Svetlana Makarovič: Jože Možina ne razume

V Svetem Antonu pri Kopru je v polnem zadružnem domu potekal pogovor z umetnico Svetlano Makarovič, ki je po dogodku za STA izpostavila moč pravljic in literarnih likov. "Hujši kot so časi, bolj potrebujemo pravljice. In to vedo tudi kosovirji, ker njihova žlica še vedno visoko leti," je dejala. Poudarila je skrb za mlade in pomen uporništva, saj ne verjame, da ima večina vedno prav. "Ne gledam množice, gledam posameznika," je dejala. Makarovič je komentirala tudi aktualno tožbo novinarja in zgodovinarja Jožeta Možine, vezano na njeno satirično pesem Utrip laži. Po njenih besedah Možina ne razume, da pesem ni njen osebni napad nanj, temveč napad na to, kar on predstavlja.

Svetlana Makarovič zase pravi, da o poeziji ne zna govoriti, zna pa jo pisati in brati. Na ponedeljkovem dogodku je prebrala tudi nekaj svojih haikujev, ki po njenih besedah nastajajo kar sami od sebe. "Haiku se utrne," je povedala. Omenila je tudi obe svoji letošnji deli, slikanico Če bi luna šteti znala in pesniško zbirko o kruhu Poprtnjački, ki sta izšli pri Mladinski knjigi.

Z umetnico sta se pogovarjala publicist Andraž Gombač in novinar Matej Šurc, ki je soavtor več pesničinih knjig, med drugim biografije Luciferka. Povedal je, da je pri pisanju biografije posebno pozornost želel posvetiti njenemu otroštvu, saj je bila Makarovič upornica že kot deklica.

Ogromno je tudi mladih, ki nosijo rdečo zvezdo

Pesnica, pravljičarka in šansonjerka je dejala, da jo zaradi težkega otroštva najbolj skrbi ravno za mlade, ki od družbe potrebujejo potrditve svojih dejanj. Na dejstvo, da se mladi vse bolj navdušujejo nad desnico, je odvrnila, da prav tako obstaja ogromno mladih, ki nosijo rdečo zvezdo in hkrati vedo, zakaj jo nosijo.

Poudarila je, da zelo rada pride na Primorsko. "Ko zapojemo Vstala Primorska, je to nekaj velikega," je povedala na dogodku, ki ga je sklenila primorska himna.

Osnovna celica ni družina, temveč posameznik

Ne verjame, da ima večina vedno prav. "Ne gledam množice, gledam posameznika," je dejala. Osnovna celica družbe ob tem po njenem mnenju ni družina, temveč posameznik.

Poudarila je tudi pravico do upora. "Kdor se upre, tvega, da bo poražen. Kdor se ne upre, pa je že poražen," je zatrdila in požela dolg aplavz.

Napad na to, kar Možina predstavlja

Makarovič je komentirala tudi aktualno tožbo novinarja in zgodovinarja Jožeta Možine, vezano na njeno satirično pesem Utrip laži. Pri tem po njenih besedah Možina ne razume, da to ni njen osebni napad nanj, temveč na to, kar on predstavlja. Povedala je, da se s satiro sicer spravlja na tiste, ki imajo moč, a si je niso zaslužili.

Utrip laži



Kdo poklicni je lažnivec,

kdo potvarja zgodovino,

kdo ponižni hlapec vlade,

o, poznamo ga, Možino!

To zmenè, nikoli sito,

žre, se baše in kozla,

itak drugega ne zna.

Izkozlal je Pričevalce,

stopil je med izdajalce.

Koncentracija sovraštva,

kombinacija laži in poceni nastopaštva,

obrekljivec brez časti,

pljuval bi po partizanstvu

in se klanjal domobranstvu,

rdeče zvezde se boji!

Partizanstvo je vrednota,

domobranstvo pa sramota,

Dražgoše okrvavlje

nekraj so častnega spomina,

smrt fašizmu, smrt janšizmu!

Jezik za zobe, Možina!



(Kotik)

Pogovor z umetnico Svetlano Makarovič je knjigarna Libris organizirala ob začetku niza dogodkov Vse knjige vodijo v vas: iz oči v oči z nagrajenci.

Svetlana Makarovič je ena najbolj prepoznavnih slovenskih umetnic. Napisala je več pesniških zbirk in zaznamovala literarno ustvarjanje za mlajše generacije. Za svoje delo je prejela številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada in Prešernovo nagrado.