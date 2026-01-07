Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Sreda,
7. 1. 2026,
13.30

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Zakopane novoletna turneja grožnja Johan Andre Forfang Halvor Egner Granerud

Sreda, 7. 1. 2026, 13.30

6 minut

Tisoče groženj s smrtjo: Granerud o temni plati skokov.

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Halvor Egner Granerud | Halvor Egner Granerud pravi, da je po kritikah na Poljskem prejel več tisoč groženj s smrtjo. | Foto Guliverimage

Halvor Egner Granerud pravi, da je po kritikah na Poljskem prejel več tisoč groženj s smrtjo.

Foto: Guliverimage

Halvor Egner Granerud po slabem nastopu Norveške na novoletni skakalni turneji ne skriva razočaranja. Pred nadaljevanjem sezone v Zakopanah je razkril temno plat skakalnega sveta – po kritikah je od Poljakov prejel več tisoč groženj s smrtjo. Napetosti so dodatno podžgali odzivi poljskih medijev na izjavo Johanna Andreja Forfanga ob diskvalifikaciji Poljaka Pawla Waseka zaradi prepovedanega fluora.

Novoletna turneja se je za norveško reprezentanco končala klavrno. V skupnem seštevku v Bischofshofnu ni bilo nobenega Norvežana med deseterico, kar se ni zgodilo že 24 let. Najboljši je bil Johann Andre Forfang na 13. mestu, Halvor Egner Granerud pa je turnejo končal šele kot 30.

"Novoletna turneja je bila popoln polom," je bil neposreden Granerud, ki časa za premor praktično nima – že konec tedna sledijo tekme svetovnega pokala v Zakopanah.

Domen Prevc Peter Prevc skupinska
Sportal "Domen je zdaj na takšni ravni, da ga težko kdo kaj uči"
Domen Prevc zlati orel
Sportal Mož iz ozadja o 12-letnem fantiču, ki ga je bilo "povsod veliko

Zakopane kot "vroče prizorišče" in zakaj so Norvežani pod drobnogledom

Tekme na Poljskem slovijo po izjemno strastnem občinstvu, kar Norvežani dobro vedo. Napetosti so se dodatno povečale po incidentu v Innsbrucku, kjer je bil poljski skakalec Pawel Wasek v kvalifikacijah diskvalificiran zaradi nedovoljene uporabe fluoriranih premazov na smučeh. Izjava Johanna Andreja Forfanga, da ne verjame v naključje, je v poljskih medijih sprožila burne odzive. "Ne verjamem jim. Vsekakor ni šlo za sabotažo. Šlo je za veliko količino fluora in ne le za sledi. Mislim, da ni šlo za naključje," je povedal Norvežan za Dagbladet v Innsbrucku.

Johan Andre Forfang je bil kritičen ob diskvalifikaciji Poljaka Pawla Waseka v Innsbrucku, pri katerem so na smučeh našli prepovedani fluor. | Foto: Guliverimage Johan Andre Forfang je bil kritičen ob diskvalifikaciji Poljaka Pawla Waseka v Innsbrucku, pri katerem so na smučeh našli prepovedani fluor. Foto: Guliverimage

Forfang je bil na lanskem domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu tako kot rojak Marius Lindvik diskvalificiran zaradi nepravilnosti pri dresih, zato je ob letošnjih diskvalifikacijah še toliko bolj občutljiv.

Pawel Wasek
Sportal Norvežan ne verjame diskvalificiranemu Poljaku

"Prejel sem več tisoč groženj s smrtjo" – Granerud o temni plati športa

S Poljsko ima boleče izkušnje tudi Granerud. Leta 2021 je namignil, da so razmere favorizirale domačine, ob tem pa kritiziral legendo Kamila Stocha. Odziv je bil brutalen.

"Dobil sem več tisoč groženj s smrtjo," je priznal. "Takrat je bilo lažje, ker zaradi covida ni bilo gledalcev. Danes bi bilo drugače."

Forfang: "Treba bo paziti, kaj rečeš"

Tudi Forfang se zaveda, da so besede na Poljskem lahko hitro razumljene kot napad na celoten narod. "Poljaki so izjemno ponosni. Če napadeš enega, si napadel vse," je povedal in dodal, da si želi predvsem mirnega nadaljevanja sezone.

Bistveno mirnejši odhod na Poljsko pričakujejo v slovenskem taboru. Domen Prevc je v velikem slogu osvojil zlatega orla in po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu postal tretji slovenski skakalec s prestižno lovoriko štirih skakalnic.

Timi Zajc
Sportal Polemike okoli Zajca ne pojenjajo: "To je absolutna manipulacija"
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc se je včlanil v prestižni klub
Domen Prevc zlati orel Bischofshofen
Sportal Na kaj je po veliki zmagi najprej pomislil Domen Prevc?
Stefan Kraft
Sportal Avstrijec po veliki zmagi Domna Prevca nasmejal s spomini na račun Slovenca
Domen Prevc zlati orel Bischofshofen
Sportal Ne le zlatega orla, prejel je tudi bogato denarno nagrado
Domen Prevc zlati orel 2026
Sportal Od savne do zlatega orla
Domen in Peter Prevc, Bischofshofen
Sportal "Štafeta je predana!"
smučarski skoki Zakopane novoletna turneja grožnja Johan Andre Forfang Halvor Egner Granerud
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.