Nevladne organizacije vladi predale peticijo za varne poti med Palestino in Slovenijo

Predstavniki nevladnih organizacij so danes vladi predali peticijo s podpisi 1540 posameznikov, v kateri jo pozivajo, naj zagotovi varne poti med Palestino in Slovenijo. Kot so poudarili, bi to ljudem, "ujetim v mednarodna hudodelstva", ki imajo s Slovenijo družinsko, študijsko ali delovno vez, omogočilo varnost in mednarodno zaščito.

Peticijo je 35 nevladnih organizacij in kolektivov s podporo nekaterih akademskih delavcev predalo državnemu sekretarju Juretu Lebnu. Ob tem so predstavnice organizacij poudarile, da so evakuacije iz Gaze mogoče, in da obstajajo načini, "potrebni sta zgolj temeljna človečnost in volja".

Kot je opozorila direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, gre pri tem za uresničevanje temeljnih človekovih pravic in vzpostavljanje okolja, ki Palestincem omogoča, da si v Sloveniji ustvarijo dom in se počutijo varno.

Oblasti brez konkretnih odgovorov

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi palestinski begunec Mohammed Al Burai, čigar družina je še vedno ujeta v Gazi, kjer že več mesecev živijo v šotorih. Kot je povedal, že več kot leto in pol čaka na odgovor, ali lahko pridejo v Slovenijo.

Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev je opozorila, da v Sloveniji živeči Palestinci že več kot leto in pol "pišejo pisma, vlagajo vloge na resornih ministrstvih, a ne dobijo odgovora". Četudi so se predstavniki gibanja po njenih navedbah večkrat sestali s številnimi predstavniki oblasti, niso dobili konkretnih odgovorov, oblast ni ukrepala, temveč le preložila odgovornost z ene institucije na drugo.

Vztrajanje pri absurdnih zahtevah

Predstavnice nevladnih organizacij so vladi tudi očitale, da "na vse možne načine zavira tudi prihod palestinskih študentov v Slovenijo, saj vztraja pri absurdnih zahtevah". Kot so navedle, morajo Palestinci z Zahodnega brega prstne odtise za odhod v Slovenijo oddati na slovenskem veleposlaništvu v Tel Avivu, "čeprav je vsem jasno, da jim Izrael ne bo dovolil vstopa". "In ko jim to ne uspe, jih napotijo na odvzem prstnih odtisov na slovensko veleposlaništvo v Kairu, čeprav Egipt prepoveduje vstop v državo palestinskim moškim med 18. in 40. letom, torej tudi študentom," so opozorile.

Nevladne organizacije ob tem pozivajo tudi k akademski solidarnosti Slovenije s Palestino, saj "v Gazi ne poteka le genocid, ampak se ta udejanja v različnih oblikah uničenja, med njimi sistematičnega uničenja palestinskega izobraževalnega sistema".

Problematičen uvoz

V ločeni izjavi je organizacija Amnesty International Slovenije vladi očitala, da ni uresničila svoje odločitve o prepovedi uvoza blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju. Opozorila je, da Slovenija s poslovanjem z nezakonitimi naselbinami priznava in podpira okupacijo palestinskega ozemlja.

Kot je pojasnila organizacija, je na državne institucije dlje časa naslavljala vprašanja o sprejetih ukrepih, a je v torek po lastnih navedbah prejela potrditev, da pravna podlaga za izvajanje prepovedi uvoza blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju ni bila nikoli sprejeta.

Ob tem je vse države, tudi Slovenijo, pozvala, naj izpolnijo svoje zaveze in sprejmejo vse ukrepe, ki so jim na voljo, da se končajo "izraelska hudodelstva, genocid, apartheid in nezakonita okupacija palestinskega ozemlja, ter da se prepreči nekaznovanost za izvršena mednarodna hudodelstva".