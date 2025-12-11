Avstrijski prvak smučarskih skokov Stefan Kraft se po rojstvu hčerke vrača v tekmovalni ritem svetovnega pokala, ki se bo konec tedna nadaljeval v Klingenthalu. Tam pa v domači ekipi ne bo Karla Geigerja, ki ima v letošnji sezoni velike težave s formo in odhaja na treninge.

Stefan Kraft, ki je v začetku tedna z ženo pozdravil prvorojenko, se po izpuščenih dveh prizoriščih (Ruka, Wisla) vrača v svetovni pokal, je potrdila Avstrijska smučarska zveza. Čeprav je izpustil kar dve postaji (tri posamične tekme), je drugi najvišje uvrščeni Avstrijec v svetovnem pokalu. Trenutno je na osmem mestu, Daniel Tschofenih je peti, na vrhu pa sta Slovenca Domen Prevc in Anže Lanišek.

Kraft se v tekmovalni ritem vrača v Klingenthalu, ki bo konec tedna gostil tako skakalce kot skakalke, na sporedu bosta dve individualni preizkušnji. Ob Kraftu in Tschofenigu bodo severne sosede zastopali še Stephan Embacher, Manuel Fettner, Jan Hörl in Jonas Schuster.

Karl Geiger se odpravlja na trening in v Klingenthalu ne bo tekmoval. Foto: Reuters

Na prvih tekmah v Nemčiji to sezono pa ne bo nastopil Nemec Karl Geiger, ki se v tej sezoni nikakor ne znajde. Izkušeni 32-letnik je šele na 40. mestu svetovnega pokala, za njim pa je veliko razočaranje v Wisli, kjer se ni uspel uvrstiti niti na eno tekmo – obakrat je obstal v kvalifikacijah na 56. in 54. mestu.

"Karl Geiger v Klingenthalu ne bo tekmoval. Ta čas bo izkoristil za izpopolnjevanje tehnike pod nadzorom Maximiliana Mechlerja. V ekipi za svetovni pokal ga bo nadomestil Luca Roth," je v izjavi za domačo zvezo dejal glavni trener Stefan Horngacher. Ta bo v Klingenthalu računal na peterico Felix Hoffmann, Pius Paschke, Philipp Raimund, Andreas Wellinger in Roth. Najbolj zadovoljna z začetkom sezone sta lahko Raimund, ki je na četrtem mestu skupnega seštevka, in sedmi Hoffmann.

Domen Prevc bo nastopil v rumeni majici. Foto: Reuters

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota je v primerjavi s tekmama v Wisli opravil eno menjavo, slovenska zasedba pa bo spet enaka, kot je bila na uvodu sezone na severu Evrope. Žigo Jančarja bo zamenjal Lovro Kos, ob njem pa bodo nove točke lovili še Rok Oblak, Timi Zajc, Anže Lanišek in vodilni v skupnem seštevku Domen Prevc.

Glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš pa bo v Klingenthalu znova računal na šesterico skakalk, in sicer Niko Prevc, Niko Vodan, Katro Komar, Majo Kovačič, Tinkaro Komar in Jerico Jesenko.