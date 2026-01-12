Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Dacia

Dacia spring

Še vedno zakrit, prišel bo iz Revoza: na cestah ostaja tudi stari #foto

Za zdaj edina uradna napoved novega električnega malčka znamke Dacia. | Foto Dacia

Za zdaj edina uradna napoved novega električnega malčka znamke Dacia.

Foto: Dacia

Novi dacia spring bo še eden izmed novih avtomobilov iz novomeškega Revoza, a bo Dacia prodajala tudi še starega.

Revoz renault twingo
Avtomoto Znano je ime avtomobila, ki ga bodo izdelovali v Revozu #foto

Trenutni dacia spring sodi med najcenejše električne avtomobile na trgu, v Sloveniji pa ga trenutno ne prodajajo. Dacia razvija naslednika, ki bo nekoliko večji in bo tehnično soroden renault twingu. Oba bodo skupaj še z Nissanovim malčkom izdelovali v novomeškem Revozu. 

Dacia bo imela dve električni različici imensko istega modela

Vodstvo Dacie pa bo poleg novega springa na trgu ohranilo še starega, je poročal Autocar. To so zanje potrdili vodilni predstavniki znamke. Stari spring bo še cenejši od novega, tudi ta pa bo imel predvidoma še nižjo izhodiščno ceno kot twingo. To lahko pomeni ceno med 15 in 18 tisoč evri, s čimer bi bil spring konkurent vozilom, kot je leapmotor T03. 

Dacia novega springa uradno še ni pokazala, razkritje sledi v naslednjih mesecih. Avtomobil bodo javnosti pokazali tudi na jesenski razstavi v Parizu, na cestah pa ga pričakujemo prihodnje leto.

Medtem ko bo novi spring nastal na novi Renaultovi platformi, je trenutni spring dejansko že šest let star avtomobil. Izdelujejo ga na Kitajskem, zato je cenovno obremenjen tudi z višjimi uvoznimi carinami.  

Revoz renault twingo
Avtomoto Za stenami Revoza: pestro dopoldne, toda ob 14. uri konec dela. Bo kmalu drugače? #video

Trenutni dacia spring. | Foto: Dacia

