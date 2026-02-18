Druga nosilka zanesljivo v četrtfinale

Znani sta prvi četrtfinalistki WTA 1000 turnirja v Dubaju. Druga nosilka Amanda Anisimova je upravičila vlogo favoritinje in Janice Tjen izločila s 6:1, 6:3. Napredovala je tudi Danka Clara Tauson, ki je bila s 6:4, 6:2 boljša od Magde Linette.