Planinske ride in najboljši prizori zadnjih dveh dni: uživalo je na tisoče obiskovalcev

Na vrnitev gorskohitrostnih dirk na Planinske ride je bilo treba čakati 24 let, toda obujena dirka je upravičila pričakovanja. Tako v športnem in rezultatskem smislu na 3.750 metrov dolgi progi kot tudi konceptualno, saj so organizatorji v Sloveniji prvič poskrbeli za dvojni program v dveh dneh, najboljši tekmovalci v vseh razredih so dobili denarne nagrade, dobra poteza pa je bilo tudi sožitje tako avtomobilskega dirkaškega kot tudi “civilnega” sveta na isti progi.

Cesta med Planino in Postojno je bila nekoč ena glavnih prometnic, sredi naselja pa je bila v času rapalske meje tudi prehod med takratno Kraljevino Jugoslavijo (še prej Kraljevino SHS) in Italijo. Vse od razpada te meje po Pariškem mirovnem sporazumu 1947 je bila cesta še naprej pomembna prometnica proti Jadranskemu morju, po odprtju celotnega avtocestnega kraka pa je zdaj vrveža in prometa tu bistveno manj kot nekoč.

Foto: Gregor Pavšič

Planinske ride so bile nekoč že dom pomembnih avtomobilskih dirk (najbolj relija Saturnus), a uradne avtomobilske dirke so tu zadnjič potekale že pred več kot 20 leti (reli Postojnska jama, gorskohitrostni dirki 2001 in 2002 v organizaciji AMD Grosuplje).

Po zadnjem koncu tedna, ko sta v velik izziv ugriznila glavna pobudnika Lovro Čuden in Rok Turk, se prav gotovo lahko nadejamo obuditvi Planine kot novega tradicionalnega prizorišča avtomobilizma v Sloveniji. Že lokacija je zaradi dostopnosti zelo dobra, cesta je tehnično zahtevna in zanimiva, v srednjem delu je kot v pravem dirkaškem amfiteatru z naravnimi tribunami in odličnim razgledom na cesto.

Foto: Gregor Pavšič

Gorskohitrostna dirka je pokazala na več stvari. Zamisel o dvojnem programu (vsak dan po ena dirka) se je izkazala za dobro in zanimivo potezo. Tak koncept je bil kajpak izvedljiv tudi zaradi manjšega števila tekmovalcev v uradni konkurenci (58 na štartu), toda glede na tekočo izvedbo dirke bi bilo mogoče s takim konceptom sprejeti morda celo do sto avtomobilov. Dvojni program ni nova izmišljiotina, saj jo na primer na Češkem poznajo že dolgo.

Da pa se je na dogodku dovolj dogajalo, so pripeljali tako nekaj zanimivih dirkalnih vozil izven konkurence (izstopal je Igor Dekleva z lamborghini huracan super trofeo ekipe Lema Racing), izjemno atraktivnih drifterjev kot tudi lastnike serijskih športnih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič

Med njimi so bili ford mustang shelby, nekaj BMW M3 različnih generacij, lotus exige 430, ferrari 308 GTB, porsche 911 GT3, alfa romeo 4C, ford focus RS in še nekaj drugih. Lastniki teh avtomobilov so se do zdaj zbirali na svojih dogodkih, ki so jih sicer ravno tako imenovali gorskohitrostne dirke (odmeven je predvsem dogodek na Hrušici), zdaj pa so bili prvič del prireditve pod okriljem Zveze za avtošport AŠSLO. V prihodnje bi bilo na Planinskih ridah lepo videti še več voznikov relija - ti imajo sicer veliko svojih dirk, toda nastop na zaviti progi pred tisoči navijačev je vendarle nekaj posebnega.

Foto: Gregor Pavšič

Organizatorji so letos dirko izpeljali v okviru državnega prvenstva, velika popestritev pa je bil Italijan Federico Liber (nova proto NP01). Ta s tem novim prototipom sodi med najhitrejše evropske gorskohitrostne voznike. Liber je pričakovano postavil nov rekord proge, ki ga je dosegel s povprečno hitrostjo 128 kilometrov na uro.

Italijan je imel v nedeljo 12 sekund prednosti pred najhitrejšim Slovencem Vladimirjem Stankovičem (wolf GB08 thunder). V soboto je njegova prednost znašala skoraj 20 sekund.

Rekord proge: 1:45,101 - Federico Liber (nova proto NP01)

1:45,101 - Federico Liber (nova proto NP01) Slovenski rekord: 1:57,259 - Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder)

1:57,259 - Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder) Rekord kategorija avtomobilov: 1:59,043 - Milan Bubnič (lancia delta)

1:59,043 - Milan Bubnič (lancia delta) Najhitrejše dekle: 2:15,607 - Sanja Smrdelj (yugo integrale)

Državno prvenstvo Slovenije - rezultati nedeljske dirke GHD Planina

1. Milan Bubnič (lancia delta) 3:59,302; 2. Matevž Čuden (porsche GT3 cup) + 3,241; 3. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 5,969; 4. Janko Medved (subaru impreza) + 21,575; 5. Gregor Vouk (subaru impreza) + 26,557; 6. Bogdan Černač (yugo proto) + 26,861; 7. Boštjan Baša (renault clio) + 27,813; 8. Fahrudin Dolić (peugeot 308 TCR) + 28,295; 9. Primož Kavšek (citroen saxo) + 30,197: 10. Nejc Novak (citroen C3 rally2) + 31.568; 11. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 33,881; 12. Christian Jurak (BMW M3) + 35,320; 13. Mark Grlj (BMW 130i) + 40,451; 14. Davor Ivič (nissan 200SX) + 44,694; 15. Erik Maglica (škoda fabia) + 45,286; 16. Matija Brunskole (renault clio cup) + 47,726; 17. Maša Eržen (peugeot 306) + 48,628; 18. Maja Šketelj (peugeot 206) + 49,132; 19. Tadej Štokelj (renault clio cup) + 49,608; 20. Domen Popek (fiat X1/9 dallara) + 52,516; … uvrščenih 40 tekmovalcev

Foto: Gregor Pavšič

Medtem ko je bil tako v soboto kot v nedeljo med Slovenci najhitrejši Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder), je v slovensko državno prvenstvo v skupni razvrstitvi letos v znamenju Milana Bubniča (lancia delta). Aktualni državni prvak je v Planini dvakrat zmagal in bil skupno za Liberjem in Stankovičem tretji. V nedeljo je bila njegova prednost 3,2 sekunde pred Matevžem Čudnom (porsche GT3 cup) in 5,9 sekunde pred Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR), v soboto je Čudna ugnal za 4,7 in Dovjaka za 5,6 sekunde. Po štirih zmagah na štirih dirkah za DP zanesljivo vodi v skupnem seštevku prvenstva.

Razred 1: Milan Bubnič (lancia delta) v nedeljo s prednostjo 21 sekund pred Jankom Medvedom (subaru impreza), v soboto je bila prednost 25 sekund

Razred 2: Matevž Čuden (porsche GT3 cup) je upravičil vlogo favorita in zmagal s prednostjo 2,7 sekunde pred Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR). Čuden je zmagal tudi v soboto in bil v skupni razvrstitvi DP še najbližje Bubniču

Razred 3: zmaga za Gregorja Vouka (subaru impreza) pred Fahrudinom Dolićem (peugeot 308 TCR), razlika je bila 1,7 sekunde. Na sobotni dirki sta imela mesti zamenjani, zmagal je Dolić s prednostjo 1,4 sekunde

Razred 4: Boštjan Baša (renault clio) je v soboto zmagal za 73 tisočink sekunde, v nedeljo pa za 2,3 sekunde prednosti pred Primožem Kavškom (citroen saxo). Tretji je bil Christian Jurak (BMW M3).

Razred 5a: brez nedeljskem nastopa je po sobotni tehnični okvari ostal favorit Alojz Udovč, tako da je obakrat slavil Mark Grlj (BMW 130i). Grlj je imel včeraj 7,2 sekune prednosti pred Matijo Brunskoletom (renault clio cup).

Razred 5b: Erik Maglica (škoda fabia) dvakrat zmagal pred Mašo Eržen (peugeot 306) in Majo Šketelj (peugeot 206). Obe dekleti je v nedeljo ločilo le pol sekunde.

Starodobniki: Domen Popek (fiat X1/9 dallara) je bil neulovljiv tako v soboto kot v nedeljo. Na drugi dirki s prednostjo 10,4 sekunde pred Boštjanom Urbančičem (fiat 128 coupe). Tretji Matjaž Korošec (BMW 325i).