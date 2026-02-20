Petek, 20. 2. 2026, 7.38
17 minut
Teniški globus, 19. februar
Čeh v Dohi izločil Jannika Sinnerja
Na turnirju v Dohi je za največje presenečenje poskrbel Jakub Menšik. Najboljši češki teniški igralec je v treh nizih premagal drugopostavljenega Italijana Jannika Sinnerja. Prvi favorit za zmago v Katarju, prvi igralec sveta Carlos Alcaraz, je v treh nizih odpravil Rusa Karena Hačanova.
Izidi:
WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):
- četrtfinale:
Jessica Pegula (ZDA/4) - Clara Tauson (Dan/12) 6:3, 2:6, 6:4;
Amanda Anisimova (ZDA/2) - Mira Andrejeva (Rus/5) 2:6, 7:5, 7:6 (4);
Cori Gauff (ZDA/3) - Alexandra Eala (Fil) 6:0, 6:2;
Jelina Svitolina (Ukr/7) - Antonia Ružić (Hrv) 3:6, 6:2, 6:3;
ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):
- četrtfinale:
Andrej Rubljov (Rus/5) - Stefanos Cicipas (Grč) 6:3, 7:6 (2);
Arthur Fils (Fra) - Jiri Lehečka (Češ/8) 6:3, 6:3;
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Karen Hačanov (Rus/7) 6:7 (3), 6:4, 6:3;
Jakub Menšik (Češ/6) - Jannik Sinner (Ita/2) 7:6 (3), 2:6, 6:3;
ATP 250, Delray Beach (590.697 evrov):
- osmina finala:
Learner Tien (ZDA/4) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:4, 6:7 (4), 7:6 (5);
Taylor Fritz (ZDA/1) - Rafael Jodar (Špa) 7:6 (4), 6:4;
Tommy Paul (ZDA/5) - Adam Walton (Avs) 7:6 (11), 6:3;
Frances Tiafoe (ZDA/8) - Zachary Svajda (ZDA) 6:4, 3:6, 7:5.
ATP 500, Rio de Janeiro (2,08 milijona evrov):
- osmina finala:
Ignacio Buse (Per) - Joao Fonseca (Bra/3) 5:7, 6:3, 6:4;
Matteo Berrettini (Ita) - Dušan Lajović (Srb) 3:6, 6:4, 6:2;
Tomas Etcheverry (Arg/8) - Vilius Gaubas (Lit) 7:6 (1), 6:4;
Jaime Faria (Por) - Damir Džumhur (BiH) 7:6 (1), 6:4;