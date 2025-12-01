Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
16.42

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Črno morje Dneper Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 16.42

14 minut

Svarilo: Ukrajina lahko doživi katastrofo. Ogrožene tudi države EU.

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Reka, Dneper, Ukrajina | Delta reke Dneper v Ukrajini | Foto Shutterstock

Delta reke Dneper v Ukrajini

Foto: Shutterstock

Rusija se pripravlja na močno zaostritev napadov na ukrajinsko mesto Herson. Glede na komunikacijo, ki so jo prestregli ukrajinski hekerji, bodo osrednje tarče napadov ob energetiki tudi sistemi za čiščenje vode in črpalne postaje. To bi lahko povzročilo izliv odpadnih voda v reko Dneper, kar bi vodilo do ogromne okoljske katastrofe, ki se ji ne bi mogle izogniti tudi nekatere članice Evropske unije.

Ukrajinka
Novice Ukrajinska prerokba za Slovenijo?

Herson, mesto ob reki Dneper, ki so ga ukrajinske sile novembra 2022 osvobodile izpod ruske okupacije, Rusija pa ga je junija 2023 poplavila z razstrelitvijo jezu Kahovka in posledično izpraznitvijo akumulacijskega jezera, je še vedno ena od glavnih tarč ruske vojske.

Uničen jez hidroelektrarne Nova Kahovka v bližini Hersona | Foto: Reuters Uničen jez hidroelektrarne Nova Kahovka v bližini Hersona Foto: Reuters

Kot poročajo ukrajinski mediji, je Rusija samo v oktobru 2025 nad Herson in okolico poslala več kot devet tisoč eksplozivnih dronov tipa FPV, najmanj 550 jadralnih bomb in od 1.500 do 1.600 topniških izstrelkov dnevno.

Giuseppe Cavo Dragone
Novice Vrhovni admiral Nata: Razmišljamo o preventivnem napadu na Rusijo

Tajni načrti za napad na ključno infrastrukturo Hersona

Ukrajinska 256. divizija za izvajanje kibernetskih operacij je zdaj razkrila, da so prestregli komunikacijo med različnimi ruskimi vojaškimi enotami – našli so jo med kibernetskim napadom na ruskega majorja Olekseja Jatsenka iz ruske 98. zračno-desantne divizije –, ki dokazuje, da se Rusija pripravlja na konkretno zaostritev napadov na Herson.

Poplavljeni Herson po eksplozijah na jezu hidroelektrarne Nova Kahovka, junij 2023 | Foto: Shutterstock Poplavljeni Herson po eksplozijah na jezu hidroelektrarne Nova Kahovka, junij 2023 Foto: Shutterstock

Glavne tarče novih usmerjenih napadov na mesto, kjer ključna infrastruktura že skoraj tri leta deluje na robu zmogljivosti, bodo energetske kapacitete, čistilne naprave oziroma sistemi za čiščenje odpadnih voda in vodne črpalne postaje, je poročal ukrajinski Kanal 24. 

Ceste v okolici Hersona so prepredene z mrežami, ki vozila varujejo pred napadi ruskih brezpilotnih letalnikov. | Foto: Reuters Ceste v okolici Hersona so prepredene z mrežami, ki vozila varujejo pred napadi ruskih brezpilotnih letalnikov. Foto: Reuters

Kot opozarjajo v Ukrajini, bi lahko šlo za usodno kombinacijo. Napadi na energetsko in vodovodno infrastrukturo bi lahko ogrozili oziroma celo povsem blokirali dostop do pitne vode za prebivalce Hersona, napadi na čistilne naprave pa bi lahko povzročili izliv odpadnih voda, potencialno nevarnih bakterij in težkih kovin v reko Dneper.

Aeroflot, Rusija, Letalo
Novice Smo tik pred novo vojno? Rusi odpovedali polete, evakuirali bodo državljane.

Usodno cvetenje morja

To bi povzročilo ogromno okoljsko katastrofo, ki bi močno presegla meje Ukrajine. Najprej bi prišlo do kolapsa ekosistema v delti reke Dneper. Ta se izliva v Črno morje, kjer živi okrog 20 različnih vrst cianobakterij oziroma tako imenovanih modrozelenih cepljivk.

Te lahko v primeru povečanja koncentracije organskih snovi v vodi povzročilo tako imenovano cvetenje morja oziroma površinsko goščo, ki je lahko v določenih primerih tudi strupena. 

V primeru izlitja odpadnih voda v reko Dneper bi lahko bila sčasoma močno ogrožena tudi delta reke Donave, ki leži na meji med Ukrajino in Romunijo. Donava se tam izliva v Črno morje. Gre za izredno občutljiv ekosistem. | Foto: Shutterstock V primeru izlitja odpadnih voda v reko Dneper bi lahko bila sčasoma močno ogrožena tudi delta reke Donave, ki leži na meji med Ukrajino in Romunijo. Donava se tam izliva v Črno morje. Gre za izredno občutljiv ekosistem. Foto: Shutterstock

Ukrajinski okoljevarstveniki kot mogoče posledice izliva odpadnih voda v Dneper in sčasoma v Črno morje med drugim navajajo izgubo življenjskih habitatov, nalaganje težkih kovin v usedlinah na dnu voda, povečano tveganje za razvoj in prenos različnih bolezni, ki bi lahko vodilo od kolapsa ribolovnih območij in školjčišč do izumrtja rastlinskih in živalskih vrst. 

Zaradi črnomorskih tokov bi bile zaradi morebitnega katastrofalnega onesnaženja Dnepra ogrožene tudi obale držav članic EU Romunije in Bolgarije ter obala Turčije. 

Ruska vojska v Arktiki
Novice Umik Rusije. "To je konec nekega obdobja."
Črno morje Dneper Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.