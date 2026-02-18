Sreda, 18. 2. 2026, 9.57
50 minut
Teniški globus, 18. februar
Druga nosilka zanesljivo v četrtfinale
Znani sta prvi četrtfinalistki WTA 1000 turnirja v Dubaju. Druga nosilka Amanda Anisimova je upravičila vlogo favoritinje in Janice Tjen izločila s 6:1, 6:3. Napredovala je tudi Danka Clara Tauson, ki je bila s 6:4, 6:2 boljša od Magde Linette.
WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):
- osmina finala:
Amanda Anisimova (ZDA/2) - Janice Tjen (Ino) 6:1, 6:3
Clara Tauson (Dan/12) - Magda Linette (Pol) 6:4, 6:2