resen korak naprej v naših ciljih. Kapo dol vsem fantom za to, kar smo dosegli," je ob robu petkovega treninga dejal predsednik kluba Miha Butara. "Poleg navdušenja vsi vemo, da je v polfinalu vse možno. Navkljub doseženim ciljem se pri tem ne zaustavljamo. A dejstvo je, da je polna hala Tivoli naš dodatni igralec, zato vse pozivam, da podprejo igralce. Dostojno se bomo borili, a z magičnim vzdušjem lahko naredimo še korak naprej."

Olimpija je po šestem mestu v rednem delu lige v četrtfinalu izločila Bolzano s 4:1 v zmagah. Pustertal, proti kateremu so Ljubljančani v rednem delu izgubili tri od štirih tekem, je presenetljivo premagal štirikratnega zaporednega prvaka Salzburg s 4:0. Redni del lige je končal na petem mestu, mesto in dve točki pred Olimpijo. Predsednika izidi rednega dela sezone se skrbijo: "Končnica je čisto nekaj drugega. Zgodovina ne pove veliko, končnica je čisto druga zgodba, druga igra, odločajo tudi trenutni momenti, forma in na koncu želja."

Cooper: Nekdo iz Salzburga mi je rekel Bolzano 2.0

Ben Cooper Foto: Aleš Fevžer Trener zmajev Ben Cooper pravi, da je nov tekmec v načinu igre zelo podoben Bolzanu: "Verjetno imajo zdaj več samozavesti. Dobro igrajo v protinapadih, v tem pogledu so nekoliko boljši. Imajo zelo podobno igro, a ne povsem enak sistem. Nekdo iz Salzburga mi je rekel Bolzano 2.0. Podobno, a za nas verjetno večji izziv."

"Vedno, ne glede na tekmeca, je najpomembneje ohranjanje mirnosti in izvedba. Ostati miren in zbran kljub poškodbam, kaznim, napačnim sodniškim odločitvah ... je najpomembneje," je dodal Cooper in pohvalil varovance za doslej opravljeno delo: "Trdo so delali, da so prišli do te priložnosti. Skozi vso sezono so opravili odlično delo. Celotna pot je bila zelo zabavna in delovna. Vsi so odlično opravili in si zaslužijo biti tukaj. Vesel sem zanje."

Hokejisti Olimpije na petkovem treningu v Tivoliju. Foto: Nejc Molan/STA

"Imeli smo dober redni del sezone, powerplay je bil zelo dober. V začetku serije proti Bolzanu smo se še borili, pozneje smo dosegli nekaj velikih golov. To bo ključno, v končnici moraš izkoristiti powerplay. Bo bitka, oboji smo imeli dober redni del, odličen začetek. Malo smo popustili in končali peti in šesti, a gre za dve dobri ekipi, ki se bosta borili do konca. Videli bomo, kaj se bo zgodilo," pa je dejal Zach Boychuk.

Zmaji so dobili kar nekaj prostih dni v pripravah na polfinale, kar Bine Mašič, ki sicer okreva po poškodbi, vidi kot prednost: "Imaš veliko časa, da se pripraviš, spočiješ. Prejšnja serija je bila naporna. Imaš veliko časa, da se osredotočiš nase, popraviš, kar je treba. To je bilo dobrodošlo. Cilj je priti v finale. Da prideš tja, moraš premagati kateregakoli nasprotnika. Vemo, da imamo z njimi dolgo zgodovino, velikokrat smo jih premagali, tudi oni so nas in zanimivo bo."

Olimpija se je s Pustertalom srečala tudi v zaključku prejšnjih dveh sezon. V obeh primerih so kvalifikacije za končnico dobili Južnotirolci. Prvič v zgodovini lige bodo v polfinalu igrali predstavniki vseh štirih sodelujočih držav v ligi. Prav tako bo letos kronan novi prvak lige, saj nihče od polfinalistov še ni osvojil naslova. "To je samo rast. Pomeni, da vsa hokejska središča lahko delajo korake naprej, kar kaže na raznovrstnost in moč lige. Letos bo kronan nekdo, ki še ni bil prvak. To daje moč tekmovalnosti in zanimivost celotni ligi," je še dejal Butara.