Ukrajina Rusija Ovse Tanja Fajon

Četrtek, 4. 12. 2025, 17.22

35 minut

Tanja Fajon opozorila, da Rusija krši načela in zaveze Ovseja

Tanja Fajon | Foto STA

Foto: STA

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na današnjem zasedanju ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) na Dunaju opozorila, da je Rusija kršila načela in zaveze Ovseja, saj z agresijo na Ukrajino napada mir in človekove pravice ter spodkopava demokracijo. Dodala je, da vojni zločini ne smejo ostati nekaznovani.

"Ruske rakete in droni še naprej napadajo ukrajinska mesta, uničujejo civilno in energetsko infrastrukturo ter zahtevajo življenja civilistov. Ženske in otroci nosijo izjemno težko breme te vojne, zato morajo ostati v središču mirovnih prizadevanj. Vojni zločini ne smejo ostati nekaznovani," je na zasedanju povedala Tanja Fajon.

Okoljska škoda zaradi vojne

Opozorila je tudi na okoljsko škodo zaradi vojne, ki najbolj prizadene ukrajinsko prebivalstvo in ogroža širšo regijo. "Uničevanje ekosistemov, onesnaževanje vodnih virov in ohromljeno kmetijstvo predstavljajo dolgoročne grožnje regionalni stabilnosti in posledično varnosti," je rekla.

Tanja Fajon je na zasedanju prav tako izpostavila pomen Ovseja kot nenadomestljivega varnostnega foruma, ki za isto mizo povezuje 57 držav in tudi v kriznih časih ohranja dialog. Prepričana je, da sta za učinkovito delovanje organizacije ključna zanesljivo financiranje in stabilno vodstvo. Prav tako je države članice pozvala, naj delujejo v dobri veri in ne zlorabljajo organizacije zaradi lastnih interesov. Pri tem je zagotovila, da Slovenija ostaja zavezana trajni podpori in konstruktivnemu sodelovanju v okviru Ovseja, je sporočilo zunanje ministrstvo.

Pogovor o Ukrajini ob večerji

Pred zasedanjem je Tanja Fajon sodelovala na neformalni večerji, ki jo je kot trenutno predsedujoča Ovseju organizirala finska zunanja ministrica Elina Valtonen in na kateri so ministri govorili o obnovi Ukrajine. Tanja Fajon bo ob robu zasedanja sodelovala tudi na dogodku o vrnitvi ugrabljenih in prisilno razseljenih ukrajinskih otrok ter z nagovorom otvorila dogodek o ženskah kot graditeljicah miru. Tam bo poudarila, da si Slovenija prizadeva za opolnomočenje žensk ter njihovo vključenost v mirovne in druge odločevalske procese.

Obisk na Dunaju bo ministrica izkoristila tudi za dvostranska srečanja, prav tako pa se bo udeležila srečanja zunanjih ministrov skupine Prijatelji Zahodnega Balkana. Na srečanju bo poudarila pomen širitvenega procesa EU kot gonila za krepitev stabilnosti in demokratičnih institucij na Zahodnem Balkanu.

