Tamara Zidanšek čez prvo kvalifikacijsko oviro v Melbournu

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi kvalifikacijski krog letošnjega uvodnega turnirja za grand slam v avstralskem Melbournu. Osemindvajsetletna Konjičanka je bila v uvodnem krogu po uri in 24 minutah boljša od leto dni starejše Francozinje Jessike Ponchet s 7:6 (3) in 6:3.

Slovensko-francoski obračun je bil v prvem nizu zelo izenačen. Zidanšek si je zmago priigrala šele v podaljšani igri, potem ko je pri izidu 2:2 osvojila štiri naslednje točke in povedla s 6:2, nato pa niz dobila s 7:3.

Slovenska polfinalistka turnirja za grand slam v Parizu 2021 je v začetku drugega niza povsem zagospodarila na igrišču. Tekmico je zasenčila v vseh prvinah teniške igre in povedla s 5:0, nato pa vidno popustila in tekmici dopustila, da je osvojila tri igre v vrsti. Konjičanka se je v odločilni deveti igri le zbrala in slavila s 6:3.

Zidanšek, trenutno 156. igralko na jakostni lestvici WTA, v drugem krogu čaka Lina Gjorcheska. Enaintridesetletna teniška igralka iz Severne Makedonije, 202. igralka na svetu, je v uvodnem krogu po 62 minutah zanesljivo premagala Avstrijko Sinjo Kraus s 7:5 in 6:0.

Neposredni nastop na glavnem turnirju v Melbournu sta si že zagotovili Slovenki Kaja Juvan in Veronika Erjavec. Žreb parov uvodnega kroga bo v četrtek.