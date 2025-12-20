Političarka iz BiH končala študij prava v štirih mesecih? Označili so jo za 'turbo študentko'

Imenovanje Nikoline Šljivić, nekdanje članice DNS-a in danes neodvisne poslanke v Narodni skupščini Republike Srbske, na mesto namestnice direktorice Republiške uprave za geodetske in premoženjsko-pravne zadeve (RUGIPP) že več mesecev vzbuja zanimanje javnosti. Posebno pozornost pri tem priteguje njena izobrazba.

Medtem ko jo poslanka Liste za pravdo in red Zagorka Grahovac javno označuje kot frizerko, sama Šljivić na družbenih omrežjih izpostavlja, da je lastnica prestižnega lepotnega salona. Uradni dokumenti pa navajajo, da ima naziv diplomirane pravnice. Prav ta diploma je postala predmet polemik, poroča Avaz.ba.

Potrditev z vrha oblasti

Da Nikolina Šljivić izpolnjuje pogoje za zasedbo funkcije, je potrdil tudi predsednik vlade Republike Srbske Savo Minić, ki je podpisal sklep o njenem imenovanju.

"Imenovana je predložila vso potrebno dokumentacijo, s katero dokazuje, da je usposobljena za opravljanje te funkcije. Na podlagi te dokumentacije je naziv diplomirane pravnice pridobila na Univerzi ‘Union – Nikola Tesla’ v Beogradu, na Poslovno-pravni fakulteti, kjer je diplomirala 15. junija 2018," je navedel Minić.

Sporni časovni okvir študija

Na prvi pogled se zdi postopek imenovanja formalen in skladen s predpisi, vendar vprašanja sprožajo datumi. Visokošolska ustanova, na kateri je Šljivić pridobila diplomo, je akreditacijo prejela februarja 2018, diplomirala pa je že junija istega leta, torej približno štiri mesece pozneje, piše Index.

To informacijo so leta 2023 potrdili tudi predstavniki Univerze Union – Nikola Tesla, potem ko je bila fakulteti odvzeta akreditacija. Za beograjske medije so takrat pojasnili, da je bilo Fakulteti za poslovne študije in pravo "odvzeto potrdilo o akreditaciji visokošolske ustanove, izdano februarja 2018".

Če je bil študij vpisan šele po pridobitvi akreditacije, to pomeni, da bi bil zaključen v izjemno kratkem času, zaradi česar so nekateri mediji Šljivić označili za 'turbo študentko'.

Obstajajo tudi druge razlage. Ena možnost je, da je študij in izpite opravljala v času, ko fakulteta še ni bila akreditirana, ter je po pridobitvi akreditacije študij zgolj formalno zaključila. Druga možnost je, da je pred tem študirala na drugi ustanovi, na primer na Visoki šoli za storitveni biznis v Sokocu, in se je proti koncu študija prepisala v Beograd.

Politično ozadje imenovanja

Nikolina Šljivić velja za kader stranke Ujedinjena Srpska, ki jo je tudi predlagala za mesto namestnice direktorice RUGIPP-a. Predsednik stranke Nenad Stevandić se na novinarska vprašanja, zakaj je bila za to funkcijo izbrana prav Šljivić in ali bi ji zaupal tudi vidnejšo strankarsko vlogo, za zdaj ni odzval.