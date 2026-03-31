Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
31. 3. 2026,
11.29

33 minut

Slovenija ZDA očetovstvo otrok nosečnost Sanjski moški Gregor Čeglaj

Torek, 31. 3. 2026, 11.29

33 minut

Sanjski moški Gregor Čeglaj delil fotografije noseče žene, kmalu bosta postala starša

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Gregor Čeglaj foto | Gregor Čeglaj bo z ženo Katlyn kmalu pozdravil novega družinskega člana. | Foto Instagram/gregor_ceglaj21

Gregor Čeglaj bo z ženo Katlyn kmalu pozdravil novega družinskega člana.

Foto: Instagram/gregor_ceglaj21

Gregor Čeglaj, ki je slovenski javnosti najbolje poznan iz resničnostnega šova sanjski moški Slovenije, za srce katerega so se borila številna dekleta, bo kmalu vstopil v novo življenjsko poglavje in dobil nov naziv. Njegova nedavna objava na družbenih omrežjih namreč razkriva, da utegneta z ženo že čez mesec dni prvič postati starša.

V nedavni objavi na družbenih omrežjih sta prvi sanjski moški Slovenije Gregor Čeglaj in njegova žena Katlyn delila nosečniške fotografije in z njimi potrdila, da se prihod novega družinskega člana nezadržno približuje. V objavi sta namreč zapisala, da prihod novorojenčka pričakujeta že čez mesec dni.

Čeglaj in njegova žena sta nosečnost oznanila že lani z objavo videoposnetka na družbenih omrežjih, pod katerim sta zapisala: "Dojenček Čeglaj prihaja aprila 2026."

Gregor Čeglaj foto | Foto: Instagram/gregor_ceglaj21 Foto: Instagram/gregor_ceglaj21

Gregor Čeglaj je slovenski javnosti najbolj poznan kot prvi obraz priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški iz leta 2021. Takrat se je za njegovo srce in naklonjenost borilo več deklet, a se na koncu televizijska ljubezenska zgodba ni preselila v resnično življenje. Čeglaj je svojo srečo poiskal drugje. Po selitvi v ZDA, kamor je odšel v družbi svojega brata, si je tako zasebno kot poslovno življenje ustvaril onkraj Atlantika.

S svojo ženo Katlyn, s katero sta se poročila na Floridi maja 2024, sta zdaj na družbenih omrežjih delila več fotografij in jim pripisala kratek, a jedrnat zapis: "Še en mesec." Čeglaj, ki je pred leti po koncu resničnostnega šova nase opozarjal tudi z neposrednimi in kontroverznimi izjavami, se je zdaj posvetil družinskemu življenju in z ameriško izbranko že nestrpno pričakuje rojstvo prvega otroka.

Gregor Čeglaj, Sanjski moški
Gregor Čeglaj, Sanjski moški
Slovenija ZDA očetovstvo otrok nosečnost Sanjski moški Gregor Čeglaj
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

