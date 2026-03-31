Torek, 31. 3. 2026, 11.29
Sanjski moški Gregor Čeglaj delil fotografije noseče žene, kmalu bosta postala starša
Gregor Čeglaj, ki je slovenski javnosti najbolje poznan iz resničnostnega šova sanjski moški Slovenije, za srce katerega so se borila številna dekleta, bo kmalu vstopil v novo življenjsko poglavje in dobil nov naziv. Njegova nedavna objava na družbenih omrežjih namreč razkriva, da utegneta z ženo že čez mesec dni prvič postati starša.
V nedavni objavi na družbenih omrežjih sta prvi sanjski moški Slovenije Gregor Čeglaj in njegova žena Katlyn delila nosečniške fotografije in z njimi potrdila, da se prihod novega družinskega člana nezadržno približuje. V objavi sta namreč zapisala, da prihod novorojenčka pričakujeta že čez mesec dni.
Čeglaj in njegova žena sta nosečnost oznanila že lani z objavo videoposnetka na družbenih omrežjih, pod katerim sta zapisala: "Dojenček Čeglaj prihaja aprila 2026."
Gregor Čeglaj je slovenski javnosti najbolj poznan kot prvi obraz priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški iz leta 2021. Takrat se je za njegovo srce in naklonjenost borilo več deklet, a se na koncu televizijska ljubezenska zgodba ni preselila v resnično življenje. Čeglaj je svojo srečo poiskal drugje. Po selitvi v ZDA, kamor je odšel v družbi svojega brata, si je tako zasebno kot poslovno življenje ustvaril onkraj Atlantika.
S svojo ženo Katlyn, s katero sta se poročila na Floridi maja 2024, sta zdaj na družbenih omrežjih delila več fotografij in jim pripisala kratek, a jedrnat zapis: "Še en mesec." Čeglaj, ki je pred leti po koncu resničnostnega šova nase opozarjal tudi z neposrednimi in kontroverznimi izjavami, se je zdaj posvetil družinskemu življenju in z ameriško izbranko že nestrpno pričakuje rojstvo prvega otroka.