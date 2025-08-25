Kako sta Marko in Tina našla stanovanjski kredit brez stresa

Dom ni le prostor, kjer živimo – je občutek varnosti, topline in novih začetkov. Nekateri ga začutijo že ob vonju sveže barve na stenah, drugi ob prvi kavi na balkonu ali ob zvoku odklepanja vrat z novim ključem. Toda pot do tega trenutka skoraj vedno vodi čez pomembno odločitev: kako izbrati pravi stanovanjski kredit?

V hranilnici LON verjamejo, da mora biti ta korak preprost, pregledno razložen in brez nepotrebnih zapletov. Da to ni le obljuba, dokazujeta tudi Marko in Tina, ki sta svojo izkušnjo z LON delila z nami.

"Na začetku je bila to res mučna izkušnja – ogromno časa, dopustov in čakanja v vrstah. Obiskala sva več različnih bank, kjer so naju pričakali zahtevne razlage, dolgi seznami dokumentacije in občutek, da sva le številki v sistemu. Povsod je bil potreben sestanek, na katerega si moral čakati, in ko si končno prišel na vrsto, so bile informacije nepopolne ali dvoumne. Pogoji so se razlikovali, nihče pa naju ni opozoril na vse stroške – od cenilca in notarja do različnih skritih stroškov," povesta sogovornika.

Ko sta prišla v LON, je bila izkušnja povsem drugačna. Že ob prvem pogovoru sta začutila osebni pristop. "Svetovalka si je vzela čas, da nama razumljivo razloži, kateri dokumenti so potrebni, kako poteka cenitev ter katere stroške vključuje sklenitev kredita – tudi tiste, na katere prej sploh nisva pomislila," dodajata.

Kar jima je bilo še posebej pomembno, je bilo to, da ni šlo le za zbiranje papirjev, temveč za razumevanje, kaj zares pomeni vzeti kredit. Komunikacija je bila jasna, pregledna in hitra – brez nepotrebnega zapletanja.

"Zdaj, ko uživava v svojem domu, lahko mirno rečeva: bila je prava odločitev. Ne le zaradi pogojev, ki so nama ustrezali, ampak predvsem zaradi zaupanja in podpore, ki sva ju tam začutila. Za naju je bil to več kot le kredit – bila je osebna odločitev," zaključita.

Akcijska ponudba stanovanjskih kreditov LON do 30. 9. 2025!

Vse se začne z dobrim pogovorom

Stanovanjski kredit ni le številka. Je finančna zgodba vašega doma. Pri LON sodelovanje začnete z osebnim svetovanjem, kjer vas poslušajo in poiščejo rešitev, ki vas ne bo obremenjevala, temveč podpirala.

Brez skrbi s fiksno obrestno mero

Za vas so pripravili ponudbo s fiksno obrestno mero – 2,70 odstotka za kredite do deset let in 2,80 odstotka za ročnost do 20 let. S fiksno obrestno mero vaš mesečni obrok ostane vedno enak – ne glede na dogajanje na trgu. Poleg tega vam odobrijo kredit z znižanimi stroški odobritve – plačate le polovico!

Ugodnosti pa še ni konec

Obrestna mera se lahko zniža za do 0,50 odstotne točke ob sklenitvi dodatnih storitev, kot so:

aktivacija Premium paket

sklenitev življenjskega zavarovanja pri Zavarovalnici Sava

pri Zavarovalnici Sava sklenitev zavarovanje nepremičnine DOM pri Zavarovalnici Sava

pri Zavarovalnici Sava napotitev novega komitenta, ki v LON d. d. odpre transakcijski račun v okviru Premium paketa in nanj prejema osebni dohodek.

Navedene storitve niso obvezne in niso pogoj za odobritev kredita.

Selitev na svoje. Nov ključ v rokah. Vonj sveže pobarvanih sten. Prva jutranja kava na balkonu. Občutek svobode. Toda preden pridete do te točke, vas običajno čaka nekaj skoraj neizogibnega – stanovanjski kredit.

Ampak, ne skrbite. Pri hranilnici LON verjamejo, da mora biti pot do doma brez nepotrebnih zapletov. Zato so pripravili nekaj ključnih informacij, ki vam lahko olajšajo odločitev.

Ker si zaupanje zasluži jasnost

Ker nihče ne mara presenečenj, vam že na začetku povemo vse – jasno, pregledno in brez skrivanja. Pri hranilnici LON prisegajo na odkrito bančništvo in oseben ter prijazen pristop.

Ko banka ni le številka

Vemo, kako pomemben je občutek zaupanja. Zato se lahko zanesete na LON – ne le med postopkom odobritve kredita, ampak tudi kasneje. Vedno so vam na voljo za dodatna vprašanja, prilagoditve ali nasvet, ko ga potrebujete.