STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
8.57

Teniški globus, 12. januar

Tamara Zidanšek čez prvo kvalifikacijsko oviro v Melbournu

Tamara Zidanšek | Tamara Zidanšek se je prebila čez prvi krog kvalifikacij. | Foto Tenis Slovenija

Tamara Zidanšek se je prebila čez prvi krog kvalifikacij.

Foto: Tenis Slovenija

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog letošnjega uvodnega turnirja za grand slam v avstralskem Melbournu. Osemindvajsetletna Konjičanka je bila v uvodnem krogu po uri in 24 minutah boljša od leto dni starejše Francozinje Jessike Ponchet s 7:6 (3) in 6:3.

Slovensko-francoski obračun je bil v prvem nizu zelo izenačen. Zidanšek si je zmago priigrala šele v podaljšani igri, potem ko je pri izidu 2:2 osvojila štiri naslednje točke in povedla s 6:2, nato pa niz dobila s 7:3.

Slovenska polfinalistka turnirja za grand slam v Parizu 2021 je v začetku drugega niza povsem zagospodarila na igrišču. Tekmico je zasenčila v vseh prvinah teniške igre in povedla s 5:0, nato pa vidno popustila in tekmici dopustila, da je osvojila tri igre v vrsti. Konjičanka se je v odločilni deveti igri le zbrala in slavila s 6:3.

Zidanšek, trenutno 156. igralko na jakostni lestvici WTA, v drugem krogu čaka Lina Gjorcheska. Enaintridesetletna teniška igralka iz Severne Makedonije, 202. igralka na svetu, je v uvodnem krogu po 62 minutah zanesljivo premagala Avstrijko Sinjo Kraus s 7:5 in 6:0.

Neposredni nastop na glavnem turnirju v Melbournu sta si že zagotovili Slovenki Kaja Juvan in Veronika Erjavec. Žreb parov uvodnega kroga bo v četrtek.

Izidi:

- Melbourne, grand slam (64 milijonov evrov):
- kvalifikacije:
- 1 krog:
Tamara Zidanšek (Slo) - Jessika Ponchet (Fra) 7:6 (3), 6:3.

- Adelaide, ATP 250 (583.000 evrov):
- 1. krog:
Reilly Opelka (ZDA) - Alexei Popyrin (Avs) 6:3, 7:6 (6);
Aleksander Ševčenko (Kaz) - Filip Misolic (Avt/4) 7:5, 6:3;
Aleksandar Vukic (Avs/6) - Jacob Fearnley (VBr/2) 6:4, 6:7 (7), 6:3;
Andrea Vavassori (Ita) - Agustin Tirante Thiago (Arg) 6:2, 6:3;
Quentin Halys (Fra/7) - Adam Walton (Avs/3) 6:2, 7:6 (9);

- Auckland, ATP 250 (600.000 evrov)
- 1. krog:
Eliot Spizzirri (ZDA) - Adrian Mannarino (Fra) 6:4, 6:3;
Jenson Brooksby (ZDA) - James Watt (NZl) 6:4, 6:3;
Francisco Comesana (Arg) - Valentin Royer (Fra) 6:4, 6:4;
Cameron Norrie (VBr/5) - Hugo Gaston (Fra) 6:3, 6:4;

- Adelaide, WTA 500 (1,033 milijona evrov):
- 1. krog:
Emma Navarro (ZDA/6) - Emerson Jones (Avs) 6:3, 6:3;
Victoria Mboko (Kan/8) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 5:7, 6:3, 6:2;
Ajla Tomljanović (Avs) - Clara Tauson (Dan/5) 7:6 (5) - predaja;
Ana Kalinskaja (Rus) - Gabriela Ruse Elena (Rom) 6:0, 6:3;
Marie Bouzkova (Češ) - Paula Badosa (Špa) 3:6, 6:3, 6:4;

- Hobart, WTA 250 (244.000 evrov):
- 1. krog:
Renata Zarazua (Meh) - Hailey Baptiste (ZDA) 6:7 (5), 6:3, 6:3;
Taylah Preston (Avs) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa/5) 6:4, 7:6 (4);
Ann Li (ZDA/4) - Katie Volynets (ZDA) 4:6, 7:5, 6:2;
Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Ayano Shimizu (Jap) 6:3, 6:4.

