Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
9.57

Osveženo pred

50 minut

Teniški globus, 18. februar

Druga nosilka zanesljivo v četrtfinale

Pe. M., STA

Amanda Anisimova

Amanda Anisimova je zanesljivo napredovala v četrtfinale.

Foto: Reuters

Znani sta prvi četrtfinalistki WTA 1000 turnirja v Dubaju. Druga nosilka Amanda Anisimova je upravičila vlogo favoritinje in Janice Tjen izločila s 6:1, 6:3. Napredovala je tudi Danka Clara Tauson, ki je bila s 6:4, 6:2 boljša od Magde Linette.

OP Avstralije Jelena Ribakina
Sportal Zmagovalka OP Avstralije v odlični formi
 

WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):

- osmina finala:
Amanda Anisimova (ZDA/2) - Janice Tjen (Ino) 6:1, 6:3
Clara Tauson (Dan/12) - Magda Linette (Pol) 6:4, 6:2
 

Karolina Muchova
Sportal Čehinji bogati turnir v Dohi, Erjavec obstala na drugi stopnički
Alex De Minaur
Sportal De Minaur, Shelton in Cerundolo do lovorik, Klepač izpadla v Dubaju
Karolina Muchova
Sportal Tudi finalistki Dohe odpovedali nastop v Dubaju
 
