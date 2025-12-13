Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K., Pe. M.

Sobota,
13. 12. 2025,
17.29

19 minut

Smučarski skoki, Klingenthal, posamična tekma (m)

Izjemni Domen Prevc zagospodaril tudi v Klingenthalu!

S. K., Pe. M.

Domen Prevc, Klingenthal | Domen Prevc je suvereno dobil tudi prvo posamično tekmo v Klingenthalu . | Foto Reuters

Domen Prevc je suvereno dobil tudi prvo posamično tekmo v Klingenthalu .

Foto: Reuters

Domen Prevc je po dveh zmagal v Wisli na Poljskem danes zagospodaril tudi v Klingenthalu v Nemčiji in zanesljivo dobil prvo od dveh posamičnih tekem na veliki skakalnici ter se še utrdil v vodstvu svetovnega pokala. V obeh serijah je preskočil 140 metrov, v prvi pristal pri 142,5 in v drugi še pol metra dlje, ter za kar 25,5 točke premagal drugo uvrščenega avstrijskega povratnika Stefana Krafta. Tretji je bil Nemec Philipp Raimund. Do točk svetovnega pokala sta prišla še Timi Zajc na devetem mestu in Anže Lanišek na 16. Rok Oblak in Lovro Kos sta preslaba za uvrstitev v drugo serijo.

Domen Prevc
Sportal Prevc: Ljudje smo čudna bitja, včasih se moramo opeči na lastnih napakah, da se česa naučimo
Domen Prevc
Sportal Napoved izjemne sobote: Prevc danes trikrat na "stopničkah"

Domen Prevc je po dveh zmagah na Poljskem odlično formo potrdil še v Klingenthalu. Že po prvi seriji prve posamične tekme na veliki skakalnici je zanesljivo vodil z 9.3 točke prednosti pred Nemcem Philippom Raimundom, sicer zmagovalcem včerajšnjih kvalifikacij, v finalni seriji pa je z daljavo dneva (143 m!) še nadgradil svojo predstavo iz prve serije in na koncu slavil s kar 25,5 točke prednosti pred Avstrijcem Stefanom Kraftom, ki se je na drugo mesto prebil s četrtega po prvi seriji. Raimund se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Prevc je s tretjo zaporedno zmago in dvanajsto v karieri še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. To je bila že 151. v svetovnem pokalu za slovenske smučarske skoke, le štiri ure prej je na isti skakalnici 25. slavje v karieri zabeležila Domnova sestra Nika Prevc in na slovenski večni lestvici na čelu prehitela tekmovalno upokojenega brata Petra Prevca (24).

Domen Prevc, Klingenthal | Foto: Reuters Foto: Reuters

Do točk svetovnega pokala sta danes v zahtevnih razmerah (megla in spremenljiv veter) prišla še dva slovenska orla. Timi Zajc je skočil na deveto mesto, Anže Lanišek pa je bil 16. Brez finalnega nastopa sta ostala Rok Oblak in Lovro Kos, ki sta tekmo sklenila v prvi seriji na 37. in predzadnjem, 49. mestu.

Domen Prevc ima zdaj v skupnem seštevku 570 točk, s 453 mu sledi Lanišek, tretji je Japonec Rjoju Kobajaši s 451 točkami.

V nedeljo bo v Klingenthalu še ena tekma (ob 14.30 bodo imeli kvalifikacije, tekma bo ob 16. uri), prihodnji teden pa sledi še zadnja postaja pred novoletno turnejo, Engelberg.

Izidi:

1. Domen Prevc (Slo)            298,5 (142,5 m/143,0)
2. Stefan Kraft (Avt)           273,0 (132,5/133,5)
3. Philipp Raimund (Nem)        271,9 (134,0/131,0)
4. Ren Nikaido (Jap)            266,7 (129,5/133,0)
5. Rjoju Kobajaši (Jap)        265,7 (127,5/134,0)
6. Jan Hörl (Avt)               264,3 (133,5/129,0)
...
9. Timi Zajc (Slo)              260,9 (125,0/131,0)
16. Anže Lanišek (Slo)           249,6 (127,5/128,5)

- nista se uvrstila v finale:
37. Rok Oblak (Slo)              114,9 (126,0)
49. Lovro Kos (Slo)               99,4 (116,5)

Svetovni pokal (8/33):

1. Domen Prevc Slo)              570 točk
2. Anže Lanišek (Slo)            453
3. Rjoju Kobajaši (Jap)         451
4. Philipp Raimund (Nem)         374
5. Daniel Tschofenig (Avt)       328
6. Stefan Kraft (Avt)            314
...
16. Timi Zajc (Slo)               118
35. Rok Oblak (Slo)                25
...

Pokal narodov:

1. Avstrija                     1521
2. Slovenija                    1341
3. Japonska                     1146
...

