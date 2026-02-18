Zmagovalka OP Avstralije v odlični formi

WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):

- 2. krog:

Magda Linette (Pol) - Ekaterina Aleksandrova (Rus/8) 6:2, 4:6, 6:1;

Clara Tauson (Dan/12) - Peyton Stearns (ZDA) 6:2, 6:4;

Jessica Pegula (ZDA/4) - Varvara Gracheva (Fra) 6:4, 6:0;

Iva Jovic (ZDA/16) - Diana Šnajder (Rus) 6:4, 1:6, 6:0;

Belinda Bencic (Švi/9) - Sara Bejlek (Češ) brez boja;

Elise Mertens (Bel) - Emma Navarro (ZDA/14) 6:2, 6:2;

Mira Andrejeva (Rus/5) - Daria Kasatkina (Avs) brez boja;

Jaqueline Cristian (Rom) - Ella Seidel (Nem) 6:0 predaja;

Coco Gauff (ZDA/3) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:4, 6:4;

Antonia Ružić (Hrv) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:1, 6:7 (2), 6:1;

Elina Svitolina (Ukr/7) - Paula Badosa (Špa) 6:4 predaja;

Sorana Cirstea (Rom) - Linda Noskova (Češ/10) 6:1, 6:4;

Elena Ribakina (Kaz/1) - Kimberly Birrell (Avs) 6:1, 6:2;

Alexandra Eala (Fil) - Jasmine Paolini (Ita/6) 6:1, 7:6 (5);

ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):

- 1. krog:

Marton Fucsovics (Hun) - Hady Habib (Lib) 6:3, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč) - Moez Echargui (Tun) 6:4, 6:4;

Quentin Halys (Fra) - Pablo Carreno Busta (Špa) 4:6, 7:5, 6:3;

Jiri Lehečka (Češ/8) - Jenson Brooksby (ZDA) 6:3, 6:3;

Karen Hačanov (Rus/7) - Shintaro Mochizuki (Jap) 6:1, 3:6, 6:4;

Zhizhen Zhang (Kit) - Roberto Carballes Baena (Špa) 6:4, 6:4;

Fabian Marozsan (Hun) - Ugo Humbert (Fra) 6:3, 6:1;

Zizou Bergs (Bel) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:3, 6:7 (5), 6:4;

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:4, 7:6 (5);

ATP 500, Rio de Janeiro (2,08 milijona evrov):

- 1. krog:

Andres Burruchaga Roman (Arg) - Camilo Ugo Carabelli (Arg/5) 6:3, 6:4;

Francesco Passaro (Ita) - Dino Prizmic (Hrv) 6:3, 6:4;

ATP 250, Belray Beach (590.697 evrov):

- 1. krog:

Zachary Svajda (ZDA) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 7:6 (4), 6:3;

Sebastian Korda (ZDA) - Mackenzie McDonald (ZDA) 6:4, 7:5;

Rafael Jodar (Špa) - Ethan Quinn (ZDA) 6:2, 6:3;