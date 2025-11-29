Ruski strateški bombniki poleteli proti Švedski

Ruski strateški bobmniki, ki so jih Rusi v zadnjem času namestili v bazo Olenja na polotoku Kola, so leteli blizu švedskega otoka Gotland. Proti njim so poleteli švedski lovci gripen.

Trije bombniki dolgega dosega Tu-22M3 so izvedli več kot peturno misijo s polotoka Kola, vstopili v zračni prostor Baltskega morja skozi ozek koridor med Finsko in Estonijo, preden so se po letu blizu otoka Gotland spet obrnili proti severu, piše norveški medij Barents Observer.

Je bilo letalo oboroženo s pravim orožjem?

Rusko ministrstvo za obrambo je prek svojega televizijskega kanala Zvezda objavilo videoposnetek, ki prikazuje enega od bombnikov, ki vzleti z letališča v Olenji. Ob vzletu je bilo to letalo oboroženo z raketo pod enim od kril.

Bombniki Tu-22M3 nosijo nadzvočne zračne manevrske izstrelke Kh-22 in Kh-32 z dosegom 600–1000 kilometrov. Ni znano, ali je bila raketa, prikazana v videoposnetku, neoborožena vadbena raketa ali pravo orožje.

Švedi proti bombnikom poslali najsodobnejše lovce

Med delom misije, ki je potekal nad Baltskim morjem, so bombnike Tu-22M3 spremljala ruska lovca Su-35S in Su-27, kaže videoposnetek ruske obrambnega ministrstva.

🇸🇪 Swedish QRA identified 🇷🇺 Tu-22 Bombers escorted by Su-35 fighter jets over the Baltic Sea yesterday. Mission carried out in close cooperation with Baltic Air Policing. #NATOAirPolicing

Švedske zračne sile so vzletele z letali gripen, da bi sledile ruskim vojaškim letalom, ko so se približevala švedskemu zračnemu prostoru v bližini otoka Gotland.

Rusko izzivanje

O kršitvah ozemlja ni bilo poročil, rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da vsi leti ruskih zračnih sil potekajo v strogem skladu z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru.

Ta izjava še zdaleč ni resnična. Ruska vojaška letala so namreč to pomlad in poletje večkrat kršila zračni prostor sosednjih držav, vključno z Norveško, piše Barents Observer.

Proti ruskim bombnikom tudi italijanski lovci

Medtem ko je ruski videoposnetek zameglil identifikacijsko številko letala Tu-22M3, ki je vzletelo s polotoka Kola, fotografija, ki jo je objavilo švedsko letalstvo, jasno kaže številko 63.

Natova misija za nadzor zračnega prostora Baltika, ki jo trenutno vodi Italija, je iz letalske baze Ämari v Estoniji poslala lovce. Ruskim bombnikom so sledili vse, dokler niso bili zunaj finskega, estonskega, švedskega, latvijskega in litovskega zračnega prostora.

Premestitev bombnikov iz Sibirije na polotok Kola

Kot je znano, je 24. novembra je Rusija premestila 16 svojih bombnikov dolgega dosega iz letalske baze v Sibiriji v letalsko bazo Olenja na polotoku Kola.

Več kot polovica vseh operativnih bombnikov Tu-22M3 ruskih letalskih sil je tako trenutno nameščenih na polotoku Kola. Letalska baza se nahaja približno 150 kilometrov od severne meje med Rusijo in Finsko in približno 200 km od meje z Norveško.

So bombniki sodelovali v današnjem napadu na Ukrajino?

Ni znano, ali je kateri od bombnikov s baze v Kolskem letališču sodeloval v obsežnih ruskih napadih na civilne cilje v Kijevu ponoči 29. novembra. Skoraj 600 brezpilotnih letal in 36 raket je bilo sinoči izstreljenih iz Rusije proti Ukrajini, kar je ostro kršitev mednarodnega prava, še piše Barents Observer.