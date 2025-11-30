Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V., STA

Palestinci Palestina Vojna v Izraelu Gaza

Nedelja, 30. 11. 2025, 8.46

V vojni v Gazi je bilo ubitih že več kot 70 tisoč Palestincev

Gaza | Foto Reuters

Od izbruha vojne med Izraelom in Hamasom pred več kot dvema letoma je bilo v Gazi ubitih več kot 70 tisoč ljudi, je v soboto sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga upravlja Hamas. Število palestinskih smrtnih žrtev je zraslo na 70.100, od začetka veljavnosti premirja 10. oktobra je v izraelskih napadih umrlo 354 Palestincev, so dodali.

Izraelski napadi na Gazo se nadaljujejo kljub premirju, palestinsko enklavo pa pesti huda humanitarna kriza.

V izraelskem napadu z brezpilotnim letalom sta bila v soboto na jugu Gaze blizu Han Junisa ubita palestinska dečka. Izraelska vojska je sporočila, da naj bi "predstavljala neposredno grožnjo", medtem ko je njun stric za AFP povedal, da sta bila dečka brata, stara osem in deset let, ki sta iskala drva.

Gaza | Foto: Reuters Foto: Reuters

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v soboto, ko so Združeni narodi obeležili mednarodni dan solidarnosti s palestinskim ljudstvom, opozoril, da uboj toliko civilistov, razseljevanje celotnega prebivalstva in oviranje humanitarne pomoči ne bi smeli biti nikoli in pod nobenim pogojem sprejemljivi.

"Premirje ponuja žarek upanja. Zdaj je ključnega pomena, da ga vse strani v celoti spoštujejo in si v dobri veri prizadevajo za rešitve, ki bodo obnovile in spoštovale mednarodno pravo," je še dejal Guterres.

Slovenija Palestina
Palestinci Palestina Vojna v Izraelu Gaza
