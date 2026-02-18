Sreda, 18. 2. 2026, 0.44
37 minut
Teniški globus, 17. februar
Zmagovalka OP Avstralije v odlični formi
Kazahstanka Elena Ribakina, prvopostavljena igralka turnirja v Dubaju, je v 2. krogu prepustila tekmici iz Avstralije Kimberly Birrell le tri igre. V osmini finala jo čaka obračun s Hrvatico Antonio Ružić, ki je v treh nizih ugnala Rusinjo Anastazijo Zaharovo.
WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):
- 2. krog:
Magda Linette (Pol) - Ekaterina Aleksandrova (Rus/8) 6:2, 4:6, 6:1;
Clara Tauson (Dan/12) - Peyton Stearns (ZDA) 6:2, 6:4;
Jessica Pegula (ZDA/4) - Varvara Gracheva (Fra) 6:4, 6:0;
Iva Jovic (ZDA/16) - Diana Šnajder (Rus) 6:4, 1:6, 6:0;
Belinda Bencic (Švi/9) - Sara Bejlek (Češ) brez boja;
Elise Mertens (Bel) - Emma Navarro (ZDA/14) 6:2, 6:2;
Mira Andrejeva (Rus/5) - Daria Kasatkina (Avs) brez boja;
Jaqueline Cristian (Rom) - Ella Seidel (Nem) 6:0 predaja;
Coco Gauff (ZDA/3) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:4, 6:4;
Antonia Ružić (Hrv) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:1, 6:7 (2), 6:1;
Elina Svitolina (Ukr/7) - Paula Badosa (Špa) 6:4 predaja;
Sorana Cirstea (Rom) - Linda Noskova (Češ/10) 6:1, 6:4;
Elena Ribakina (Kaz/1) - Kimberly Birrell (Avs) 6:1, 6:2;
Alexandra Eala (Fil) - Jasmine Paolini (Ita/6) 6:1, 7:6 (5);
ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):
- 1. krog:
Marton Fucsovics (Hun) - Hady Habib (Lib) 6:3, 6:3;
Stefanos Cicipas (Grč) - Moez Echargui (Tun) 6:4, 6:4;
Quentin Halys (Fra) - Pablo Carreno Busta (Špa) 4:6, 7:5, 6:3;
Jiri Lehečka (Češ/8) - Jenson Brooksby (ZDA) 6:3, 6:3;
Karen Hačanov (Rus/7) - Shintaro Mochizuki (Jap) 6:1, 3:6, 6:4;
Zhizhen Zhang (Kit) - Roberto Carballes Baena (Špa) 6:4, 6:4;
Fabian Marozsan (Hun) - Ugo Humbert (Fra) 6:3, 6:1;
Zizou Bergs (Bel) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:3, 6:7 (5), 6:4;
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:4, 7:6 (5);
ATP 500, Rio de Janeiro (2,08 milijona evrov):
- 1. krog:
Andres Burruchaga Roman (Arg) - Camilo Ugo Carabelli (Arg/5) 6:3, 6:4;
Francesco Passaro (Ita) - Dino Prizmic (Hrv) 6:3, 6:4;
ATP 250, Belray Beach (590.697 evrov):
- 1. krog:
Zachary Svajda (ZDA) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 7:6 (4), 6:3;
Sebastian Korda (ZDA) - Mackenzie McDonald (ZDA) 6:4, 7:5;
Rafael Jodar (Špa) - Ethan Quinn (ZDA) 6:2, 6:3;