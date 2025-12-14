Domen Prevc v lovu na poker zmag

Pred smučarskimi skakalci je še druga posamična tekma v Klingenthalu (16.00), že pred tem pa bodo ob 14.30 kvalifikacije. Sobotna preizkušnja je suvereno pripadla Domnu Prevcu, ki napada poker zaporednih zmag. Po vstopnico za individualno preizkušnjo se ob vodilnem skakalcu zime odpravljajo še štirje Slovenci.

"Kdo lahko ustavi Domna Prevca?" je vprašanje, ki si ga v zadnjih dneh zastavlja moška skakalna karavana. 26-letnik je v odlični formi, ujel je zmagoviti ritem in v soboto v Klingenthalu zanesljivo prišel do tretje zaporedne zmage, ko je za več kot 25 točk prehitel drugouvrščenega Stefana Krafta.

To je bila Prevčeva 12. posamična zmaga v svetovnem pokalu, že danes pa bo v njemu ljubem Klingenthalu poskušal števec premakniti na srečno 13-ico.

Posamična tekma se bo začela ob 16. uri, pred tem bodo kvalifikacije, v katerih bo ob 14.30 skakalo 64 tekmovalcev, od tega pet Slovencev. Kot prvi se po vstopnico za tekmo odpravlja Lovro Kos (številka 6), sledili mu bodo Rok Oblak (31), Timi Zajc (48), Anže Lanišek (63) in Prevc (64).

Po današnji tekmi bodo skakalci nove točke lovili prihodnji konec tedna v Engelbergu, zadnjem prizorišču pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo, ki se bo 28. decembra začela v Oberstdorfu.

Klingenthal, kvalifikacije

