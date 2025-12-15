Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
18.00

Osveženo pred

46 minut

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 18.00

46 minut

Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve | Foto STA

Foto: STA

Evropska unija mora pri izvajanju mirovnega načrta nujno ukrepati glede hudih humanitarnih razmer v Gazi, je na današnjem zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem se je zavzela za ohranitev premirja v enklavi in nadaljevanje naporov za uveljavitev rešitve dveh držav.

"Izrael mora omogočiti dostop humanitarne pomoči in spoštovati vlogo agencij Združenih narodov. Skupaj z zunanjimi ministri Irske, Belgije, Luksemburga, Portugalske in Španije smo pozvali EU, da pri izvajanju mirovnega načrta nujno ukrepa glede hude humanitarne situacije v Gazi," je dejala Tanja Fajon in se zavzela za ohranitev premirja v Gazi.

Opozorilo o napetih razmerah na Zahodnem bregu

"Pomembno je izvajanje nadaljnjih korakov iz celovitega mirovnega načrta, vključno z ustanovitvijo Sveta za mir, zagotovitev usklajene vloge EU pri izvajanju resolucije Varnostnega sveta ZN 2803 in vidne vloge palestinskih oblasti v političnih in varnostnih strukturah Gaze," je še dodala.

Opozorila je tudi na napete razmere na zasedenem Zahodnem bregu, pozvala k ustavitvi nasilja tamkajšnjih izraelskih naseljencev in poudarila pomen nadaljevanja naporov za rešitev dveh držav. V razpravi o razmerah na Bližnjem vzhodu se je dotaknila tudi Sirije, pri čemer je poudarila, da je pri krepitvi političnih odnosov s Sirijo pomembna vključujoča politična tranzicija, ob spoštovanju človekovih pravic, pravičnosti in odgovornosti, ter močna vloga ZN v tem procesu.

Vojna v Ukrajini

Poleg Bližnjega vzhoda so zunanji ministri članic EU prednostno obravnavali tudi vojno v Ukrajini. Tanja Fajon je ponovila, da mora kakršenkoli mirovni sporazum vsebovati trdna varnostna jamstva za Ukrajino in upoštevati varnostne interese Evrope. Po njenem mnenju je močna ukrajinska vojska prvo in najboljše jamstvo. Zavzela se je tudi za krepitev pritiska na Rusijo, vključno s sankcijami, da bi dosegli premirje.

V neformalni razpravi glede odnosa med EU in Kitajsko pa je Tanja Fajon povedala, da mora unija zavarovati svoje gospodarske interese. V tem pogledu Slovenija podpira nadaljevanje konstruktivnega in odprtega dialoga z namenom doseganja uravnoteženega odnosa, je sporočilo zunanje ministrstvo.

Poročilo o sestanku z državami zahodne Afrike

Tanja Fajon je prav tako poročala o ministrskem sestanku z državami zahodne Afrike, ki ga je vodila v imenu EU ob robu vrha EU-Afriška unija pretekli mesec v Angoli. V razpravi o Demokratični republiki Kongo je poudarila, da slabšanje situacije zahteva aktiven angažma EU, nadaljnja intenzivna diplomatska prizadevanja in celovit pristop z upoštevanjem regionalnega konteksta.

