Tisoče groženj s smrtjo: Granerud o temni plati skokov.

Halvor Egner Granerud po slabem nastopu Norveške na novoletni skakalni turneji ne skriva razočaranja. Pred nadaljevanjem sezone v Zakopanah je razkril temno plat skakalnega sveta – po kritikah je od Poljakov prejel več tisoč groženj s smrtjo. Napetosti so dodatno podžgali odzivi poljskih medijev na izjavo Johanna Andreja Forfanga ob diskvalifikaciji Poljaka Pawla Waseka zaradi prepovedanega fluora.

Novoletna turneja se je za norveško reprezentanco končala klavrno. V skupnem seštevku v Bischofshofnu ni bilo nobenega Norvežana med deseterico, kar se ni zgodilo že 24 let. Najboljši je bil Johann Andre Forfang na 13. mestu, Halvor Egner Granerud pa je turnejo končal šele kot 30.

"Novoletna turneja je bila popoln polom," je bil neposreden Granerud, ki časa za premor praktično nima – že konec tedna sledijo tekme svetovnega pokala v Zakopanah.

Zakopane kot "vroče prizorišče" in zakaj so Norvežani pod drobnogledom

Tekme na Poljskem slovijo po izjemno strastnem občinstvu, kar Norvežani dobro vedo. Napetosti so se dodatno povečale po incidentu v Innsbrucku, kjer je bil poljski skakalec Pawel Wasek v kvalifikacijah diskvalificiran zaradi nedovoljene uporabe fluoriranih premazov na smučeh. Izjava Johanna Andreja Forfanga, da ne verjame v naključje, je v poljskih medijih sprožila burne odzive. "Ne verjamem jim. Vsekakor ni šlo za sabotažo. Šlo je za veliko količino fluora in ne le za sledi. Mislim, da ni šlo za naključje," je povedal Norvežan za Dagbladet v Innsbrucku.

Johan Andre Forfang je bil kritičen ob diskvalifikaciji Poljaka Pawla Waseka v Innsbrucku, pri katerem so na smučeh našli prepovedani fluor. Foto: Guliverimage

Forfang je bil na lanskem domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu tako kot rojak Marius Lindvik diskvalificiran zaradi nepravilnosti pri dresih, zato je ob letošnjih diskvalifikacijah še toliko bolj občutljiv.

"Prejel sem več tisoč groženj s smrtjo" – Granerud o temni plati športa

S Poljsko ima boleče izkušnje tudi Granerud. Leta 2021 je namignil, da so razmere favorizirale domačine, ob tem pa kritiziral legendo Kamila Stocha. Odziv je bil brutalen.

"Dobil sem več tisoč groženj s smrtjo," je priznal. "Takrat je bilo lažje, ker zaradi covida ni bilo gledalcev. Danes bi bilo drugače."

Forfang: "Treba bo paziti, kaj rečeš"

Tudi Forfang se zaveda, da so besede na Poljskem lahko hitro razumljene kot napad na celoten narod. "Poljaki so izjemno ponosni. Če napadeš enega, si napadel vse," je povedal in dodal, da si želi predvsem mirnega nadaljevanja sezone.

Bistveno mirnejši odhod na Poljsko pričakujejo v slovenskem taboru. Domen Prevc je v velikem slogu osvojil zlatega orla in po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu postal tretji slovenski skakalec s prestižno lovoriko štirih skakalnic.