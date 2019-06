[video: 58612 / ]

Legendarni Madžar Ferenc Puskas. ... leta 1958 se je legendarni Madžar Ferenc Puskas, eden največjih nogometašev stoletja in najboljših strelcev vseh časov, v 31. letu svoje starosti in za znesek deset tisoč funtov pridružil kraljevskemu klubu iz Madrida, pri katerem je kmalu postal eden najpopularnejših igralcev v Španiji.

Galopirajoči major, kot se ga je prijel vzdevek v Madridu, je nato pri Realu ostal do konca svojih igralnih dni in ga v tem času med drugim popeljal do osvojitve petih naslovov državnih, treh evropskih in enega svetovnih klubskih prvakov.

V štirih sezonah je bil tudi najboljši strelec španskega prvenstva, v 39 evropskih tekmah pa je zabil kar 35 golov. Umrl je 17. novembra leta 2006 v 80. letu starosti.

Kaj vse se je še zgodilo?

... leta 2006 je na prijateljski tekmi proti Nizozemski v Eindhovnu pri porazu z 1:2 zadnji, rekordni 178. nastop v dresu Mehike vpisal Claudio Suarez.

... leta 2004 je ameriški atlet Maurice Greene na mitingu v Paulo Altu 100 metrov pretekel v času 9,78, kar bi bil takrat svetovni rekord, a je imel preveliko pomoč vetra (tri metre na sekundo).

... leta 2003 je se je z zmago Maribora nad Ljubljano s 6:1 končala prvenstvena sezona slovenske prve lige, v kateri so Mariborčani prišli do sedmega naslova državnega prvaka. V drugo ligo sta se preselila Rudar in Korotan.

... leta 1982 se je rodila nekdanja belgijska teniška zvezdnica Justine Henin, ki je kar sedemkrat zmagala na turnirjih za grand slam. Kar štirikrat je bila prva na OP Francije, dvakrat na OP ZDA in enkrat na OP Avstralije. Zmagati ji ni uspelo le v Wimbledonu, kjer je obakrat izgubila v finalu.

Rodili so se ...

1955 - nekdanja novozelandska atletinja Lorraine Moller.

1960 - nekdanji ruski nogometaš in trener Sergej Kuznetsov

1961 - kanadski hokejist Paul Coffey

1965 - nekdanja ruska tekačica na smučeh Larisa Lazutina

1965 - nekdanja ruska atletinja Olga Nazarova

1968 - nekdanji kanadski hokejist Jeff Hackett

1975 - nekdanji češki hokejist Michal Grošek

1976 - nekdanji britanski šprinter Marlon Devonish

1978 - nekdanja italijanska skakalka v višino Antonietta Di Martino

1985 - etiopijska atletinja Tirunesh Dibaba

1988 - mehiški nogometaš Javier Hernandez