Oven

Danes boste izčrpani ugotovili, da zadnje čase preveč delate. Kmalu vas čaka dopust, zato si takrat privoščite malo več počitka. Čeprav boste obkroženi s prijatelji, boste imeli občutek, da ste na svetu sami, saj vas nihče ne bo resnično razumel. Nič zato, z novim dnem se bodo stvari spet postavile nazaj na svoje mesto.

Bik

Zjutraj boste precej nejevoljni in prepirljivi, prav tako pa čustveno paralizirani in nesposobni odločanja ali odločnega ukrepanja. Preden boste poskusili nekomu nekaj povedati, sami pri sebi razmislite, če imate za to podlago. Ali ste dovolj močni, da boste do konca pogovora ostali odločni in jasni?

Dvojčka

Danes boste izredno občutljivi. Vsaka najmanjša malenkost vas bo vrgla iz tira in nikakor ne boste mogli razumeti, da res obstajajo ljudje, ki jim je tako malo mar za druge. S tem se ne obremenjujte preveč. Bodite zadovoljni in se ne ozirajte na druge. Naj vas drugi ne spravijo v slabo voljo, kmalu bo situacija boljša.

Rak

Strastno boste zagovarjali svoje mnenje. Ker o določenih stvareh že nekaj časa premišljujete, se vam bo zdelo primerno, da jih poveste in utemeljite. Pri tem boste potrebovali podporo z ženske strani, vendar ne bodite razočarani, če je ne bo. Bodite pozorni pri izbiri besed, saj boste le s pravimi spremenili razmišljanje drugih ljudi.

Lev

Vaša intuicija bo prava. Danes se bo lažje strinjati, in večina ljudi se tudi bo, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobrega. Povejte svojemu partnerju, kako čutite. Razumen pogled na razmerje vaju bo spravil na pot zadovoljstva, direktne zahteve pa vas ne bodo pripeljale nikamor.

Devica

Bodite bolj odprti in pojdite med ljudi. Pokličite kakšnega prijatelja, prijateljico in se pojdite zabavat. Ko se boste razvedrili, boste še bolj uspešni pri delu. Bodite bolj pazljivi pri pogovorih v družinskem krogu, saj bo nekdo od vaših bližnjih lahko nakazal, da mu ne posvečate dovolj pozornosti. Ne imejte slabe vesti.

Tehtnica

Mogoče bi radi nekaj tvegali, a bo prevladal razum. Kljub vsemu boste spoznali, da se je vaše finančno stanje zelo izboljšalo. Nekaj slabe volje lahko pričakujete tudi ob koncu dneva, kar bo mogoče povezano z neko krivdo. Morda se boste tudi sami vprašali, če ste ravnali pravilno in korektno.

Škorpijon

Če imate težave z razumevanjem romantičnega partnerja, bi bilo dobro, da bi se za nekaj časa nehali truditi. Dejstvo je, da bo ljubljena oseba videla vaše dejanje kot nedobrodošlo prekinitev, če ne tudi kot nekaj nesramnega. Prijatelj bo imel težak dan in ne bo ravno najboljša družba. Če boste govorili z njim, bodite kratki.

Strelec

Čaka vas velika osebna inventura ali morda nekoliko težji problemi z ljudmi okoli vas. Nekoliko boste zbegani, vendar boste že zvečer nadoknadili z zelo dobro voljo in stvarnimi pričakovanji. Le s težavo boste prekinili neko razmerje, ki bo povezano z vašim poslom ali nekimi finančnimi viri.

Kozorog

Morda boste prehitro pritrdili v nekaj, le nekaj trenutkov pozneje pa boste celotno situacijo že močno obžalovali. V celoti sprejmite dejstva in se ne obremenjujte, saj se bo konec koncev morda izteklo čisto drugače. Če boste ohranili pozitiven pristop, se nimate česa bati. Čas bo idealen za osebna in prijateljska razmerja.

Vodnar

Zmedeni boste zaradi osebe, ki vas je čustveno prizadela. Mogoče je ta oseba vezana ali pa imate vezo vi. Vsekakor nima smisla razmišljati o sanjah, ki ne vodijo nikamor. S korakom naprej boste občutili nov čustveni zagon in notranjo moč. Bolj pogumno pokažite svojo naravo.

Ribi

Čutite, da je čas za spremembo v vašem intimnem razmerju. Hrepenite po čustveni svežini ali nenavezanosti na osebnem nivoju, skupaj s poudarkom na idealizmu. Vaša netoleranca do tistih, katerih energija ni več v skladu z vašo, postaja bolj opazna. Odločite se za spremembe ali celo pogovor o trenutnih temah.