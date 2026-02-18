Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
0.44

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ATP WTA Elena Ribakina teniški globus

Sreda, 18. 2. 2026, 0.44

37 minut

Teniški globus, 17. februar

Zmagovalka OP Avstralije v odlični formi

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
OP Avstralije Jelena Ribakina | Elena Ribakina blesti tudi v Dubaju. | Foto Reuters

Elena Ribakina blesti tudi v Dubaju.

Foto: Reuters

Kazahstanka Elena Ribakina, prvopostavljena igralka turnirja v Dubaju, je v 2. krogu prepustila tekmici iz Avstralije Kimberly Birrell le tri igre. V osmini finala jo čaka obračun s Hrvatico Antonio Ružić, ki je v treh nizih ugnala Rusinjo Anastazijo Zaharovo.

Alex De Minaur
Sportal De Minaur, Shelton in Cerundolo do lovorik, Klepač izpadla v Dubaju
 

WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):

- 2. krog:
Magda Linette (Pol) - Ekaterina Aleksandrova (Rus/8) 6:2, 4:6, 6:1;
Clara Tauson (Dan/12) - Peyton Stearns (ZDA) 6:2, 6:4;
Jessica Pegula (ZDA/4) - Varvara Gracheva (Fra) 6:4, 6:0;
Iva Jovic (ZDA/16) - Diana Šnajder (Rus) 6:4, 1:6, 6:0;
Belinda Bencic (Švi/9) - Sara Bejlek (Češ) brez boja;
Elise Mertens (Bel) - Emma Navarro (ZDA/14) 6:2, 6:2;
Mira Andrejeva (Rus/5) - Daria Kasatkina (Avs) brez boja;
Jaqueline Cristian (Rom) - Ella Seidel (Nem) 6:0 predaja;
Coco Gauff (ZDA/3) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:4, 6:4;
Antonia Ružić (Hrv) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:1, 6:7 (2), 6:1;
Elina Svitolina (Ukr/7) - Paula Badosa (Špa) 6:4 predaja;
Sorana Cirstea (Rom) - Linda Noskova (Češ/10) 6:1, 6:4;
Elena Ribakina (Kaz/1) - Kimberly Birrell (Avs) 6:1, 6:2;
Alexandra Eala (Fil) - Jasmine Paolini (Ita/6) 6:1, 7:6 (5);

ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):

- 1. krog:
Marton Fucsovics (Hun) - Hady Habib (Lib) 6:3, 6:3;
Stefanos Cicipas (Grč) - Moez Echargui (Tun) 6:4, 6:4;
Quentin Halys (Fra) - Pablo Carreno Busta (Špa) 4:6, 7:5, 6:3;
Jiri Lehečka (Češ/8) - Jenson Brooksby (ZDA) 6:3, 6:3;
Karen Hačanov (Rus/7) - Shintaro Mochizuki (Jap) 6:1, 3:6, 6:4;
Zhizhen Zhang (Kit) - Roberto Carballes Baena (Špa) 6:4, 6:4;
Fabian Marozsan (Hun) - Ugo Humbert (Fra) 6:3, 6:1;
Zizou Bergs (Bel) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:3, 6:7 (5), 6:4;
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:4, 7:6 (5);

ATP 500, Rio de Janeiro (2,08 milijona evrov):

- 1. krog:
Andres Burruchaga Roman (Arg) - Camilo Ugo Carabelli (Arg/5) 6:3, 6:4;
Francesco Passaro (Ita) - Dino Prizmic (Hrv) 6:3, 6:4;

ATP 250, Belray Beach (590.697 evrov):

- 1. krog:
Zachary Svajda (ZDA) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 7:6 (4), 6:3;
Sebastian Korda (ZDA) - Mackenzie McDonald (ZDA) 6:4, 7:5;
Rafael Jodar (Špa) - Ethan Quinn (ZDA) 6:2, 6:3;

ATP WTA Elena Ribakina teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.